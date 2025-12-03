יום רביעי, 03.12.2025 שעה 18:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"אבא לא יעזוב לעולם, השיר יישאר להמון זמן"

זוהר, בנו של אברהם עמי אסא שכתב את "עוד שבת של כדורגל", ל"שיחת היום": "אבא ידע לשלב סיפור ולהלחין אותו". ואיך נוצר החיבור עם הרצל קביליו?

|
אברהם עמי אסא (פרטי)
אברהם עמי אסא (פרטי)

אחד השירים המזוהים ביותר עם הכדורגל הישראלי – במיוחד בימים שבהם משחקי הליגה היו נערכים רק ביום שבת – הוא “עוד שבת של כדורגל” שיצא ב-1981. אברהם עמי אסא כתב את מילות השיר המיתולוגי והשוער האגדי, הרצל קביליו ז”ל, שר אותו. בנו של אסא, זוהר, דיבר על השיר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

זה שיר מדהים שרץ כבר דורות, איך אתה תזכור את אבא?
”אזכור אותו קודם כל כבן אדם, עיניים טובות. הדבר הראשון שאמרו עליו זה שהוא איש טוב, והיו לו הרבה מעגלים ואנשים שהכירו אותו”. 

בוא תספר על אבא.
”גם הילדה שלי בת 3 הייתה שרה לו את השיר הזה, הוא לא יעזוב לעולם. הוא הצליחי לזקק את כל העניין לכמה דקות שיישארו פה להמון זמן. אבא מאוד אהב מוזיקה וספורט, והוא הוריש את זה לנו. המשכתי את דרכו שהלכתי למוזיקה”.

אתה גם חיברת שירים בספורט בכדורגל?
”היה לנו כמה פרויקטים ביחד, אבל לא משהו ספציפי על הכדורגל”.

איך היה החיבור שלו עם הרצל קביליו?
”קודם כל הוא היה יפואי. יום אחד הוא פגש את הרצל ואמר לו שהוא חייב לכתוב לו שיר והוא ישיר. הוא לא רצה ואז שהוא פגש אותו שוב הוא אמר שהוא רוצה רק שיר על כדורגל. הוא הלך ואחרי רבע שעה נתן לו את השיר. אבא ידע לשלב את הסיפור ולהלחין אותו. הוא היה מחובר ליפו והיה הולך למשחקים.

“הוא זכה להמון כבוד אפילו בכמה שנים האחרונות שדי ג’יי מפורסם לקח שיר שלו ופרסם אותו מחדש, גם בתערוכת צאן ברזל. יש לי הרבה כבוד אליו. אפילו בגולסטאר לקחו את השיר שלו עם אייל גולן, הוא ייצר פה משהו שהוא ממש גדול שכל מה שאני יכול להגיד קטן”.

