א.א. פאחם וקריית גת ברבע גמר גביע האזורים

גביע האזורים המקומי, יצא לדרך. לאחר זכייתה של הפועל הרצליה ב-60,000 שקל בעונה החולפת לאחר ניצחון 1:2 את הפועל מרמורק, העונה (2025/26) מי שתניף את הגביע תצא לגביע החובבים של אופ"א, המתקיים אחת לשנתיים על אדמת אירופה. קבוצות מליגה א' צפון מתמודדות זו מול זו, קבוצות מליגה א' דרום מתמודדות זו מול זו ובסוף - גמר נציגת א' צפון מול נציגת א' דרום.

בדרום, העפילו לשלב הבא מכבי קריית גת, מכבי יבנה, מ.כ. ירושלים (ניצחון טכני על הפועל ניר רמת השרון שלא הופיעה), הפועל אזור, בית"ר נורדיה ירושלים ומ.כ. צעירי טירה. בצפון, העפילו לשלב הבא הפועל אום אל פאחם, עירוני נשר, הפועל עירוני עראבה, הפועל בני מוסמוס, מכבי נווה שאנן, הפועל באקה אל גרבייה, הפועל בית שאן והפועל עירוני כרמיאל (מכבי נוג'ידאת ויתרה).

ומה הלאה? משחקי רבע הגמר הצפוני והדרומי יתקיימו ב-27/01/2026. משחקי החצי גמר בצפון ובדרום יתקיימו ב-17/02/2026 והגמר האזורי, הן בצפון והן בדרום, יתקיים ב-18/03/2026. המפגש הסופי, בין קבוצת ליגה א' צפון לקבוצת ליגה א' דרום צפוי להתקיים בין ה-27-28/04/2026, בו נדע מי תייצג את ישראל והליגות הנמוכות בטורניר החובבים של אופ"א בקיץ.

שחקני קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

גביע האזורים הבינלאומי, עליו אחראית אופ"א, מתקיים אחת לשנתיים וכולל נציגה ישראלית (בדרך כלל). הטורניר החל בשנת 1999, כשמאז השתתפו בו שתי נבחרות ישראליות שהורכבו משחקנים חובבים, מכבי צור שלום, מ.ס כרמיאל/צפת (פעמיים), הפועל בקעת הירדן (פעמיים) ועירוני טבריה, שהגיעה עד לסיבוב השני ורשמה היסטוריה ישראלית.

בעונת 2023/24, עירוני נשר, מליגה א' צפון, גברה 1:2 על הפועל בקעת הירדן מליגה א' דרום, שבאותה עת ירדה לליגה ב'. נשר הייתה אמורה להופיע בטורניר, אלא שהמדינה המארחת הייתה קזחסטן, מדינה שלא אפשרה לארח את נשר מישראל, ועל כן הודחה הקבוצה ולא השתתפה בתחרות.

שחקני נשר מאושרים (חג'אג' רחאל)

את גביע האזורים של אופ"א, גביע הקבוצות החובבניות באירופה, קטפה בשנה החולפת אראגון הספרדית, לאחר שניצחה 0:1 את דולנוסלסקי הפולנית משער של דניאל טורקל בדקה ה-121(!), במשחק שהתקיים באצטדיון קמפו די אקווה-ויבה שבסן מרינו. אראגון היא האלופה הרביעית שמגיעה מספרד, שמובילה על פני בקבוצות האיטלקיות, להן רק שלוש אליפויות.

בין שלל הסטטיסטיקות המעניינות של גביע האזורים של אופ"א, נציג ישראלי אחד. עם פתיחת הטורניר בשנת 1999, אבי בן עזרא, שהיה חלק מנבחרת ישראלית של שחקנים חובבים (מליגות נמוכות), סיים כמלך השערים עם שישה כאלו דאז. עד היום, רק שני שחקנים הבקיעו תשעה שערים (השיא בטורניר): סרחיי צ'ודאק מבריטניה וזולטן ורגה מהונגריה.

