יום רביעי, 03.12.2025 שעה 17:25
כדורסל ישראלי  >> ליגת התיכונים

הקרב על פסגת בית ה' בכדורסל התיכונים מגיע

מחר (12:00, שידור ישיר בערוץ ONE) ייפגשו בן יהודה נס ציונה ומקיף חקלאי נהלל בפעם השנייה העונה במסגרת ליגת התיכונים, כשהפעם זה משחק על העונה

|
כדורסל אילוסטרציה (רועי כפיר)
כדורסל אילוסטרציה (רועי כפיר)

הקרב על פסגת בית ה’ בליגת התיכונים ישוחק מחר (חמישי, 12:00, שידור ישיר בערוץ ONE) בו ייפגשו בן יהודה נס ציונה את מקיף חקלאי נהלל בפעם השנייה העונה במסגרת ליגת התיכונים, אך הפעם זה משחק על העונה.

בן יהודה נס ציונה ומקיף חקלאי נהלל נפגשו זו מול זו בפעם הראשונה בהיסטוריה באמצע חודש נובמבר האחרון, במשחק שהסתיים בניצחון לקבוצה מהשפלה בתוצאה 88:76.

"זה משחק על המקום הראשון, עם כל הלחץ גם של משחק בית אז כל הלחץ עלינו. גם במשחק הראשון נגדם היינו מאוד דומיננטיים, אנחנו עובדים בעיקר על דברים שאנחנו עושים כל השנה ומקווים מחר שהדברים יסתדרו לטובתנו", כך סיכם המאמן יוסי פוקס את התחושות בחדר ההלבשה של הכתומים.

שתי הקבוצות כבר הבטיחו את ההעפלה שלהן לשלב שמינית הגמר וכעת נשאר רק לראות מי תהיה זו שתסיים במקום הראשון בבית ותפגוש את אחת מבין תיכון חדש ת"א או רמות ים עמק חפר בשלב הבא.

"אנחנו באים לנצח כל משחק, אנחנו ננסה לנצח מעל ההפרש ואנחנו מתעסקים בנו יותר מאשר בהם אבל אנחנו מכירים ויודעים מול מי אנחנו הולכים לשחק והפעם נגיע יותר מוכנים בתקווה", סיכם המאמן של נהלל, אלעד פוגל, את ההכנות של הקבוצה שלו.

