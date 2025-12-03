הרכבים וציונים



שגיב יחזקאל מנסה לעבור (רועי כפיר) שגיב יחזקאל מנסה לעבור (רועי כפיר)

המשחק שנערך בשעה זו בבלומפילד בין מכבי תל אביב לפועל חיפה הוא יותר ממפגש רגיל. הצהובים נמצאים בעיצומו של משבר כשלא ניצחו כבר ארבעה משחקים ברציפות, וכל זה הגיע לשיא כשז’רקו לאזטיץ’ התפטר וחזר בו, והמועדון נכנס למאבק מול האוהדים שיצאו נגדו. כעת, הצהובים רוצים לחזור למסלול ולנצל את המעידה של הפועל באר שבע, בכדי לצמק את הפער מהפסגה ל-2 נקודות, בעוד שהאורחת מהכרמל רוצה להפתיע ולברוח ממאבקי התחתית.

לא כך מכבי תל אביב רצתה לחזור מפגרת הנבחרות. נראה שכרגע הפוקוס של הצהובים נמצא על הכל חוץ מכדורגל, כשברקע ההתפטרות והחזרה של לאזטיץ’ ועימות של ההנהלה עם ארגוני האוהדים, שהודיעו כי יחרימו את המשחק. מעבר למשבר מחוץ למגרש, הצהובים מגיעים לאחר תיקו מאכזב מול מ.ס אשדוד במשחק בו עמד דן רומן על הקווים, ושתי שישיות משפילות שהכניסו את המועדון לסחרור.

מן העבר השני, גם האדומים מהכרמל סופרים כבר ארבעה משחקים ללא ניצחון, כשהשיגו נקודה אחת בלבד במפגשים הללו, והם נמצאים במקום ה-11. גל אראל וחניכיו יקוו לצאת לדרך חדשה ולברוח מקרבות התחתית, דווקא במשחק הקשה מול האלופה בחוץ.

מכבי ת”א יכולה להתעודד מהמאזן שלה מול הפועל חיפה לאורך השנים, בו היא מפגינה דומיננטיות מוחלטת. בעונה שעברה, החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ ניצחה בשלושה משחקים מתוך הארבעה ששוחקו בין הקבוצות, כשגם במפגש בו לא יצאה עם ידה על העליונה, היא לא הפסידה וסיימה בתיקו 1:1.