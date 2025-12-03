דקה 70: אנטוניאנו - ויאריאל 0:0

הסיבוב השלישי של גביע המלך הספרדי נמשך בשעה זו כאשר ויאריאל ומנור סולומון, שעלה בהרכב, מתארחים אצל אנטוניאנו מהליגה הרביעית ורוצים להעפיל לסיבוב הבא מבלי להיתקל בקשיים מיוחדים.

הצוללת הצהובה נמצאת בכושר טוב בזירה המקומית עם חמישה ניצחונות ליגה רצופים, אך לעומת זאת, בליגת האלופות היא סופרת כבר שלושה הפסדים רצופים.

בסיבוב הקודם בגביע, ויאריאל הביסה 0:6 בחוץ את סיאודד דה לוצ’נה, כאשר מנור סולומון, שעלה גם אז בהרכב, רשם לא פחות משלושה בישולים. בשני המשחקים האחרונים, הישראלי לא קיבל את הקרדיט אפילו לא כמחליף.

מנור סולומון בחימום (IMAGO)

מחצית ראשונה:

דקה 15: הצוללת הצהובה שולטת במשחק לחלוטין, אך מתקשה לייצר מצבים מסוכנים על השער.

דקה 22: הקבוצה הצנועה הייתה קרובה להפתיע את ויאריאל בערבובייה בתוך הרחבה, אך ארנאו טנס היה דרוך וקלט את הכדור.

טאני אולוואסיי בין שחקני אנטוניאנו (IMAGO)

דקה 36: תומאס פארטיי השאיר כדור נהדר לניקולא פפה שניסה את מזלו מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת.

דקה 43: פפה שוב ניסה בעיטה חזקה מחוץ לרחבה, אך סחט הצלה ממתיאס ארבול.

ניקולא פפה במהלך (IMAGO)

מחצית שנייה:

דקה 57: פפה גיי גם ניסה בעיטה מרחוק, אך נבלם לקרן.

דקה 57: סולומון הגביה מצוין את כדור הקרן, פפה עלה מעל כולם אך נגח מחוץ למסגרת.

דקה 62: סולומון הגביה כדור נהדר לרחבה אותו גיי נגח פנימה, אך הדגל לנבדל הונף והשער נפסל.

הרכב אנטוניאנו: מתיאס ארבול, חואן דוראן, אנטוניו פרננדס (אנחל אראולה, 26’), אלחנדרו מארקז, לולו, מרקוס אוטרו, אדרי פרל, אלכס רבואלטה, דייגו רודריגס (פאנה, 58’), ראול רוחאס וחוסה רויז.

הרכב ויאריאל: ארנאו טנס, אדריאה אלטמירה, ראפה מרין, רנאטו וייגה, סרג’י קרדונה, הוגו לופס, תומאס פארטיי, פאפא גיי, מנור סולמון, ניקולא פפה וטאני אולוואסיי.