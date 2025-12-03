יום רביעי, 03.12.2025 שעה 14:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

אופיר קריאף: כניסה לפוליטיקה? האמת שפנו אליי

הקשר שהגיע לכנסת יחד עם מאי שעברה חרם, דיבר בתוכנית "שיחת היום": "ביקשתי שלא יהיה פלסטר ושיטפלו מהשורש, מעניין אותי לשנות לילדים את העתיד"

|
אופיר קריאף (שחר גרוס)
אופיר קריאף (שחר גרוס)

עשרות אוהדי בית”ר ירושלים מארגון לה פמיליה הגיעו אתמול (שלישי) לביתה של הילדה מאי, שעברה חרם וימים קשים מאוד. האוהדים הגיעו כדי לחזק ולשמח את הילדה, הרימו אותה על הכתפיים, הדליקו אבוקות והבטיחו לה שהם עכשיו החברים שלה לכל החיים. שחקן הקבוצה לשעבר, אופיר קריאף, עלה לדבר על הנושא ועל מצב הקבוצה ב”שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’.

איך זה להיות עם מאי בכנסת שעברה חרם, איך הגעת לזה?
“פנוי אליי וראיתי דרך האינסטגרם. ואז ביקשתי שמי שמכיר אותה שייצור איתי קשר, הלכתי והוצאתי אותה מבית ספר והלכנו ועשינו יום כיף בחולון”.

אתה חושב שמהדיונים בכנסת יצא משהו כדי להילחם בתופעה המכוערת הזאת?
”אני ביקשתי מקטי שטרית שזה לא יהיה פלסטר, שבאמת יטפלו מהשורש. הסיפורים של הילדים גורמים לך להתכווץ. מאי תוך כדי השיחה ביקשה לצאת החוצה והלכנו לאכול. ילד בן 9 מקבל שריטות ויש לו כחולים, הוא מתפלל שלא ירביצו לו בבית ספר. אתה עומד מנגד עם דמעות וזה מרסק אותי וזה קשה. אני אעשה כל מה שצריך כדי שהדבר הזה ייפסק. והלוואי שזה יריית הפתיחה”.

אופיר קריאף (שחר גרוס)אופיר קריאף (שחר גרוס)

יצאת מעודד מהכנסת?
”כשיש מצלמות כולם עושים את הפוזות ואוהבים להראות את הדמעות. אחרי שהמסך יורד שמים את הטלפון בצד ועוברים לדבר הבא. אני מקווה שזה יטופל מהשורש ולא יהיה פלסטר למען כל הילדים וכל מי שיעבור דבר כזה”.

אתה רואה את עצמך הולך לפוליטיקה בעתיד?
”האמת שפנו אליי, היום בכנסת, היועצת של קטי שטרית פנתה אליי שהם רוצים לעשות איזה משהו שאני אוביל. אמרתי לה ‘בואו נדבר’. לא מעניין אותי להיכנס לפוליטיקה, מעניין אותי לשנות לילדים את ההווה והעתיד. שלחתי לאשתי הודעה ואמרתי לה שאני מגיע הביתה ומוציא את הילדים מוקדם, רק תן לי לחבק אותם. אחרי הסיפורים האלה אתה רק רוצה שהילדים שלך יהיו מוגנים, זה קורע לי את הנשמה. אעשה כל שביכולתי כדי לשנות, גם אם לאחד או שניים. הלוואי שאנשים אחרים בעלי כוח יעשו משהו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */