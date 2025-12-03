דניאל פרץ בראיון: אני לא מרוצה וזה לא סוד

דניאל פרץ עובר עונה מורכבת בהמבורג. שוער באיירן מינכן המושאל לקבוצה מצפון גרמניה הגיע במטרה להיות השוער הראשון, אך מוצא את עצמו משחק מעט מאוד, מצב שגרם לשוער הישראלי להתייחס בגלוי לתסכול שלו בראיון לבילד’. לצד מצבו המקצועי, פרץ שיתף בתחושותיו לגבי הפסקת האש בישראל והיחס שלו לשוער הגדול מנואל נוייר, שממנו לדבריו הוא לומד בכל יום מחדש.

על מנואל נוייר אמר פרץ: "אני למדתי ממנו הרבה כי הוא השוער הגדול בכל הזמנים, מי ששינה את משחק השוערים. עוד לפני שהגעתי לבאיירן, צפיתי בהמון סרטונים שלו, ההצלות שלו, המסירות שלו. ואז הכרתי אותו באופן אישי, התאמן איתו, וזה עזר לי מאוד. הכוח המנטלי שלו והמקצוענות שלו מרתקים. כמובן שאתה לא יכול להעתיק את מנואל, אבל אתה יכול ללמוד ממנו המון. אני ממש מעריץ אותו".

על הפסקת האש בישראל אמר פרץ: "ראשית, אני מאוד שמח שהחטופים חזרו ושיש כעת הפסקת אש. אני חושב שזה טוב לכולם שיש עכשיו קצת שקט ורוגע. כשאני מדבר עם המשפחה והחברים שלי, כולם מסכימים שזה הרבה יותר נעים להרגיש שוב קצת בטוחים".

דניאל פרץ (IMAGO)

כשנשאל אם הוא מאמין בשלום קבוע, השיב: "אני לא מומחה, אבל בוודאי שאני מקווה שכן. זו הייתה הסיטואציה והפתרון הטובים ביותר לכל הצדדים. הייתי כל כך שמח אם זה יקרה והתקופה של המלחמה תסתיים לנצח".

לבסוף התייחס פרץ גם למצבו בהמבורג ולאפשרות שיסיים את ההשאלה כבר בינואר: "ציפיתי להיות מספר אחת. זה לא קרה עד עכשיו. כמובן שאני לא שמח מזה. אני לא מסתיר את זה וזה לא סוד. אני חושב שאף כדורגלן לא שמח כשהוא לא משחק. המטרה שלי נשארה לשחק בכל משחק. הגעתי להמבורג כדי לשחק כמה שיותר. אני מקבל את המצב עכשיו, לוקח משחק אחרי משחק, מתאמן קשה ומנסה לתת את המקסימום מדי יום, כדי להקשות כמה שיותר על הצוות המקצועי".