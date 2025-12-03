יום רביעי, 03.12.2025 שעה 11:56
המחווה החשובה של ההתאחדות למאבק בחרמות

בכל משחקי ליגת העל לנוער ייערך טקס להעלאת המודעות טרם שריקת הפתיחה, והמשחק ייעצר למשך 60 שניות. זוארץ: "הקריאה שתצא מהמגרשים חייבת להדהד"

שינו זוארץ (שחר גרוס)
שינו זוארץ (שחר גרוס)

ההתאחדות לכדורגל תקיים פעילות חברתית-חינוכית בכלל משחקי ליגת נוער על והילדים (בנים ובנות) במחזור הקרוב, לטובת מאבק בנוגע לחרמות החברתיים. התופעה צברה תאוצה בזמן האחרון עם התפתחות הרשתות החברתיות ובני נוער רבים סובלים ממנה.

בכל משחקי ליגת העל לנוער ייערך טקס טרם שריקת הפתיחה במהלכו יקריא הכרוז טקסט ייעודי והשחקנים והשופטים יחזיקו יחד שלט ועליו הסיסמה: 'לא מוציאים אף אחד מחוץ לקווים - די לחרמות!'. בנוסף, בדקה ה-18 ייעצרו כל המשחקים בליגות השונות (נוער ומטה) למשך 60 שניות, לטובת התכנסות של שתי הקבוצות וצוות השיפוט בעיגול האמצע, במהלכן יבקש השופט מהשחקנים לקחת חלק פעיל בכל תחום חיים שלהם במאבק בנגע החרמות.    

הכרזה של ההתאחדות למאבק בחרמות (ההתאחדות לכדורגל)הכרזה של ההתאחדות למאבק בחרמות (ההתאחדות לכדורגל)

יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, אמר: "משחק הכדורגל, קבוצות הכדורגל, מהווים דוגמה מצוינת ללכידות חברתית. המקרים האחרונים, בהם צעירים וצעירות שלחו יד בנפשם בגלל חרמות, אחרים שחווים קשיים אדירים, כמו גם היקף התופעה, מחייבים עשייה שתבער את הנגע הזה ותזכיר לכולנו את משמעות המשפט 'ואהבת לרעך כמוך'”.

זוארץ המשיך ואמר: “אנחנו מתחילים עם פעולות טקסיות במהותן וממשיכים בשיתוף פעולה עמוק עם גורמים חינוכיים כדי לרתום את הדברים היפים במשחק הכדורגל ובטיפוח הערכי של השחקנים והשחקניות לטובת מעגלים נוספים בחייהם, דוגמת בתי הספר ועוד. כהורה, ולא רק כיו"ר ההתאחדות לכדורגל, חשתי חובה לגייס את המשחק לטובת יעד חברתי ראשון במעלה. הקריאה שתצא מהמגרשים חייבת להדהד גם בכל תחום חיים אחר".

