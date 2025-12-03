"מעבים כוחות, נפעל נגד אלימות פיזית ומילולית"

אחרי חזרתו של ז’רקו לאזטיץ’, מכבי ת”א תארח הערב (20:00) את הפועל חיפה בצל סערת הימים האחרונים ומחאות האוהדים, שחלקם תקפו את אוטובוס הקבוצה וירו זיקוק לעבר ביתו של הסרבי. לאור האירועים האחרונים, המשחק הפך לאתגר עבור המשטרה, ורב פקד מיכאל כשר, ראש לשכת שיטור ומבצעים במרחב איילון במחוז ת”א, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מיכאל, תגיד, במכבי ת”א אמרו אתמול שהיה איומים ברצח על המאמן. האם בהיערכות שלכם למשחק אתם לוקחים את זה בחשבון?

”אני לא מכיר תלונה כזאת שהוגשה בשלב זה. אנחנו מבחינתנו נערכים קודם כל למשחק כדורגל. ישנה קבוצה של האוהדים שההנהלה של הקבוצה פעלה כנגדם”.

מה הולך להיות באצטדיון היום בשערים 10-11 בכל מה שקשור לבדיקת ת.ז?

”כלל ההיערכות מתבססת על ההיערכות האזרחית. הבדיקה של הת.ז תתבצע על ידי הסדרנים. ההיערכות המשטרית מתלבשת על האזרחית, ואנחנו ניתן את כל המעטפת לחברה האזרחית לממש את אחריותה באירוע”.

מחאת אוהדי מכבי ת"א נגד לאזטיץ' (פרטי)

האם אתם לוקחים בחשבון את האיומים ברצח שבמכבי טוענים? כי חלילה יגיעו אוהדים ויאיימו על המאמן.

”אנחנו נפעל נגד כל אלימות, בין אם זאת אלימות מילולית או פיזית. כל דבר שיגיע לפתחנו אנחנו נפעל ונביא את אותם אנשים לדין. אנחנו מעבים עם כוחות יס”ם ופרשים שיהיו במגרש. אותו כוח יפעל למען שמירה על הסדר הציבורי כדי שהאוהדים יהנו מחוויית כדורגל”.

אנחנו מקבלים כל מיני הודעות מארגוני אוהדים שיוצאים נגד ההנהלה של מכבי ת”א וקוראים לאוהדים לא להגיע למשחק. האם אתם מצפים למחאה?

”אנחנו ביקשנו להקדים להגיע עם פתיחת השערים בשעה 18:00. כמובן שהחברה האזרחית גם מעבה כוחות כדי שיוכלו להכיל את הכמות. נאפשר כל מחאה לגיטימית, אבל כל פריצה וכניסה לכר הדשא תפגוש את הכוח המשטרתי. בשלב זה אבל אין מודיעין כזה, אני לא חושב שהאוהדים יגרמו לדבר כזה”.

אוהדים שיגרו פצצת תאורה לביתו של לאזטיץ'

לגבי העצורים מהזיקוק שנורה לעבר דירתו של לזאטיץ’, מה אתה יכול לומר לגבי המשטרה? ראינו שנעצרו שלושה אוהדים, מה אתה יודע לומר?

”האירוע נמצא בחקירה, לא כלל המעורבים נעצרו. כל מי שמבצע עבירה פלילית אנחנו דואגים שיקבל הרחקות. לעיתים בתי המשפט לא הולכים איתנו יד ביד, אבל אנחנו מקפידים לבקש הרחקות”.