ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"מודה לאוהדי בית"ר, לא אשכח את זה בחיים"

מאי, הילדה שעברה חרם ושהגיעו אליה הביתה האוהדים כדי לעודד אותה, ב"שיחת היום": "ילדים שפכו עליי בלון עם שמן וזרקו לי את הטלפון לכביש בלי סיבה"

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

עשרות אוהדי בית”ר ירושלים מארגון לה פמיליה הגיעו אתמול (שלישי) לביתה של הילדה מאי, שעברה חרם וימים קשים מאוד. האוהדים הגיעו כדי לחזק ולשמח את הילדה, הרימו אותה על הכתפיים, הדליקו אבוקות והבטיחו לה שהם עכשיו החברים שלה לכל החיים. מאי, שהייתה הבוקר בכנסת, ואחותה שירז, עלו לדבר על הנושא ב”שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’.

היית בכנסת עכשיו, איך היה?
“היה בסדר”.

תספרי לנו מה קרה לך ומה עברת, ואיך הגעת לאוהדי בית”ר?
שירז האחות: “הכל דרך אחותי הגדול. אתמול אוהדי בית”ר הגיעו למאי הביתה ופרגנו לה ותמכו בה. זה היה רגע מרגש”.
מאי: “הייתה הרגשה וואו. אני העליתי אישית את הסרטון הזה כדי להעלות את המודעות, שיראו שמה שהאנשים שעושים את החרמות גורמים לילדים לעשות”.

אוהדי בית"ר למען הילדה

בת כמה את מאי?
”13.5”

תספרי לנו מה עברת.
”שפכו עליי בלון של שמן, זרקו לי את הטלפון לכביש עד שהוא נדרס ונהרס, חזרתי עם סימנים כחולים הביתה, לא יודעת למה עשו לי את זה”.

בהנהלת בית הספר הגיבו?
”לא, הם אומרים שזה לא חרם”.
שירז: “מאי ילדה מושלמת ואנחנו עומדים תמיד מאחוריה”.

אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

אוהדי בית”ר הגיעו אליך הביתה, איך זה היה?
”לא ידעתי שהם באים, הם עשו לי הפתעה, אני כל כך מודה להם. לא אשכח את היום הזה בחיים, הם לא הפסיקו להרים אותי ולשיר ונתנו לי לשיר בעצמי".

היית היום בכנסת, הרגשת שחבריי הכנסת יפעלו לשנות?
”נראה לי שכן, ממש היה להם קשה לשמוע את זה, שסיפרתי מה קרה לי ותוך כדי בכיתי. כל אחד בא וחיבק אותי ואמר לי שהם יעזרו לי ויטפלו בזה”.

