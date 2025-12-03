יום רביעי, 03.12.2025 שעה 21:33
בית"ר ירושלים
שער ירדן שועה (9)
שער ירדן שועה (13)
שער ירדן שועה (21)
בישול בישול: ג'ונבוסקו קאלו
החמצת פנדל עומר אצילי (53)
שער דור חוגי (76)
בישול בישול: טימוטי מוזי
פנדל עדי יונה (82)
דקה 85
0 5
שופט: נאאל עודה
עירוני טבריה
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14
גיא קופיצ'ינסקי | 03/12/2025 19:45
הרכבים וציונים
 
 
ירדן שועה בטירוף (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה בטירוף (חג'אג' רחאל)

בית”ר ירושלים נמצאת בתקופה שהיא טירוף אחד גדול. גביע הטוטו, ניצחון 2:6 היסטורי על מכבי תל אביב וקהל נלהב שממלא את טדי בכל משחק. בשעה זו מתארחים הצהובים-שחורים במסגרת המחזור ה-12 של ליגת העל אצל עירוני טבריה, שמחפשת לברוח מקרבות התחתית ומהקו האדום, בצל פרשת החוזים הכפולים שמעסיקה את המועדון בימים אלו.

הירושלמים מגיעים להתמודדות אחרי הניצחון הגדול 2:4 על מכבי נתניה ששלח מסר לב”ש ומכבי: הם פה כדי להיאבק על האליפות. מי שנכנס לעניינים לאחר פתיחת עונה לא פשוטה הוא ג’ונבוסקו קאלו, שכיכב ביום ראשון האחרון עם צמד שהעלה את מאזנו לחמישה שערים עד כה בליגה. ברק יצחקי ושחקניו רשמו הפסד ליגה אחד בלבד בשמונת המשחקים האחרונים, כשגם הוא היה למוליכה מבירת הנגב, והם רוצים לצמק את הפער מהפסגה לשלוש נקודות בלבד.

מהצד השני, החבורה של אלירן חודדה מגיעה לאחר שהשיגו 3 נקודות בשבת האחרונה, עם 1:3 גדול על בני ריינה. הצפוניים יצאו מתקופה רעה אחרי שלא ניצחו בארבעת משחקיהם הקודמים, וכעת הם מקווים להפתיע את הבית”רים במשחק שמתקיים בנוף הגליל. יש לציין שאת המועדון מעסיק בימים אלו פרשת החוזים הכפולים, ששמה בסימן שאלה את השתתפותו בעתיד בליגת העל, ללא קשר לתוצאות על כר הדשא.

על אף שבית”ר ירושלים מגיעה כפייבוריטית להתמודדות, הקבוצה מהבירה לא השכילה לנצח את הטבריינים בשני המפגשים בין הקבוצות בעונה שעברה. במשחק הראשון, הפתיעה מי שהייתה אז העולה החדשה, כשגברה 0:1 משער דרמטי של סטניסלב בלינקי בדקה ה-93. המשחק השני הסתיים בחלוקת נקודות לאחר 1:1 משערים של ג’ורדן בוטאקה וסילבה קאני.

