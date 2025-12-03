יום שישי, 05.12.2025 שעה 19:40
3717-4215ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2020-1415אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

טרנט, קאררס וקמאבינגה בהרכב ריאל נגד בילבאו

הבלאנקוס ינסו להשאיר מאחור את המשבר ולשוב לנצח בסן מאמס ב-20:00 (שידור חי בערוץ ONE): ויניסיוס, אמבפה ובלינגהאם מקדימה, רודיגר ממשיך בהגנה

|
טרנט אלכסנדר ארנולד בפעולה (IMAGO)
טרנט אלכסנדר ארנולד בפעולה (IMAGO)

המחזור ה-19 של הליגה הספרדית, שהוקדם בעקבות הסופרקופה, יימשך כאשר ריאל מדריד תתארח למשחק לא פשוט בסן מאמס אצל אתלטיק בילבאו היום (רביעי, 20:00, שידור חי בערוץ ONE), כשהיא יודעת שכל תוצאה מלבד ניצחון תאפשר לברצלונה לברוח לה בפסגה.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר-ארנולד, אדר מיליטאו, אנטוניו רודיגר, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ג’וד בלינגהאם, אדוארדו קמאבינגה, פדריקו ואלוורדה, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

כאמור, אחרי שגברו אתמול על אתלטיקו מדריד, הקטלונים נמצאים בראש הטבלה עם 37 נקודות, בעוד הבלאנקוס, טרם המשחק, עם 33 נקודות, זאת לאחר שרשמו שלוש תוצאות תיקו בשלושת המשחקים האחרונים שלהם במסגרת הליגה.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

מנגד, הבאסקים, שנמצאים במקום השמיני בטבלה, קיבלו בחזרה במחזור הקודם את הכוכב הגדול שלהם, ניקו וויליאמס, שחזר מפציעה, ואף חזרו לנצח עם 0:2 בחוץ על לבאנטה, כשהוא גם כובש את השער השני.

בעונה שעברה הקבוצות נפגשו פעמיים. בסיבוב הראשון, אתלטיק בילבאו ניצחה 1:2 בסן מאמס, כשגם אז זה היה במחזור ה-19, בעוד בסיבוב השני, ריאל מדריד ניצחה 0:1 בסנטיאגו ברנבאו בזכות שער דרמטי של פדריקו ואלוורדה בתוספת הזמן.

