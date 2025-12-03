יום רביעי, 03.12.2025 שעה 14:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

אהרונוביץ: מלמד זריז במחשבה וכריש בתוך ה-16

הפרשן בתוכנית "שיחת היום": "לא ספרו את אוחנה וגיא והם הכריעו, יש פה יד של אלוהים לגבי הסיפור של מלמד. מכבי חיפה חייבת להביא 8 ו-10 בינואר"

|
קנג'י גורה וגיא מלמד (עמרי שטיין)
קנג'י גורה וגיא מלמד (עמרי שטיין)

מכבי חיפה רשמה ניצחון ראשון אתמול (שלישי) מאז חודש ספטמבר, לאחר שגברה 1:2 על הפועל תל אביב. ברק בכר סוף סוף יכול לחייך אחרי שבכל ארבעת משחקיו מאז חזר, הוא סיים בתיקו. כעת, בכרמל לוטשים עיניים להמשך ויקוו להיאבק על הכרטיס לאירופה. איציק אהרונוביץ’ סיכם את המשחק בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

איציק, פעם ראשונה שלא פגעת בתוצאה, מה קרה?
”יש פה יד של אלוהים לגבי כל הסיפור של גיא מלמד, מתחילת העונה אני נלחם על הסיפור שלו. לא הייתה ברירה למכבי חיפה בגלל הפציעות אז הוא שיחק, וכשהוא שיחק אז יש איכות כי הוא שחקן שיודע להבקיע גולים. ותוסיף את מיכאל אוחנה שיודע לתת פס עומק, ותקבל שני שחקנים שלא סופרים אותם ועל אוחנה עוד אמרו מה הוא עושה במכבי חיפה, הם הכריעו”.

איפה הם היו כל העונה, מה קורה במכבי חיפה?
”לא הייתה ברירה כי לא היה את סטיוארט ויובאנוביץ’. ואתה נותן למלמד לשחק, תמיד אמרתי שהוא שחקן איטי יחסית לחלוץ, אבל זריז מחשבה, והוא כריש בתוך ה-16. וראיתם איך הוא התגבר על שני בלמים וגם על השוער”.

גיא מלמד חוגג בגדול (עמרי שטיין)גיא מלמד חוגג בגדול (עמרי שטיין)

איציק, מה יהיה ביום שבת?
“סטיוארט יהיה על הספסל ומלמד יפתח. אני חושב שברק בכר עושה טעות כי אתה לא מקבל על הקווים כלום חוץ משחק אחד, הגיע הזמן שלו לעבור ל-4-4-2. אני רוצה מערך שמתאים למכבי חיפה”.

איזה רכש אתה חושב שצריך להביא בינואר?
”מכבי חיפה חייבת להביא 8 ו-10, אבל אני לא סומך על המנהלים המקצועיים שלהם שיבחרו שחקנים טובים. עד עכשיו מי שהביאו לא מצליח. קורנו זה קורנו, אבל הוא לא כמו מה שהיה באליפויות”.

אתה ממשיך עם פיינגזיכט?
“אני לא ממשיך איתו, אני משחק עם קורנו. אם אין לי כנפיים ברמה גבוהה אז יש שני מגנים שיכולים לייצר. ראינו את בטאיי במשחק הכי טוב שלו העונה, וקורנו אתה יודע מה הוא שווה”.

