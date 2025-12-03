עשו לה כבוד: אצטדיון מרים נפרד מפיירברג ז"ל

רגע לפני שריקת הפתיחה למשחק בין מכבי נתניה למ.ס אשדוד הערב (רביעי) נערך באצטדיון טקס מרגש לזכר מרים פיירברג איכר ז"ל, שעל שמה הוא נקרא. ראש העיר נתניה לשעבר כיהנה בתפקיד מ-1998 ועד מותה, והיא פעלה למען הספורט בעיר ולהצלחת המועדון.

פיירברג נפטרה לפני כמעט שבועיים בגיל 74 לאחר שהתמודדה עם מחלה קשה בשנים האחרונות. לאורך שנותיה כראש העיר היא ליוותה את בעלי מכבי נתניה וחיזקה את התמיכה העירונית במועדון.

במכבי נתניה נפרדו: "מרים לא הייתה רק ראש עיר, היא הייתה הלב הפועם של נתניה והייתה תומכת נלהבת ואמיתית של מכבי נתניה לאורך כל הדרך. התמיכה שלה בקבוצה הייתה איתנה ובלתי מסויגת, והיא עמדה מאחורינו כחומה בצורה, ברגעים של שמחה והצלחה וגם בתקופות מאתגרות וקשות יותר.

רוס קסטין ומשפחתה של מרים פיירברג (ראובן שוורץ)

טקס לזכרה של מרים פיירברג (ראובן שוורץ)

“היא האמינה בנו, היא דחפה אותנו, והיא ראתה בקבוצה לא רק מוסד ספורטיבי, אלא חלק בלתי נפרד מהזהות והגאווה של העיר. החיבור שלה למועדון, לשחקנים ולאוהדים היה חם, אישי ואותנטי, מרים הייתה אשת חזון בעלת מעוף, יוזמה וכושר ביצוע שאין כדוגמתם. לא בכדי נקרא האצטדיון העירוני שנבנה על ידה - על שמה ומועדון הכדורגל מכבי נתניה מתגאה לשחק בו״.