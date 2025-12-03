מכובד: הרשימה היוקרתית אליה נכנס חלאילי

בניתוח שנערך השבוע באתר המחקרים ’CIES’, מוצגים שחקנים מתחת לגיל 23 מ-52 ליגות ברחבי העולם, אשר מצטיינים בקידום משחק קבוצתם באמצעות מסירות לעבר שער היריבה. בראש הרשימה ניצב הבלגי יורנה ספילרס, שמבצע בממוצע 11.8 מסירות פרוגרסיביות ל-90 דקות, עם שיעור הצלחה מרשים של 84% ומדד התקדמות מושלם של 100.

את שני המקומות הבאים משלימים בלמי צמרת נוספים: דין האוסן הספרדי של ריאל מדריד ואנטוניו סילבה מבנפיקה. במקום הרביעי מדורג נציג נורבגיה, הקון וולדן מרוזנבורג, שהוא גם השחקן הצעיר ביותר בעשירייה הראשונה, בן 18.5 בלבד. יחד איתו נכללים בטופ 10 שני שחקנים נוספים מתחת לגיל 20: אבובקאר סדי קינטה הגמבי ושחקנה הצעיר של פ.ס.ז’ ווארן זאיר אמרי.

דין האוסן (IMAGO)

בקרב המגִנים, שלושת המובילים הם אלברו קאררס של ריאל מדריד, מיכל גורגול (לך פוזנן) וחוקין סייס (קלאב ברוז’), כאשר גם ענאן חלאילי נמצא ברשימה, כשהוא נמצא במקום ה-45 עם 4.5 מסירות פרוגרסיביות בממוצע. בקישור מוביל ג’ק מקגלין (אוסטין דינמו), לפני עדו קונה ו-ווארן זאיר אמרי. הקשר הצעיר ביותר בחמישים הראשונים הוא הארגנטינאי של בוטפגו, אלברו מונטורו.