ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

אחרי הטוויסט: היחס ב-Winner לניצחון של מכבי

לאזטיץ' חזר והצהובים יארחו ב-20:00 את הפועל חיפה ויחפשו ניצחון שקיבל יחס של פי 1.3. וגם: בית"ר פייבוריטית מול טבריה, וריאל מתארחת אצל בילבאו

|
דור פרץ ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
דור פרץ ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

אחרי סערת ז’רקו לאזטיץ’ והטוויסט, מכבי ת"א חוזרת לדשא ותנסה לפתוח דף חדש. הצהובים יארחו הערב (רביעי, 20:00) את הפועל חיפה עם המאמן, שנעדר מהמשחק מול מ.ס אשדוד, ובנוסף בית"ר ירושלים תתארח אצל עירוני טבריה (19:45) בליגת העל, בעוד בספרד ריאל מדריד תגיע לסן מאמס של אתלטיק בילבאו (20:00).

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

מכבי ת"א פייבוריטית מובהקת כמובן לניצחון על הפועל חיפה, אבל צריך לזכור את אירועי הימים האחרונים ובסך הכל הצהובים בעצם לא לקחו שלוש נקודות כבר יותר מחודש. בין היתר בגלל הפגרה כמובן, אבל בסופו של דבר מכבי ת"א הפסידה 2:0 לאסטון וילה, לאחר מכן הגיעו תבוסות 6:2 לבית"ר ירושלים, 6:0 לליון ו-2:2 מול אשדוד.

מכבי ת"א קיבלה יחס של פי 1.3 לניצחון. מי שמאמין שהפועל חיפה תנצל את המשבר של הצהובים לניצחון מפתיע וזה מה שיקרה, ירוויח פי 7.2 מסכום ההימור, בעוד גם לתיקו יש יחס גבוה: פי 5.

עוד בליגת העל: בית"ר תנסה להמשיך במומנטום אחרי הניצחון 2:4 על מכבי נתניה. הירושלמים כמובן פייבוריטים עם יחס של פי 1.35 לניצחון לעומת פי 6.3 לניצחון של טבריה. אם המשחק יסתיים בתיקו, היחס לכך הוא פי 4.75.

בית"ר תחגוג שוב? (אורן בן חקון)בית"ר תחגוג שוב? (אורן בן חקון)
צפו בז'רקו לאזטיץ' מעביר את אימון מכבי ת"א

ריאל מקווה להחזיר את הפער מברצלונה לנקודה אחרי שהקטלונים גברו 1:3 על אתלטיקו. הבלאנקוס קיבלו יחס של פי 1.6 לניצחון בחבל הבאסקים לעומת 4.4 לניצחון של בילבאו. במקרה של תיקו, היחס הוא פי 3.9.