מחצית שניה
  • '81
  • שער בפנדל
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:5: עדי יונה ניגש אל הנקודה הלבנה ושלח בעיטה חדה אל הפינה הימנית
  • '81
  • החלטת שופט
  • סאמביניה הכשיל ברחבה את עדי יונה, נאאל עודה שרק לפנדל נוסף לזכות בית"ר
  • '77
  • חילוף
  • חילוף בבית"ר ירושלים: גרגורי מורוזוב פינה את מקומו לרועי אלימלך
  • '76
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:4: טימוטי מוזי הוציא את הירושלמים למתפרצת קטלנית והוציא כדור רוחב לדור חוגי, שבנגיעה הראשונה שלו בכדור, דחק אל הרשת
  • '75
  • חילוף
  • חילוף בבית"ר ירושלים: כובש השלושער, ירדן שועה, פינה את מקומו לדור חוגי
עדי יונה מכדרר (חג'אג' רחאל)עדי יונה מכדרר (חג'אג' רחאל)
  • '67
  • חילוף
  • פיטר מייקל פינה את מקומו לעידן ברנס
  • '67
  • חילוף
  • חילוף כפול בעירוני טבריה: דניאל גולאני פינה את מקומו לאלי בלילתי
ג'ונובוסקו קאלו בפעולה (חג'אג' רחאל)ג'ונובוסקו קאלו בפעולה (חג'אג' רחאל)
  • '63
  • חילוף
  • חילוף בעירוני טבריה: מוחמד אוסמן פינה את מקומו ליונתן טפר
  • '60
  • חילוף
  • חילוף בבית"ר ירושלים: עומר אצילי פינה את מקומו לטימוטי מוזי
עומר אצילי מאוכזב (חג'אג' רחאל)עומר אצילי מאוכזב (חג'אג' רחאל)
עומר אצילי בועט (חג'אג' רחאל)עומר אצילי בועט (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה באים בטענות לנאאל עודה (חג'אג' רחאל)שחקני עירוני טבריה באים בטענות לנאאל עודה (חג'אג' רחאל)
נאאל עודה מצביע על הנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)נאאל עודה מצביע על הנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)
  • '53
  • החמצת פנדל
  • עומר אצילי ניגש אל הנקודה הלבנה, החליק והכדור פגע בו פעמיים, מה שגרם לכך שהכדור הלך מעל השער
  • '52
  • כרטיס צהוב
  • גיא חדידה ראה את הכרטיס הצהוב
  • '52
  • החלטת שופט
  • עומר אצילי נדחף ברחבה על ידי סאמביניה, ולאחר בדיקה במערכת ה-VAR, נאאל עודה הצביע על הנקודה הלבנה
ברק יצחקי (חג'אג' רחאל)ברק יצחקי (חג'אג' רחאל)
  • '46
  • חילוף
  • אילסון טבארש פינה את מקומו לזיו בן שימול
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול בבית"ר ירושלים: גיל כהן פינה את מקומו לאורי דהן
מחצית ראשונה
עומר אצילי וברק יצחקי (חג'אג' רחאל)עומר אצילי וברק יצחקי (חג'אג' רחאל)
  • '37
  • כרטיס צהוב
  • גרגורי מורוזוב ראה את הכרטיס הצהוב
  • '34
  • כרטיס צהוב
  • אונדרז' באצ'ו ראה את הכרטיס הצהוב
ירדן שועה בועט (חג'אג' רחאל)ירדן שועה בועט (חג'אג' רחאל)
  • '33
  • חילוף
  • חילוף בעירוני טבריה: הארון שפסו פינה את מקומו לדוד קלטינס
  • '30
  • החמצה
  • דור מיכה מצא בכדור עומק נפלא את שועה באגף שמאל, והכוכב כמעט השלים רביעייה כשבעט מצד שמאל של הרחבה אל הפינה הרחוקה, אך הכדור חלף מעט ליד הקורה
שחקני בית&qout;ר ירושלים חוגגים (חג'אג' רחאל)שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה חוגג עם החברים (חג'אג' רחאל)ירדן שועה חוגג עם החברים (חג'אג' רחאל)
  • '21
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:3: עומר אצילי בעט מקצה הרחבה, הכדור פגע בשחקן יריב והוטה לעבר קאלו, שנגח מעל סנטוס. הכדור הגיע לשועה, שדחק מקרוב אל הרשת והשלים שלושער מהיר
  • '18
  • כרטיס צהוב
  • אילסון טבארש ראה את הכרטיס הצהוב
שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה ועומר אצילי בטירוף (חג'אג' רחאל)ירדן שועה ועומר אצילי בטירוף (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה חוגג (חג'אג' רחאל)ירדן שועה חוגג (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה שולח נשיקות לכל עבר (חג'אג' רחאל)ירדן שועה שולח נשיקות לכל עבר (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה עם הגלגלון המפורסם (חג'אג' רחאל)ירדן שועה עם הגלגלון המפורסם (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה עם הגלגלון המפורסם (חג'אג' רחאל)ירדן שועה עם הגלגלון המפורסם (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה בטירוף (חג'אג' רחאל)ירדן שועה בטירוף (חג'אג' רחאל)
  • '12
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:2: שועה השלים צמד עם ביצוע פנומנלי. הכוכב של הקבוצה מהבירה כבש ישירות מהקרן בסיבוב מרהיב וגרם אפילו לעומר אצילי וברק יצחקי לתפוס את הראש ולא להאמין
שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה ועומר אצילי חוגגים (חג'אג' רחאל)ירדן שועה ועומר אצילי חוגגים (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה ועומר אצילי חוגגים (חג'אג' רחאל)ירדן שועה ועומר אצילי חוגגים (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה חוגג (חג'אג' רחאל)ירדן שועה חוגג (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה חוגג (חג'אג' רחאל)ירדן שועה חוגג (חג'אג' רחאל)
  • '8
  • שער
  • שער! בית״ר ירושלים עלתה ל-0:1: טבארש מצא את אצילי בכדור עומק, סנטוס יצא לא טוב לכדור, שנהדר אל ירדן שועה, שבעט מקצה הרחבה מול השער הריק פנימה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט נאאל עודה הוציא את ההתמודדות לדרך!
אוהדי בית&qout;ר ירושלים (חג'אג' רחאל)אוהדי בית"ר ירושלים (חג'אג' רחאל)
אוהדי עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)אוהדי עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
אריה קלמנזון (חג'אג' רחאל)אריה קלמנזון (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני בית&qout;ר ירושלים (חג'אג' רחאל)שחקני בית"ר ירושלים (חג'אג' רחאל)
אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)
ברק יצחקי (חג'אג' רחאל)ברק יצחקי (חג'אג' רחאל)
