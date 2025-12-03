יום רביעי, 03.12.2025 שעה 15:37
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
16704-8029הפועל אילת
15593-7188מכבי רחובות
15727-8039עירוני נהריה
14648-7538מכבי אשדוד
13675-6958אליצור אשקלון
13796-8159אליצור יבנה
12543-5878א.ס. רמה"ש
12583-5897מ.כ. עוטף דרום
12704-6918הפועל מגדל העמק
12608-5868הפועל חיפה
12776-7149מכבי פ"ת
11702-6648מכבי קריית גת
11721-6738אליצור שומרון
9704-6398מכבי חיפה
8749-6308מ.ס צפת
7633-5077מכבי מעלה אדומים

היו"ר שהואשם בגזענות הורחק עד תום העונה

משה פנחס, שמכהן בתפקיד במכבי קריית ביאליק, נענש לאחר שצעק במשחק הקבוצה: “לא לשלוח לי שופטים ערבים לכאן”. בנוסף, הוא נקנס גם ב-7,500 שקלים

|
כדורסל אילוסטרציה (רועי כפיר)
כדורסל אילוסטרציה (רועי כפיר)

משה פנחס, יו”ר מכבי קריית ביאליק, נענש לאחר שהתבטא בצורה גזענית כנגד שופט במשחק של קבוצתו. בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל הרחיק את פנחס עד תום העונה, ואף גזר עליו קנס בפועל על סך 7,500 שקלים.

בכתב האישום נטען כי הנאשם צעק בצורה הפגנתית מול יציע מלא בקהל: “לא לשלוח לי שופטים ערבים לכאן”. מהאיגד נמסר: “כן הוצג לנו סרטון מהאירוע שהופיע בפייסבוק ובאתר ONE. הנאשם הכחיש בעדותו את המיוחס לו והפליג בשבחים עצמיים על קשריו הטובים עם המגזר הערבי ודחה את הטענות בדבר גזענות. לדבריו הוא רצה למחות על החלטה מסוימת ולכן השתמש במילים השופט הערבי אך ורק לזהות במי מבין השופטים לגבי השיפוט”.

באיגוד המשיכו: “הוא מודה כי הייתה זו התבטאות לא מוצלחת אך לא היה לה שום אופן גזעני, נציין כי השופטים עצמם לא ראו ולא שמעו את התקרית בדבר האירוע והדבר נודע להם רק אחרי המשחק והם לא נתקלו באמירות גזעניות במהלך המשחק. אנו מרשיעים את הנאשם בעבירות המיוחסות לו. בית הדין רואה בחומרה התנהגותו על רקע גזעני ואין לעבור על כך לסדר היום

“אנו גוזרים על הנאשם איסור מילוי תפקיד באיגוד ובקבוצה עד תום העונה הנוכחית והרחקה עד תום העונה בפועל מכל פעילות. כן אנו גוזרים עליו קנס כספי בסך 7,500 שח וקנס כספי בסך 10,000 ש”ח וזאת על תנאי למשך שנתיים מהיום. כמו כן ישלם הנאשם סך של 1,500 ש”ח לגבי הוצאות המשקיף והשופטים לדיון להיום, שכל אחד מהם זכאי לתשלום של 500 ש”ח.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */