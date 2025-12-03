יום רביעי, 03.12.2025 שעה 23:24
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
88%1936-203217דטרויט פיסטונס
65%2029-210417מיאמי היט
62%1792-189316ניו יורק ניקס
62%1890-193516פילדלפיה 76'
61%2071-212518אטלנטה הוקס
61%2086-213218טורונטו ראפטורס
61%2081-213818קליבלנד קאבלירס
59%1877-198017בוסטון סלטיקס
53%1981-202617אורלנדו מג'יק
50%1946-193116שיקגו בולס
39%2132-206618מילווקי באקס
29%2001-195417שארלוט הורנטס
19%1917-175016ברוקלין נטס
18%2076-188317אינדיאנה פייסרס
12%2025-181316וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1916-217818אוקלהומה ת'אנדר
79%1552-172914יוסטון רוקטס
75%1856-200816דנבר נאגטס
69%1864-188216לוס אנג'לס לייקרס
69%1820-190116סן אנטוניו ספרס
65%1990-205317מינסוטה טימברוולבס
56%2041-208118גולדן סטייט ווריורס
56%2069-211218פיניקס סאנס
38%1989-193616יוטה ג'אז
35%2059-202917פורטלנד בלייזרס
33%2059-197718דאלאס מאבריקס
33%2117-202518ממפיס גריזליס
29%2085-191717סקרמנטו קינגס
18%1996-187517לוס אנג'לס קליפרס
17%2218-200618ניו אורלינס פליקנס

לא כמו באגדות: הקליפרס שחררו את כריס פול

הרכז, שנמצא בעונת הפרישה שלו, חזר בקיץ האחרון למועדון מעיר המלאכים בו הוא נחשב לגדול שחקניו בכל הזמנים, אך קיבל הודעה כי הוא לא ימשיך בקבוצה

|
כריס פול (IMAGO)
כריס פול (IMAGO)

לא הסיום שהוא קיווה לו. כריס פול, אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של ליגת ה-NBA בכלל ושל מועדון הלוס אנג’לס קליפרס בפרט, פרסם בחשבון האינסטגרם שלו שהוא שוחרר על ידי קבוצתו. זמן קצר לאחר מכן הדבר אושר על ידי גורם בקליפרס.

"אנחנו נפרדים מכריס והוא כבר לא יהיה בקבוצה", אמרו בקבוצה. "נעבוד איתו על הצעד הבא בקריירה שלו”.

פול, אחד הרכזים הגדולים בכל הזמנים, הודיע מוקדם יותר העונה שזו תהיה שנתו האחרונה בקריירה. הוא חזר בקיץ האחרון לעיר המלאכים במטרה לסיים במדיה את הקריירה, ובתוך תוכו קיווה לסיים אותה עם טבעת אליפות מדהימה. עתה החלום של הגארד הגיע לסיומו במהלך שנראה אכזרי מצידם של הקליפרס. יהיה מסקרן לראות לאן יפנו פניו של פול הלאה.

כריס פול (IMAGO)כריס פול (IMAGO)

זוהי לא הפעם הראשונה שהמועדון מ-LA נתקל בקשיים להיפרד משחקנים בכירים בקבוצתו, שכן לפני פול הגיע המקרה של בלייק גריפין, שחקן אגדי נוסף במועדון, שבקיץ 2017 חתם על הארכת חוזה במועדון לתקופה של חמש שנים, אך לאחר מספר חודשים עבר בטרייד.

