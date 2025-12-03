ביה"ד העליון דחה את בקשת מכבי: הבורר ימשיך

בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל דחה את בקשת מכבי תל אביב לפסול את הבורר עו"ד ליאור מזור ולמנות בורר חליפי בתיק הבוררות שמתנהל מולה על ידי בית"ר תל אביב, במסגרת תביעה כספית העוסקת בהשבחת שחקנים. מכבי ת"א טענה כי כהונתו של מזור במוסד לבוררות הסתיימה ולכן אינו מוסמך להמשיך בתפקידו, וכן הצביעה על אירועים המעלים חשש לניגוד עניינים, אך בית הדין קבע כי מזור ימשיך לנהל את ההליך.

כבר לפני מספר חודשים פנתה מכבי ת"א לנשיא בית הדין העליון, ד"ר עדי זרנקין, בדרישה לפסול את מזור. לטענת המועדון, הבורר סירב לפסול את עצמו אף שהתבטא בצורה פוגענית כלפי אוהדי מכבי תל אביב, כאשר כינה אותם "גרמנים" אמירה שנחשפה ב־ONE, ושנתפסה בעיני הקבוצה כפוגענית ובעלת משמעות היסטורית קשה. מזור מצדו טען כי הדברים נאמרו "בהומור" וכי אין בכך כדי להשפיע על שיקול דעתו.

במכבי ת"א טענו כי זו אינה הפעם הראשונה שבה מזור מצוי, לטענתם, בניגוד עניינים: בשנה שעברה שימש כבורר בתביעה של מכבי חיפה נגד בני סכנין בפרשת עטאא ג'אבר זאת למרות היותו אוהד מוצהר של מכבי חיפה ואף השתתפותו במשחקי הקבוצה באירופה. "מדובר בזלזול חמור במראית פני הצדק", נכתב בפניית המועדון.

עטאא ג'אבר (IMAGO)

את בית"ר ת"א מייצג עו"ד יוסי גייר. הפנייה הרשמית, שנחתמה בידי היועצת המשפטית של מכבי תל אביב, עו"ד יעל מרגלית, קבעה כי "לא ניתן להפקיד בידיו של עו"ד מזור הכרעה בתיק שבו אחד הצדדים הוא מועדון שאותו ביזה". עוד נטען כי עצם הישארותו בתפקיד פוגעת באמון הציבור בהתאחדות, וכי השימוש בביטויים פוגעניים מצדו אינו מאפשר לו לדון בעניינים הנוגעים לגורמים שאותם פגעו דבריו.

למרות טענות אלה, בית הדין העליון דחה כבר אז את בקשת הפסלות, וכעת דחה גם את הבקשה העוסקת בפקיעת סמכותו של מזור בשל סיום כהונתו.

עמדת הרוב: "הבורר חייב להשלים את מלאכתו"

אב בית הדין, ד"ר עדי זרנקין, ועו"ד אסף הדסי תמכו בעמדת בית"ר תל אביב וקבעו כי מזור מוסמך להמשיך בתפקידו.

ד"ר עדי זרנקין: "על הבורר להשלים את מלאכתו".

הדיינים עדי זרנקין, מיגל דויטש, אורטל קליין, אסתר קובו ואסף הדסי (חגי מיכאלי)

זרנקין קבע כי לבית הדין העליון סמכות לבחון חריגה מסמכות של כל אחד מגופי ההתאחדות, לרבות המוסד לבוררות. לדבריו, הבוררות נפתחה לפני כשנה וחצי ומזור כבר הכריע בשורה של בקשות, הוגשו כתבי טענות ואף חלק מהתצהירים, גם אם אלה הוגשו לאחר סיום הכהונה, כפי שטענה מכבי ת"א.

הוא הדגיש כי נותר רק לברר את התביעה העיקרית: "לדעתי על הבורר להשלים את מלאכתו, אף אם בינתיים מלאה תקופת מינויו. דין הבקשה למינוי בורר חליף להידחות", כתב. עוד ציין כי ההליך התארך מעבר לנדרש "בשל הבקשות השונות שהוגשו לפתחו של הבורר".

עו"ד אסף הדסי: "אין הצדקה למינוי בורר חילופי"

הדסי הצטרף לעמדת זרנקין וקבע כי אין הצדקה למינוי בורר חלופי "רק משום שהעותרת אינה מרוצה מהמינוי". לדבריו, מאז הקמת מוסד הבוררות בתחילת שנות ה־90 מעולם לא הורה בית הדין העליון על מינוי בורר חליף ואף קיים ספק אם סמכות זו קיימת.

הוא ציין כי בפועל, גם בוררים שכהונתם הסתיימה ממשיכים לדון בתיקים שנפתחו בפניהם טרם סיום הכהונה, וחידד כי קבלת טענת "הגיליוטינה" של מכבי ת"א עלולה ליצור כאוס של ממש בניהול תיקי הבוררות.

אסף הדסי (חגי מיכאלי)

דעת המיעוט: פרופ' מיגל דויטש "יש למנות בורר חלופי"

פרופ' דויטש סבר כי סמכותו של מזור פקעה וכי יש להורות על מינוי בורר אחר. לדבריו, ההגבלה התקנונית על הגשת ערעורים על החלטות המוסד לבוררות אינה חלה במקרה שבו חסרה לבורר סמכות, שכן החלטותיו במצב כזה "כאין וכאפס".

הוא הדגיש כי שמיעת הראיות טרם החלה לפני סיום תקופת הכהונה, וכי התצהירים הוגשו רק לאחר מכן , חלקם "תחת מחאה" מצד מכבי ת"א. בנסיבות אלה, כך קבע, מינוי בורר חלופי לא יפגע ביעילות ההליך, שכן האחרון יוכל להמשיך מהמקום שבו הופסקו ההליכים.

מיגל דויטש (חגי מיכאלי)

דויטש הוסיף כי העיכובים בניהול הבוררות נבעו מאי־הוודאות המשפטית ביחס לסמכות הבורר, והבהיר כי התוויית נורמה משפטית ברורה תמנע בעיות דומות בעתיד. באשר לטענת בית"ר ת"א, שלפיה מכבי ת"א האריכה את ההליך בכוונה כדי להביא לפקיעת סמכותו של הבורר, ציין דויטש כי אין תשתית עובדתית לטענה זו ולכן אין צורך לדון במשמעויות המשפטיות של עיקרון "אין חוטא נשכר".