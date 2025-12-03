"שחקן ב"ש קיבל מכה עם מקל עץ לצלעות ולבטן"

האגף המשפטי של ההתאחדות לכדורגל החליט להעמיד לדין את הפועל בני כסייפה, חמזי הואשלה (שחקנה של כסייפה) וכך גם את עידו בוכובזה, נוכח אירועי המשחק בין שתי הקבוצות מליגה ג' דרום, משחק שלא הגיע לסיומו. הסיבה? השתתפות בקטטה ופגיעה בשחקן יריב לקראת תום ההתמודדות והתפרצות לשדה המשחה ופגיעה על ידי אוהדים.

ביום ראשון האחרון, פורסם ב-ONE כי עד ראייה, שנכח במגרש, ראה אדם נכנס עם מקל עץ לתוך תחומי המגרש, וזה החל להכות איתו שחקן של מ.ס באר שבע. עתה, עם הגעת דו"ח השופט, רוני לוין, הרי שדבריו של עד הראייה מאששים את מה שנכתב בדו"ח. "שחקן באר שבע קיבל מכה עם מקל עץ לצלעות ולבטן, ומיד לאחר מכן הוא נפל אל הרצפה", ציין השופט, רוני לוין.

הפועל בני כסייפה תעלה לדין משמעתי תחת סעיפי האישום "התפרצות לשדה המשחק", פגיעה ע"י אוהדים" ו"התפרעות אוהדים". חמזי הואשלה, שחקן הפועל בני כסייפה, יעלה לדין משמעתי תחת סעיף האישום "השתתפות בקטטה". עידו בוכובזה, שחקן מ.ס באר שבע, יעלה לדין משמעתי תחת סעיפי האישום "פגיעה בשחקן יריב" ו"השתתפות בקטטה".

שופט מוציא כרטיס אדום (יונתן גינזבורג)

הדיין, עו"ד נעם ליובין, ציין בהחלטת ביניים כך: בנסיבות העניין ועקב אי זמינות השופט, הנני דוחה את מועד הדיון ליום 10/12/25. לדיון יוזמן השופט פעם נוספת. אדגיש כי בשבוע הבא ייערך הדיון בנוכוחות או באי נוכחות השופט, בכל מקרה. לעת הזו ועד להחלטה חדשה, מושעים הנאשים בוכובזה והואשלה. ניתן בהיעדר הנאשמים".

דו"ח השופט

"בדקה ה-88 למשחק שחקן מספר 26, בוכובזה עידו, שחקן הקבוצה הביתית, מ.ס באר שבע ושחקן הקבוצה האורחת, הפועל בני כסייפה, מספר 9, הואשלה חמזי, התחילו לקלל אחד את השני ומיד התקרבו ונגחו האחד בשני. מיד לאחר מכן, השחקן, בוכובזה עידו, חנק את השחקן, הואשלה חמזי, והוריד אותו לרצפה ונתן לו מספר אגרופים לפנים ולראש".

"תוך כדי הקטטה, פרצו מספר אוהדים של קבוצת כסייפה למגרש כ-15-12 אוהדים והתחילה מהומה גדולה מאוד. אני זיהיתי כי שחקן, מספר חולצה 17, של מ.ס באר שבע, קיבל מכה עם מקל עץ לצלעות ולבטן ומיד לאחר מכן הוא נפל על הרצפה".

"בעקבות פריצת הקהל של כסייפה, לתחומי המגרש ופגיעה פיזית אלימה בשחקן ב״ש, הפסקתי את המשחק לפני הזמן החוקי. חשוב לי לציין כי לאחר שיצאנו מחדר השופטים, בדרך לחנייה, הגיע אלינו קצין משטרה וביקש את מספרי הטלפון שלנו.; הפסקת משחק; פיצוץ משחק: אלימות ופריצת קהל למגרש".