בעונה החולפת, כאמור, הפועל הרצליה התמודדה מול הפועל מרמורק בגמר גביע האזורים המקומי, הרי שמליגה א' צפון לא הייתה ולו נציגה אחת נוכח סגירת הליגה בעקבות חשדות חמורים לפגיעה בטוהר המשחק. הקבוצה של עידן דוד ניצחה 1:2 משערים של גל קתבי ואביאל בן חמו וזכתה בפרס כספי, שני בתולדותיה, בגובה של 60,000 שקלים.

שמינית גמר גביע האזורים – דרום

שחקני טירה מאושרים (חג'אג' רחאל)

מכבי קריית גת – בית"ר יבנה 2:3 (הבקיעו לקריית גת: ליעד רמות, ארז שיפמם ורועי צידון. הבקיע ליבנה: רותם יצקר עם צמד).

הפועל מרמורק – מכבי יבנה 2:1 (הבקיע למרמורק: ינאי דוד. הבקיעו ליבנה: הראל בן אבי ועמית מנייסקו).

מ.כ. ירושלים – הפועל ניר רמת השרון 0:3 (טכני).

הפועל אזור – שמשון תל אביב 1:2 (הבקיעו לאזור: אליאב אביסרורק ורון יוסף. הבקיע לשמשון תל אביב: גבריאל פדלון).

בית"ר נורדיה ירושלים – מכבי קריית מלאכי 0:0 (3:5 בפנדלים).

מ.כ. כפר סבא – מ.כ. צעירי טירה 2:1 (הבקיע לכפר סבא: ליאב שבת. הבקיעו לטירה: סארי חאג' יחיא וליאל כהן).

הפועל הרצליה – מכבי עירוני אשדוד (09/12).

מ.ס. דימונה – מ.כ. ירמיהו חולון (09/12).

שחקני יבנה חוגגים (יונתן גינזבורג)

שמינית גמר גביע האזורים – צפון

מכבי אחי נצרת – הפועל אום אל פאחם 1:1 (6:5 בפנדלים) (הבקיע לאחי נצרת: חוסיין ח'ליל. הבקיע לאום אל פאחם: מג'ד ח'ורי).

מ.כ. צעירי טמרה – עירוני נשר 5:3 (הבקיעו לטמרה: חליל חמודה עם צמד ויוסף גרה. הבקיעו לנשר: עזת חלאילה עם צמד, אופיר מזרחי, עילאי סיטון ובירהאן סמאיין).

הפועל עירוני עראבה – הפועל מגדל העמק 4:6 (הבקיעו לעראבה: שאקר סקר עם צמד, עותמאן עאסלה, האדי ח'טיב, מוחמד חסן מוחמד ועודאי שלאעטה. הבקיעו למגדל העמק: בנתאמלק אנדרגה, ניל ורטהיים, שי אלגרבלי ואביב כהן).

הפועל בני מוסמוס – צעירי אום אל פאחם 2:4 (הבקיעו למוסמוס: עמראן אגבאריה עם צמד, אחמד ג'בארין ושאדי מסארווה. הבקיעו לאום אל פאחם: עבד אלמג'יד שדאפנה ומוחמד אדם מחאמיד).

מכבי נוג'ידאת – הפועל עירוני כרמיאל 3:0 (טכני).

מכבי נווה שאנן – מכבי אתא ביאליק 1:2 (הבקיע לנווה שאנן: ישי בוזורגי עם צמד. הבקיע לאתא ביאליק: ניר עזריה).

מ.ס. טירה – הפועל ע. באקה אל גרבייה 1:1 (5:3 בפנדלים) (הבקיע לטירה: איתמר דיין. הבקיע לבאקה אל גרבייה: מאלק עתאמנה).

הפועל טירת הכרמל – הפועל בית שאן 5:1 (הבקיע לטירת הכרמל: מחמוד עבאס. הבקיעו לבית שאן: עמית אזרד, אלמוג מלול, מוחמד עואודה, עדן בן סימון וראמי בטחיש).