ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"לא חושב שלחיפה יש זכות להחזיר את חלאילי"

יו"ר ריינה בסול ב"שיחת היום": "לא זוכר את הסעיפים בעל פה". על השיפוט: "צריך לעשות בנושא טיפול שזה", "האם אני מרוצה מהאדיה? אני רוצה תוצאות"

|
סעיד בסול (ראובן שוורץ)
סעיד בסול (ראובן שוורץ)

אחרי אסיפה קשה שערך הבעלים של מכבי בני ריינה, סעיד בסול, הקבוצה השיגה סוף סוף את ניצחון הבכורה שלה אתמול (שלישי) עם 1:2 דרמטי על הפועל ירושלים. עוד מוקדם לדעת אם זו תחילת מסע ההיחלצות של ריינה, שעדיין מסובכת בתחתית ובעצם לא יצאה מהמקום האחרון. בסול דיבר על הניצחון והעונה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מברוק ניצחון ראשון
”הגיע מאוחר מדי”.

מה אמרת לשחקנים באסיפה? כולם היו בטוחים שכבר הפסדתם את המשחק ואז שער הניצחון.
”גם נגד נתניה שהפסדנו נראינו טוב, וגם נגד באר שבע. בטבריה לא הייתי במשחק ואמר לי שהיינו מאוד מאוד גרועים. באתי ואמרתי להם מה שאני חושב. גם אם תביא את השחקנים הכי טובים בעולם אי אפשר לשחק בלי לרוץ”.

אתם חושב שתישארו? בשבת יש לכם משחק מול סכנין.
”כל משחק חשוב עבורנו. כל נקודה היא חשובה כדי להישאר בליגה. פתחנו את העונה בצורה מזעזעת לצערי הרב, אבל אני מסתכל על הטבלה וכל הקבוצות לא ברחו, אפשר עדיין לתקן. אני מקווה שנפסיק להביא כמה נקודות טובות עד חלון ההעברות ואז נחזק עוד עמדות”.

שחקני בני ריינה חוגגים (אורן בן חקון)שחקני בני ריינה חוגגים (אורן בן חקון)

מה בתוכנית שלך לינואר?
”אני אגיד לך את האמת, יש לנו חוסר מזל השנה. כל הזמן יש לנו פצועים וסגל דיי טוב. שבוע הבא ספר יחזור ויהיה משמעותי”.

לגבי איאד חלאילי, מכבי חיפה רוצה להחזיר אותו בינואר, מה יהיה איתו?
“אני לא חושב שיש להם את הזכות להחזיר אותו, אני לא מכיר בעל פה את הסעיפים”.

אתה מתכוון לפתוח את הכיס בינואר?
"הכול תלוי במה שיהיה, אם בשבעה משחקים עד ינואר נביא נקודות טובות ויהיה סיכוי”.

כמה נקודות יספקו אותך?
”11 נקודות. בעונה שעברה נתניה הביאה 27 מ-39”.

סעיד בסול (חגסעיד בסול (חג'אג' רחאל)

אתה מרוצה מאדהם האדיה?
”בסוף מה שמשנה זה תוצאות. שיחקנו טוב או שיחקנו פחות טוב. כולם כבר סימנו אותנו כיורדת בטוחה”.

מה עבר עליך אחרי הגול אתמול?
”את האמת שאחרי שקיבלנו את השוויון אמרתי שרק שיגמר ונלך הביתה עם נקודות. לא ציפיתי שנשים גול בדקה ה-97. אני רוצה לנצל את הבמה לדבר על טעויות השיפוט שאנחנו סובלים מהם. גם אתמול הייתה טעות עם פנדל לטובתנו. השופט טועה אני מבין, אבל ברגע שיש VAR אני לא מבין איך זה יכול להיות שזה לא פנדל ושאנחנו צריכים לסבול מהדברים האלה. בעיות שיפוט כאלה רק עושות נזק ורק מרחקים את האנשים שמשקיעים כסף בכדורגל, ולצערי הרב אף אחד לא עושה כלום עם זה, הכלב נובח והשיירה עוברת”.

“יש לי הרבה מה להגיד על ה-VAR. יריב טפר היגע והציג כמה הוא רוצה כסף מקבוצות ליגת העל כדי לשדרג את ה-VAR ואישרנו לו את זה. אבל בסוף לא קורה שום דבר. אי אפשר להמשיך. היום בבוקר הרמתי טלפון לשינו זוארץ, אני אמרתי לו שאני מדבר איתו לא כבעלי קבוצתה אלא כמישהו שדואג לכדורגל הישראלי. הקבוצות נותנות את כל מה שאיגוד השופטים רוצים. תאר לך שהמשחק היה נגמר בהפסד, היינו יכולים להיות כבר ב-0:2. מה יעשה איגוד השופטים? יגידו לשופט שמורידים אותו ושהוא לא שופט, צריך לעשות טיפול שורש בדבר הזה”.

