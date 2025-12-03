טרנט, קאררס וקמאבינגה בהרכב ריאל נגד בילבאו

המחזור ה-19 של הליגה הספרדית, שהוקדם בעקבות הסופרקופה, יימשך כאשר ריאל מדריד תתארח למשחק לא פשוט בסן מאמס אצל אתלטיק בילבאו היום (רביעי, 20:00, שידור חי בערוץ ONE), כשהיא יודעת שכל תוצאה מלבד ניצחון תאפשר לברצלונה לברוח לה בפסגה.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר-ארנולד, אדר מיליטאו, אנטוניו רודיגר, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ג’וד בלינגהאם, אדוארדו קמאבינגה, פדריקו ואלוורדה, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

כאמור, אחרי שגברו אתמול על אתלטיקו מדריד, הקטלונים נמצאים בראש הטבלה עם 37 נקודות, בעוד הבלאנקוס, טרם המשחק, עם 33 נקודות, זאת לאחר שרשמו שלוש תוצאות תיקו בשלושת המשחקים האחרונים שלהם במסגרת הליגה.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

מנגד, הבאסקים, שנמצאים במקום השמיני בטבלה, קיבלו בחזרה במחזור הקודם את הכוכב הגדול שלהם, ניקו וויליאמס, שחזר מפציעה, ואף חזרו לנצח עם 0:2 בחוץ על לבאנטה, כשהוא גם כובש את השער השני.

בעונה שעברה הקבוצות נפגשו פעמיים. בסיבוב הראשון, אתלטיק בילבאו ניצחה 1:2 בסן מאמס, כשגם אז זה היה במחזור ה-19, בעוד בסיבוב השני, ריאל מדריד ניצחה 0:1 בסנטיאגו ברנבאו בזכות שער דרמטי של פדריקו ואלוורדה בתוספת הזמן.