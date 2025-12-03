יום רביעי, 03.12.2025 שעה 15:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"החתמת אבו פאני תחזיר את הזהות לקהל"

ניסן קניאס ל"שיחת היום": "אם שחר יתערב, העסקה תיסגר. הייתי הולך על שחקנים מוכחים כמו טאבי ודיארה. חיפה עשתה טעות מאוד קשה בספסול של מלמד"

|
אבו פאני וברק בכר (עמרי שטיין)
אבו פאני וברק בכר (עמרי שטיין)

מכבי חיפה סוף סוף רשמה את הניצחון הראשון שלה בקדנציה השלישית של ברק בכר בקבוצה לאחר שגברה 1:2 על הפועל תל אביב בסמי עופר. שלושת הנקודות של הירוקים הגיעו לאחר ארבע תוצאות תיקו רצופות ו-8 משחקים ללא ניצחון, ובכרמל יקוו שמכאן הם ייצאו לדרך חדשה. פרשן רדיו חיפה, ניסן קניאס, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

אתה חושב שבכר ישנה את המערך לקראת ק”ש?
”אני חושב שהוא צריך לשנות, כי מאמן כדורגל צריך להשתמש בכלים הכי טובים שעומדים לרשותו, וכרגע סטיוארט ומלמד הם הכלים הכי טובים שעומדים לרשותו. מה שהוא יעשה זה להמשיך עם 4-3-3”.

אתה חושב שצריך להתנצל בפני מלמד?
“בשנה שעברה עוד היה להם את החלוץ הישראלי הכי טוב עם דין דוד. אבל ברגע שלא פגעו בזרים השנה אז זאת הייתה טעות מאוד מאוד קשה לספסל אותו רק בגלל שלא הצליחו למכור אותו”.

גיא מלמד בטירוף (עמרי שטיין)גיא מלמד בטירוף (עמרי שטיין)

איזה רכש אתה חושב שצריך להביא בינואר?
”קודם כל במקום גוני נאור הייתי מחזיר את איתי יהוד מהפועל כפר סבא, אני מאוד מחזיק ממנו וגם הצוות המקצועי כמוני. יענקל’ה שחר צריך להיכנס לתמונה ולסגור עסקה עם אבו פאני. אם יענקל’ה יתערב העסקה הזאת תיסגר. מכבי חיפה חייבת להביא שחקן כנף שיביא לה מספרים. אצילי יש רק אחד, אבל יש שחקנים כמו דיארה ומילסון”.

אתם ממשיכים עם פיינגזיכט?
"בהיעדר שחקן כנף איכותי, קורנו יכול לשחק שם. מכבי חיפה לא מצליחה ללהק שחקנים לא מוכרים ולהצליח איתם. אני הייתי הולך על שחקנים מוכחים כמו טאבי ודיארה, שאתה יודע בדיוק מה אתה מקבל בלי לקחת סיכונים. להחזיר את אבו פאני יחזיר את הזהות לקהל”.

