דיין: אולי תתעורר על עצמך, מר זיו אריה היקר?

העונה המסויטת של הפועל ירושלים נמשכה אתמול (שלישי) עם הפסד דרמטי 2:1 למכבי בני ריינה. האחרונה בליגת העל השיגה ניצחון בכורה על חשבון האדומים מהבירה, שנמצאים רק מקום אחד מעל ולא מצליחים לייצר מומנטום חיובי. אגדת הפועל ירושלים, מישל דיין, דיבר על הכישלון בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מישל, מה היית עושה במקום ראשי הפועל ירושלים היום?

”אין מה לעשות שם, זה לא יעזור, זה תבור הדבר הזה. אני שומע את הראיון בסוף המשחק, אבל חבר’ה, 7 נקודות מ-36, אין כישלון כזה. אולי תתעורר על עצמך, מר זיו אריה היקר? אני לא האמנתי שריינה תנצח. הפועל ירושלים מבחינת כדורגל משחקת את הכדורגל הכי משעמם אולי”.

מה אתה חושב שיהיה בדרבי?

”על הנייר בית”ר פייבוריטית בכל נקודה במגרש עם 30 אלף צופים בגב. אתה רואה שהפועל ירושלים משחקת ויש בעיה עם הבילדאפ. שחקן שהיה עייף עשה בסוף את הפעולה הכי מבריקה, וכל שחקני ההגנה הסתכלו על הכדור.

זיו אריה (אורן בן חקון)

“אני לא יודע מה עושים שם באימונים - לא ברמה ההתקפית ולא בהגנתית. ריינה הייתה מצוינת, אבל חזרתם כבר למשחק, לפחות תשמרו על זה. אתה רואה אנשים עם הראש למטה, מיואשים, אין להם ציפייה שיהיה שינוי”.