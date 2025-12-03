רז אמיר
03/12/2025 20:00
שגיב יחזקאל מנסה לעבור (רועי כפיר)
המשחק שנערך בשעה זו בבלומפילד בין מכבי תל אביב לפועל חיפה הוא יותר ממפגש רגיל. הצהובים נמצאים בעיצומו של משבר כשלא ניצחו כבר ארבעה משחקים ברציפות, וכל זה הגיע לשיא כשז’רקו לאזטיץ’ התפטר וחזר בו, והמועדון נכנס למאבק מול האוהדים שיצאו נגדו. כעת, הצהובים רוצים לחזור למסלול ולנצל את המעידה של הפועל באר שבע, בכדי לצמק את הפער מהפסגה ל-2 נקודות, בעוד שהאורחת מהכרמל רוצה להפתיע ולברוח ממאבקי התחתית.
לא כך מכבי תל אביב רצתה לחזור מפגרת הנבחרות. נראה שכרגע הפוקוס של הצהובים נמצא על הכל חוץ מכדורגל, כשברקע ההתפטרות והחזרה של לאזטיץ’ ועימות של ההנהלה עם ארגוני האוהדים, שהודיעו כי יחרימו את המשחק. מעבר למשבר מחוץ למגרש, הצהובים מגיעים לאחר תיקו מאכזב מול מ.ס אשדוד במשחק בו עמד דן רומן על הקווים, ושתי שישיות משפילות שהכניסו את המועדון לסחרור.
מן העבר השני, גם האדומים מהכרמל סופרים כבר ארבעה משחקים ללא ניצחון, כשהשיגו נקודה אחת בלבד במפגשים הללו, והם נמצאים במקום ה-11. גל אראל וחניכיו יקוו לצאת לדרך חדשה ולברוח מקרבות התחתית, דווקא במשחק הקשה מול האלופה בחוץ.
מכבי ת”א יכולה להתעודד מהמאזן שלה מול הפועל חיפה לאורך השנים, בו היא מפגינה דומיננטיות מוחלטת. בעונה שעברה, החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ ניצחה בשלושה משחקים מתוך הארבעה ששוחקו בין הקבוצות, כשגם במפגש בו לא יצאה עם ידה על העליונה, היא לא הפסידה וסיימה בתיקו 1:1.
מחצית שניה
-
'60
- שער! מכבי ת"א עלתה ל-0:2: מתפרצת נפלאה של האלופה, בה עט יון ניקולאסקו קדימה והוריד את הכדור לדור פרץ, ששלח פס חד לפינה הרחוקה
-
'57
- שער! מכבי ת"א עלתה ל-0:1: תרגיל קרן מבריק של הצהובים. רוי רביבו מצא את אבו פרחי, שבנגיעה רכה לפינה הרחוקה שם את הכדור ברשת ופרץ את הסכר
-
'55
- מכה למכבי ת"א. עידו שחר ביצע עבירה מסוכנת, הורחק באדום ישיר ולא ישחק במשחק העונה מול הפועל ב"ש
-
'47
- כבר אימפקט של רוי רביבו. המגן נכנס לאמצע, אך בעט חלש ברגל ימין לידיים של השוער
-
'46
- הייטור פינה את מקומו לרוי רביבו
-
'46
- דור פרץ עלה במקום קרווין אנדראדה
-
'46
- חילוף משולש של לאזטיץ' עם פתיחת החצי השני. כריסטיאן בליץ' החליף את איסוף סיסוקו
מחצית ראשונה
-
'40
- נועם בן הרוש העלה כדור מסוכן לרחבה, שגיב יחזקאל ספק נתפס והגיע בקושי, אך לא הצליח לייצר בעיטה מספיק טובה ופספס את המסגרת
-
'38
- עוד מצב מסוכן של רותם חטואל, שקיבל את הכדור, השתחרר יפה ובעט חזק, כדור שכמעט ופגש את החיבורים של אופק מליקה
-
'34
- ניסיון נוסף של האלופה. קרווין אנדראדה השתחרר וניסה גם לאיים מרחוק, הכדור פגע בשחקן הגנה ונחת ברשת העליונה
-
'20
- איזה מצב של הפועל חיפה! כדור רוחב נכנס מצד ימין ומצא את רותם חטואל פנוי לגמרי ברחבה, האחרון בעט וסחט הצלה נהדרת מאופק מליקה
-
'5
- מצב ראשון לצהובים. סייד אבו פרחי ניסה להפציץ מרחוק, ניב אנטמן ירד טוב ולקח את הכדור
-
'1
- השופט גל לוי הוצא את ההתמודדות לדרך! מכבי ת”א תחזור לנצח, או שהפועל חיפה תפתיע?