איטודיס: מדר, גינת ואודיאסי מתאמנים וכשירים

אחרי פגרה די גדולה לאלו שלא שיחקו במדי נבחרת, הפועל תל אביב תשוב לפרקט מחר (חמישי, 21:05), שמונה ימים מאז המשחק האחרון שלה, אז הפסידה לריאל מדריד, כשהיא תארח את וילרבאן במה שיהיה המשחק האחרון בבולגריה לפני החזרה של משחקי היורוליג והיורוקאפ כאן לישראל, כאשר המשחק יהיה בבוטובגרד ולא בסופיה.

האולם בבירת בולגריה עדיין תפוס בעקבות הופעות, והאדומים ישחקו באולם הקטן יותר במרחק של כ-40 ק”מ מסופיה. המשחק הבא של הפועל תל אביב במפעל הבכיר באירופה יהיה נגד הכוכב האדום בלגרד, והקבוצה הודיעה רשמית שזה יהיה בארנה ולא בהיכל מנורה מבטחים בעקבות הופעות של ‘נקסט’, כפי שפרסמנו כאן ב-ONE.

לפני כן יהיה גם משחק צמרת בליגת ווינר סל נגד הפועל העמק, בין שתי הקבוצות הכי חמות במפעל המקומי, אך כאמור, קודם קרב הקצוות נגד וילרבאן בין הראשונה באירופה לאחרונה. הפועל תל אביב תנסה להבטיח מחזור אחד נוסף בפסגה, כשהיא שמרה עליו למרות ההפסד לריאל בעקבות הפרש סלים טוב יותר משל הכוכב האדום ומשל פנאתינייקוס, שכולן עם תשעה ניצחונות.

דימיטריס איטודיס (רועי כפיר)

בכל מקרה, דימיטריס איטודיס שפך אור לקראת המשחק על הפצועים: “ים מדר ותומר גינת מתאמנים איתנו בימים האחרונים ויכולים לשחק, כמו גם טאי אודיאסי. הציפייה היא לשחק משחק טוב יותר מאשר נגד ריאל, כי נגד ריאל לא עמדנו בסטנדרטים שלנו, נלחמנו עד הסוף והיה אפשר לנצח וזה יכול היה ללכת לכל כיוון, אבל לא שמרנו בהגנה, שיחקנו איטי בהתקפה, אנחנו צריכים לחזור מזה”.

עוד אמר המאמן היווני של הפועל תל אביב: “וילרבאן קבוצה אתלטית, עם סייז ויש לה שחקנים עם המון ניסיון, אבל גם יש להם כישרונות גדולים וזו קבוצה שיודעת לשמור, זו קבוצה מאוזנת, אמנם יש עליות וירידות כמו להרבה קבוצות ביורוליג, אבל אני חושב על הקבוצה שלנו ואיך אנחנו חוזרים לשחק טוב יותר אחרי ההפסד לריאל”.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

אנטוניו בלייקני הוסיף על דברי מאמנו: “אני מצפה שאנחנו כקבוצה נצא ונשחק חזק, ננסה להגיב למשחק שהיה לנו נגד ריאל מדריד, הפסדנו לריאל כאן וננסה לצאת חזק ולנסות לנצח את המשחק. אני מקווה שכמה שיותר אוהדים יבואו ויעודדו אותנו, מקווה שהם יהנו, גם בולגרים, מעריכים את כל האהבה שנאחנו מקבלים ואנחנו צריכים כמה שיותר קהל כדי לנצח”.