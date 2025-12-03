יום רביעי, 03.12.2025 שעה 20:26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

עשו לה כבוד: אצטדיון מרים נפרד מפיירברג ז"ל

מכבי נתניה נפרדה מראש העיר לשעבר שנפטרה לאחרונה בגיל 74, בטקס מרגש באצטדיון שנקרא על שמה: "האמינה בנו וראתה בנו חלק מהזהות והגאווה של העיר"

טקס לזכרה של מרים פיירברג
טקס לזכרה של מרים פיירברג (ראובן שוורץ)

רגע לפני שריקת הפתיחה למשחק בין מכבי נתניה למ.ס אשדוד הערב (רביעי) נערך באצטדיון טקס מרגש לזכר מרים פיירברג איכר ז"ל, שעל שמה הוא נקרא. ראש העיר נתניה לשעבר כיהנה בתפקיד מ-1998 ועד מותה, והיא פעלה למען הספורט בעיר ולהצלחת המועדון.

פיירברג נפטרה לפני כמעט שבועיים בגיל 74 לאחר שהתמודדה עם מחלה קשה בשנים האחרונות. לאורך שנותיה כראש העיר היא ליוותה את בעלי מכבי נתניה וחיזקה את התמיכה העירונית במועדון.

במכבי נתניה נפרדו: "מרים לא הייתה רק ראש עיר, היא הייתה הלב הפועם של נתניה והייתה תומכת נלהבת ואמיתית של מכבי נתניה לאורך כל הדרך. התמיכה שלה בקבוצה הייתה איתנה ובלתי מסויגת, והיא עמדה מאחורינו כחומה בצורה, ברגעים של שמחה והצלחה וגם בתקופות מאתגרות וקשות יותר.

רוס קסטין ומשפחתה של מרים פיירברג
טקס לזכרה של מרים פיירברג

“היא האמינה בנו, היא דחפה אותנו, והיא ראתה בקבוצה לא רק מוסד ספורטיבי, אלא חלק בלתי נפרד מהזהות והגאווה של העיר. החיבור שלה למועדון, לשחקנים ולאוהדים היה חם, אישי ואותנטי, מרים הייתה אשת חזון בעלת מעוף, יוזמה וכושר ביצוע שאין כדוגמתם. לא בכדי נקרא האצטדיון העירוני שנבנה על ידה - על שמה ומועדון הכדורגל מכבי נתניה מתגאה לשחק בו״.

