אבי נמני: אסור למכבי לצאת למלחמה מול הקהל

מכבי תל אביב נמצאת בעיצומה של סערה אדירה כשבצל התוצאות הרעות והשישיות שספגה, מאמן הקבוצה ז'רקו לאזטיץ' התפטר מהקבוצה אך חזר בו. לאחר שדן רומן עמד על הקווים נגד מ.ס אשדוד, הסרבי יחזור הערב (רביעי) לבלומפילד, כשהצהובים יארחו את הפועל חיפה למשחק של להיות או לחדול. כוכב העבר והפרשן, אבי נמני, דיבר על האירועים.

אבי, איך אתה רואה את החזרה של לאזטיץ’ וכל מה שקרה?

”אני חושב שצריך לקחת דברים בפרופורציות. הסאגה הסתיימה כי לאזטיץ’ קיבל ההחלטה להישאר. הוא לא איבד את חדר ההלבשה והשחקנים די מלוכדים ומאוחדים סביבו. גם אם לאזטיץ’ עשה טעויות מבחינה מקצועית, יכול להיות שכל מאמן היה עושה. בסופו של דבר, אני חושב שלא הגיע ללאזטיץ’ לקבל את ההתנהגות סביבו כמו באותו מקרה חמור, הקווים האדומים נחצו פה באופן קיצוני. יהיו עוד המון משחקים ועליות וירידות. מכבי צריכה לנהל את המשבר בצורה מושכלת. אסור לה להגיע למצב שיפער תהום גדול מאוד בינה ובין הקהל. לבוא ולהילחם מול הקהל זאת תהיה טעות גדולה. לא הייתי מתייג את כל שער 11 כבעייתיים. מכבי צריכה למצוא את הדרך הנכונה מצד אחד לא לתת את התחושה לקהל שהוא מנהל את המועדון, אבל מצד שני צריך שיהיה שיח עם האוהדים. אם תיפער תהום בין הקבוצה לקהל, מי שתפגע זאת הקבוצה”.

אתה היית מאמן ושחקן והכל. השחקנים כבר אומנו על ידי דן רומן ופתאום המאמן חוזר כאילו לא היה כלום, הכל יחזור לקדמותו ולא תהיה בעיה?

”המפתח במשבר הזה זה לפתור את הבעיות עם הקהל. למכבי תל אביב יש קהל נפלא ולבוא ולהכליל את כולם זאת טעות גדולה”.

ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

הם אמרו שמכינים את עצמם לשינוי בתקנון הגזענות של פיפ”א.

“אתה חושב שבמקרה זה קורה עכשיו? הבעלים רוצה להראות שמצד אחד הקהל לא מנהל אותו, אבל הוא צריך להגיע לשיח נכון עם קהל ולא ממקום של חולשה, אלא ממקום של להבין אותו. גם הפנאטיקס וגם אחים לסמל הם ארגונים מדהימים, בכל מקום יש עשבים שוטים וצריך לטפל בהם. לא צריך לעשות מעבר למה שזה. אם מכבי תלחם נגד הקהל זאת תהיה טעות גדולה. מכבי תל אביב צריכה לדעת לקחת את הדברים בפרופורציה”.

אם מכבי תפסיד היום יהיה בלגן גדול.

”ברור שהקהל רוצה לנצח, אבל הקהל רוצה לראות אופק. אסור למכבי להגיע לסיטואציה שהיא יוצאת למלחמה מול הקהל. ברגע שמכלילים את כל שער 10-11 זאת טעות של המועדון. לאזטיץ’ ילך בדרך שלו ולא ישנה”.

מה לגבי ההרכב שיעלה היום?

”אותי מאוד מעניין מה יעשה היום לאזטיץ’ בנושא ניקולאסקו, שצריך להגיד את האמת – לא היה טוב במשחק מול אשדוד. אנחנו בעדו ומאמינים בו, אבל הוא לא היה טוב”.

יון ניקולאסקו (רדאד ג'בארה)

אבל ראינו אותו בנבחרת והוא היה טוב.

”יש הבדל בין נבחרת לקבוצה, כשהגיעו אליו הכדורים הוא איבד הרבה. צריך לתת לו 4-5 משחקים לשחק”.

מה התוצאה שתהיה היום?

”0:4 למכבי תל אביב”.