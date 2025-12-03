הרכבים וציונים



קיליאן אמבפה בפעולה (La Liga) קיליאן אמבפה בפעולה (La Liga)

המחזור ה-19 של הליגה הספרדית נמשך בשעה זו כאשר ריאל מדריד מתארחת למשחק לא פשוט בסן מאמס אצל אתלטיק בילבאו, כשהיא יודעת שכל תוצאה מלבד ניצחון תאפשר לברצלונה לברוח לה בפסגה.

כאמור, אחרי שגברו אתמול (שלישי) על אתלטיקו מדריד, הקטלונים נמצאים בראש הטבלה עם 37 נקודות, בעוד הבלאנקוס, טרם המשחק, עם 33 נקודות, זאת לאחר שרשמו שלוש תוצאות תיקו בשלושת המשחקים האחרונים שלהם במסגרת הליגה.

מנגד, הבאסקים, שנמצאים במקום השמיני בטבלה, קיבלו בחזרה במחזור הקודם את הכוכב הגדול שלהם, ניקו וויליאמס, שחזר מפציעה, ואף חזרו לנצח עם 0:2 בחוץ על לבאנטה, כשהוא גם כובש את השער השני.

בעונה שעברה הקבוצות נפגשו פעמיים. בסיבוב הראשון, אתלטיק בילבאו ניצחה 1:2 בסן מאמס, כשגם אז זה היה במחזור ה-19, בעוד בסיבוב השני, ריאל מדריד ניצחה 0:1 בסנטיאגו ברנבאו בזכות שער דרמטי של פדריקו ואלוורדה בתוספת הזמן.