יום רביעי, 03.12.2025 שעה 21:32
יום רביעי, 03/12/2025, 20:00אצטדיון בלומפילד - 17493 צופיםליגת העל Winner - מחזור 12
הפועל חיפה
דקה 74
2 0
שופט: גל לוי
כרטיס אדום עידו שחר (55)
שער סייד אבו פרחי (57)
בישול בישול: רוי רביבו
שער דור פרץ (60)
בישול בישול: יון ניקולסקו
מכבי ת"א
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14
רז אמיר | 03/12/2025 20:00
הרכבים וציונים
 
 
שגיב יחזקאל מנסה לעבור (רועי כפיר)
שגיב יחזקאל מנסה לעבור (רועי כפיר)

המשחק שנערך בשעה זו בבלומפילד בין מכבי תל אביב לפועל חיפה הוא יותר ממפגש רגיל. הצהובים נמצאים בעיצומו של משבר כשלא ניצחו כבר ארבעה משחקים ברציפות, וכל זה הגיע לשיא כשז’רקו לאזטיץ’ התפטר וחזר בו, והמועדון נכנס למאבק מול האוהדים שיצאו נגדו. כעת, הצהובים רוצים לחזור למסלול ולנצל את המעידה של הפועל באר שבע, בכדי לצמק את הפער מהפסגה ל-2 נקודות, בעוד שהאורחת מהכרמל רוצה להפתיע ולברוח ממאבקי התחתית.

לא כך מכבי תל אביב רצתה לחזור מפגרת הנבחרות. נראה שכרגע הפוקוס של הצהובים נמצא על הכל חוץ מכדורגל, כשברקע ההתפטרות והחזרה של לאזטיץ’ ועימות של ההנהלה עם ארגוני האוהדים, שהודיעו כי יחרימו את המשחק. מעבר למשבר מחוץ למגרש, הצהובים מגיעים לאחר תיקו מאכזב מול מ.ס אשדוד במשחק בו עמד דן רומן על הקווים, ושתי שישיות משפילות שהכניסו את המועדון לסחרור. 

מן העבר השני, גם האדומים מהכרמל סופרים כבר ארבעה משחקים ללא ניצחון, כשהשיגו נקודה אחת בלבד במפגשים הללו, והם נמצאים במקום ה-11. גל אראל וחניכיו יקוו לצאת לדרך חדשה ולברוח מקרבות התחתית, דווקא במשחק הקשה מול האלופה בחוץ.

מכבי ת”א יכולה להתעודד מהמאזן שלה מול הפועל חיפה לאורך השנים, בו היא מפגינה דומיננטיות מוחלטת. בעונה שעברה, החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ ניצחה בשלושה משחקים מתוך הארבעה ששוחקו בין הקבוצות, כשגם במפגש בו לא יצאה עם ידה על העליונה, היא לא הפסידה וסיימה בתיקו 1:1.

מחצית שניה
  • '60
  • שער
  • שער! מכבי ת"א עלתה ל-0:2: מתפרצת נפלאה של האלופה, בה עט יון ניקולאסקו קדימה והוריד את הכדור לדור פרץ, ששלח פס חד לפינה הרחוקה
  • '57
  • שער
  • שער! מכבי ת"א עלתה ל-0:1: תרגיל קרן מבריק של הצהובים. רוי רביבו מצא את אבו פרחי, שבנגיעה רכה לפינה הרחוקה שם את הכדור ברשת ופרץ את הסכר
  • '55
  • כרטיס אדום
  • מכה למכבי ת"א. עידו שחר ביצע עבירה מסוכנת, הורחק באדום ישיר ולא ישחק במשחק העונה מול הפועל ב"ש
  • '47
  • החמצה
  • כבר אימפקט של רוי רביבו. המגן נכנס לאמצע, אך בעט חלש ברגל ימין לידיים של השוער
ז'רקו לאזטיץ' מתדרך (רדאד ג'בארה)ז'רקו לאזטיץ' מתדרך (רדאד ג'בארה)
  • '46
  • חילוף
  • הייטור פינה את מקומו לרוי רביבו
  • '46
  • חילוף
  • דור פרץ עלה במקום קרווין אנדראדה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף משולש של לאזטיץ' עם פתיחת החצי השני. כריסטיאן בליץ' החליף את איסוף סיסוקו
מחצית ראשונה
רותם חטואל מנסה להשתחרר (רועי כפיר)רותם חטואל מנסה להשתחרר (רועי כפיר)
  • '40
  • החמצה
  • נועם בן הרוש העלה כדור מסוכן לרחבה, שגיב יחזקאל ספק נתפס והגיע בקושי, אך לא הצליח לייצר בעיטה מספיק טובה ופספס את המסגרת
  • '38
  • החמצה
  • עוד מצב מסוכן של רותם חטואל, שקיבל את הכדור, השתחרר יפה ובעט חזק, כדור שכמעט ופגש את החיבורים של אופק מליקה
קרווין אנדראדה משתתחרר (רועי כפיר)קרווין אנדראדה משתתחרר (רועי כפיר)
  • '34
  • החמצה
  • ניסיון נוסף של האלופה. קרווין אנדראדה השתחרר וניסה גם לאיים מרחוק, הכדור פגע בשחקן הגנה ונחת ברשת העליונה
איסוף סיסוקו מחפש מסירה (רועי כפיר)איסוף סיסוקו מחפש מסירה (רועי כפיר)
  • '20
  • החמצה
  • איזה מצב של הפועל חיפה! כדור רוחב נכנס מצד ימין ומצא את רותם חטואל פנוי לגמרי ברחבה, האחרון בעט וסחט הצלה נהדרת מאופק מליקה
יון ניקולאסקו מחפש בעיטה (רועי כפיר)יון ניקולאסקו מחפש בעיטה (רועי כפיר)
  • '5
  • החמצה
  • מצב ראשון לצהובים. סייד אבו פרחי ניסה להפציץ מרחוק, ניב אנטמן ירד טוב ולקח את הכדור
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גל לוי הוצא את ההתמודדות לדרך! מכבי ת”א תחזור לנצח, או שהפועל חיפה תפתיע?
שחקני מכבי תל אביב לפני המשחק (רועי כפיר)שחקני מכבי תל אביב לפני המשחק (רועי כפיר)
ז'רקו לאזטיץ' לפני המשחק (רועי כפיר)ז'רקו לאזטיץ' לפני המשחק (רועי כפיר)
דור פרץ. היום יתחיל בספסל (רועי כפיר)דור פרץ. היום יתחיל בספסל (רועי כפיר)
