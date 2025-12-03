איתי רק: מקווים שלא נגיע לעתירה מנהלית

הפועל חיפה ממשיכה לנהל מאבק עם העירייה בעקבות הקיצוץ המשמעותי בתקציב מחלקת הנוער עד ל-30 אלף שקלים בלבד. המועדון מתכוון להגיש עתירה מנהלית נגד העירייה שקיבלה את ההחלטה בתום ישיבה סוערת, אליה הגיע מנכ"ל הפועל חיפה, איתי רק. הוא דיבר על כך בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר".

שלחת אנשים לאיים על צביקה ברבי?

”מה שנועם רגב דיבר איתו במסגרת הניסיונות שלו לשכנע את מועצת העיר זה לשנות את המדיניות כלפי הפועל חיפה. הוכחנו להם במספרים כמה אנחנו נמצאים באופסייד רציני על פני כל הרשויות בישראל”.

הוא אמר שיואב כץ משלם בצ’קים דחויים.

”לעומת כל קבוצות ליגת העל, הפועל חיפה היא הקבוצה היחידה שנמצאת בהתחשבנות שנמצאת בגירעון של מעל מיליון וחצי-שני מיליון מהתמיכה שאנחנו מקבלים. נגיד וביקשנו לדחות תשלום אחד, ‘וואו!’ בזמן שעיריית אשדוד נותנת הרבה כסף למ.ס אשדוד כדי שתקיים את הפעילות שלה, זה המצב שלנו. אני איש של שלום וקודם כל מנסה לפתור דברים בהידברות. עשינו עבודה מאוד קשה עם מועצת העיר ו-ועדת התמיכות. ניסינו להסביר להם שלא הגיוני שיש קבוצה שמממנת את העירייה במיליון וחצי-שניים”.

איך זה יסתיים?

”יש בעירייה אנשים טובים מאוד, גם עם צביקה היו לנו יחסים טובים. אני מקווה שלא נגיע לעתירה מנהלית. אנחנו לא עושים את זה בשביל העכשיו, כי יואב מממן את העירייה, אנחנו משלמים להם קרוב ל-2 מיליון שקל בשנה. יבוא היום ויגיע רוכש שייקח את הקבוצה, מי ייקח קבוצה שחברי ההנהלה שלה מתחננים לחברי ההנהלה שהקבוצה תקבל כסף ויתעמתו יום שלם עם העירייה?”