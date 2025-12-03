יום רביעי, 03.12.2025 שעה 21:30
כדורגל עולמי  >> גביע המלך הספרדי

יבריק שוב בגביע? מנור סולומון ב-11 של ויאריאל

הקיצוני הישראלי, שבסיבוב הקודם רקד עם שלושה בישולים, בהרכב הפותח של מרסילנו למפגש נגד אנטוניאנו מהליגה הספרדית הרביעית בגביע המלך ב-22:00

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

הסיבוב השלישי של גביע המלך הספרדי יימשך היום (רביעי, 22:00) כאשר ויאריאל ומנור סולומון יתארחו אצל אנטוניאנו מהליגה הרביעית במטרה להעפיל לסיבוב הבא מבלי להיתקל בקשיים מיוחדים. הקיצוני הישראלי בהרכב של מרסילנו ויפתח בהתמודדות.

הצוללת הצהובה נמצאת בכושר טוב בזירה המקומית עם חמישה ניצחונות ליגה רצופים, אך לעומת זאת, בליגת האלופות היא סופרת כבר שלושה הפסדים רצופים.

בסיבוב הקודם בגביע, ויאריאל הביסה 0:6 בחוץ את סיאודד דה לוצ’נה, כאשר מנור סולומון, שעלה גם אז בהרכב, רשם לא פחות משלושה בישולים. בשני המשחקים האחרונים, הישראלי לא קיבל את הקרדיט אפילו לא כמחליף.

