ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"מעבים כוחות, נפעל נגד אלימות פיזית ומילולית"

רפ"ק מיכאל כשר דיבר ב"שיחת היום" לקראת מכבי - הפועל חיפה, סיפר איך יתבצעו הבדיקות בשערים 10-11 ואמר: "לא מכיר תלונה על איומי רצח של לאזטיץ"

|
שוטרים מול הקהל של מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)
שוטרים מול הקהל של מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

אחרי חזרתו של ז’רקו לאזטיץ’, מכבי ת”א תארח הערב (20:00) את הפועל חיפה בצל סערת הימים האחרונים ומחאות האוהדים, שחלקם תקפו את אוטובוס הקבוצה וירו זיקוק לעבר ביתו של הסרבי. לאור האירועים האחרונים, המשחק הפך לאתגר עבור המשטרה, ורב פקד מיכאל כשר, ראש לשכת שיטור ומבצעים במרחב איילון במחוז ת”א, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מיכאל, תגיד, במכבי ת”א אמרו אתמול שהיה איומים ברצח על המאמן. האם בהיערכות שלכם למשחק אתם לוקחים את זה בחשבון?
”אני לא מכיר תלונה כזאת שהוגשה בשלב זה. אנחנו מבחינתנו נערכים קודם כל למשחק כדורגל. ישנה קבוצה של האוהדים שההנהלה של הקבוצה פעלה כנגדם”.

מה הולך להיות באצטדיון היום בשערים 10-11 בכל מה שקשור לבדיקת ת.ז?
”כלל ההיערכות מתבססת על ההיערכות האזרחית. הבדיקה של הת.ז תתבצע על ידי הסדרנים. ההיערכות המשטרית מתלבשת על האזרחית, ואנחנו ניתן את כל המעטפת לחברה האזרחית לממש את אחריותה באירוע”.

מחאת אוהדי מכבי ת"א נגד לאזטיץמחאת אוהדי מכבי ת"א נגד לאזטיץ' (פרטי)

האם אתם לוקחים בחשבון את האיומים ברצח שבמכבי טוענים? כי חלילה יגיעו אוהדים ויאיימו על המאמן.
”אנחנו נפעל נגד כל אלימות, בין אם זאת אלימות מילולית או פיזית. כל דבר שיגיע לפתחנו אנחנו נפעל ונביא את אותם אנשים לדין. אנחנו מעבים עם כוחות יס”ם ופרשים שיהיו במגרש. אותו כוח יפעל למען שמירה על הסדר הציבורי כדי שהאוהדים יהנו מחוויית כדורגל”.

אנחנו מקבלים כל מיני הודעות מארגוני אוהדים שיוצאים נגד ההנהלה של מכבי ת”א וקוראים לאוהדים לא להגיע למשחק. האם אתם מצפים למחאה?
”אנחנו ביקשנו להקדים להגיע עם פתיחת השערים בשעה 18:00. כמובן שהחברה האזרחית גם מעבה כוחות כדי שיוכלו להכיל את הכמות. נאפשר כל מחאה לגיטימית, אבל כל פריצה וכניסה לכר הדשא תפגוש את הכוח המשטרתי. בשלב  זה אבל אין מודיעין כזה, אני לא חושב שהאוהדים יגרמו לדבר כזה”.

אוהדים שיגרו פצצת תאורה לביתו של לאזטיץ'

לגבי העצורים מהזיקוק שנורה לעבר דירתו של לזאטיץ’, מה אתה יכול לומר לגבי המשטרה? ראינו שנעצרו שלושה אוהדים, מה אתה יודע לומר?
”האירוע נמצא בחקירה, לא כלל המעורבים נעצרו. כל מי שמבצע עבירה פלילית אנחנו דואגים שיקבל הרחקות. לעיתים בתי המשפט לא הולכים איתנו יד ביד, אבל אנחנו מקפידים לבקש הרחקות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
