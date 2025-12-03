יום רביעי, 03.12.2025 שעה 14:48
כדורגל עולמי  >> מוקדמות יורו נשים

ידע והסתיר: מאחורי הביזיון בנבחרת הנערות

לאחר שהבינו את הטעות שיתופה של שחקנית שלא כדין, התקשרו בנבחרת לשמעון מימון, שנמצא בארה"ב ולא דאג לעדכן אף גורם בהתאחדות: "האירוע בבדיקה"

|
נבחרת הנערות עד גיל 19 (ההתאחדות לכדורגל)
נבחרת הנערות עד גיל 19 (ההתאחדות לכדורגל)

בהתאחדות לכדורגל בודקים מה בדיוק אירע עם נבחרת הנערות עד גיל 19, שסיימה את טורניר מוקדמות אליפות אירופה במלטה עם הפסד 3:2 ללטביה כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. עם זאת, מתברר שגם ניצחון לא היה מסייע לעלייה לדרג, בעקבות תקלה רשלנית ברישום השחקניות.

בטופס המשחק לא נרשמה כלל השחקנית טליה קמין. למרות זאת היא נכנסה לשחק בדקה ה-45, וירדה מהמגרש רק בדקה ה-75, לאחר שהצוות הבין את חומרת הטעות. בשלב זה כבר לא ניתן היה לתקן דבר, והחוקה הייתה מובילה באופן ברור להפסד טכני ללא קשר לתוצאה על כר הדשא. יודגש כי לא מיוחסת לשחקנית כל אשמה.

מסתבר כי רק אדם אחד ידע על מה שאירע: שמעון מימון. אנשי הנבחרת התקשרו אליו, אך הוא לא העביר את המידע הלאה. גורמי ההתאחדות שמעו על האירוע לראשונה מ-ONE, משום שמימון בחר, מסיבה שאינה ברורה, להשאיר את המידע אצלו.

שמעון מימון (איציק בלניצקי)שמעון מימון (איציק בלניצקי)

כפי שפרסמנו, גם המנהל המקצועי אלישע לוי לא ידע דבר עד לשיחה שקיימנו עמו אתמול בבוקר. גם מאמן הנבחרת, שלומי דורה, לא עדכן אותו. שלומי דורה אמר אתמול בתגובה ל-ONE: “מנהלת המשלחת דיווחה בזמן המקרה. נסעתי כמאמן הנבחרת ולא כמודיע או כדובר. אם ישאלו אותי אעדכן, לא דרך ONE”.

דורה אף כעס על הפרסום, ואמר: “המנהלת דיווחה לגורמים הרלוונטיים בהתאחדות ואף התייעצה איתם בזמן המשחק מה לעשות. הם יכלו לשאול, אף אחד לא שאל כלום. מולי לא התנהל דבר הכל היה מול מנהלת המשלחת”.

שלומי דורה (שחר גרוס)שלומי דורה (שחר גרוס)

מההתאחדות לכדורגל נמסר בתגובה: "האירוע, שאין להקל ראש לגביו, נמצא בבדיקה על ידי המשנה למנכ"ל רונן מושקוביץ בהתאם להנחיית היו"ר שינו זוארץ, זאת כדי להסיק מסקנות ולוודא שלא יישנה".

תגובתו של מימון תובא כאשר תתקבל.

/* LAST / NEXT ROUNDs */