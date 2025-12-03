גיא קופיצ'ינסקי
|
03/12/2025 19:45
ירדן שועה בטירוף (חג'אג' רחאל)
בית”ר ירושלים נמצאת בתקופה שהיא טירוף אחד גדול. גביע הטוטו, ניצחון 2:6 היסטורי על מכבי תל אביב וקהל נלהב שממלא את טדי בכל משחק. בשעה זו מתארחים הצהובים-שחורים במסגרת המחזור ה-12 של ליגת העל אצל עירוני טבריה, שמחפשת לברוח מקרבות התחתית ומהקו האדום, בצל פרשת החוזים הכפולים שמעסיקה את המועדון בימים אלו.
הירושלמים מגיעים להתמודדות אחרי הניצחון הגדול 2:4 על מכבי נתניה ששלח מסר לב”ש ומכבי: הם פה כדי להיאבק על האליפות. מי שנכנס לעניינים לאחר פתיחת עונה לא פשוטה הוא ג’ונבוסקו קאלו, שכיכב ביום ראשון האחרון עם צמד שהעלה את מאזנו לחמישה שערים עד כה בליגה. ברק יצחקי ושחקניו רשמו הפסד ליגה אחד בלבד בשמונת המשחקים האחרונים, כשגם הוא היה למוליכה מבירת הנגב, והם רוצים לצמק את הפער מהפסגה לשלוש נקודות בלבד.
מהצד השני, החבורה של אלירן חודדה מגיעה לאחר שהשיגו 3 נקודות בשבת האחרונה, עם 1:3 גדול על בני ריינה. הצפוניים יצאו מתקופה רעה אחרי שלא ניצחו בארבעת משחקיהם הקודמים, וכעת הם מקווים להפתיע את הבית”רים במשחק שמתקיים בנוף הגליל. יש לציין שאת המועדון מעסיק בימים אלו פרשת החוזים הכפולים, ששמה בסימן שאלה את השתתפותו בעתיד בליגת העל, ללא קשר לתוצאות על כר הדשא.
על אף שבית”ר ירושלים מגיעה כפייבוריטית להתמודדות, הקבוצה מהבירה לא השכילה לנצח את הטבריינים בשני המפגשים בין הקבוצות בעונה שעברה. במשחק הראשון, הפתיעה מי שהייתה אז העולה החדשה, כשגברה 0:1 משער דרמטי של סטניסלב בלינקי בדקה ה-93. המשחק השני הסתיים בחלוקת נקודות לאחר 1:1 משערים של ג’ורדן בוטאקה וסילבה קאני.
מחצית שניה
-
'81
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:5: עדי יונה ניגש אל הנקודה הלבנה ושלח בעיטה חדה אל הפינה הימנית
-
'81
- סאמביניה הכשיל ברחבה את עדי יונה, נאאל עודה שרק לפנדל נוסף לזכות בית"ר
-
'77
- חילוף בבית"ר ירושלים: גרגורי מורוזוב פינה את מקומו לרועי אלימלך
-
'76
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:4: טימוטי מוזי הוציא את הירושלמים למתפרצת קטלנית והוציא כדור רוחב לדור חוגי, שבנגיעה הראשונה שלו בכדור, דחק אל הרשת
-
'75
- חילוף בבית"ר ירושלים: כובש השלושער, ירדן שועה, פינה את מקומו לדור חוגי
-
'67
- פיטר מייקל פינה את מקומו לעידן ברנס
-
'67
- חילוף כפול בעירוני טבריה: דניאל גולאני פינה את מקומו לאלי בלילתי
-
'63
- חילוף בעירוני טבריה: מוחמד אוסמן פינה את מקומו ליונתן טפר
-
'60
- חילוף בבית"ר ירושלים: עומר אצילי פינה את מקומו לטימוטי מוזי
-
'53
- עומר אצילי ניגש אל הנקודה הלבנה, החליק והכדור פגע בו פעמיים, מה שגרם לכך שהכדור הלך מעל השער
-
'52
- גיא חדידה ראה את הכרטיס הצהוב
-
'52
- עומר אצילי נדחף ברחבה על ידי סאמביניה, ולאחר בדיקה במערכת ה-VAR, נאאל עודה הצביע על הנקודה הלבנה
-
'46
- אילסון טבארש פינה את מקומו לזיו בן שימול
-
'46
- חילוף כפול בבית"ר ירושלים: גיל כהן פינה את מקומו לאורי דהן
מחצית ראשונה
-
'37
- גרגורי מורוזוב ראה את הכרטיס הצהוב
-
'34
- אונדרז' באצ'ו ראה את הכרטיס הצהוב
-
'33
- חילוף בעירוני טבריה: הארון שפסו פינה את מקומו לדוד קלטינס
-
'30
- דור מיכה מצא בכדור עומק נפלא את שועה באגף שמאל, והכוכב כמעט השלים רביעייה כשבעט מצד שמאל של הרחבה אל הפינה הרחוקה, אך הכדור חלף מעט ליד הקורה
-
'21
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:3: עומר אצילי בעט מקצה הרחבה, הכדור פגע בשחקן יריב והוטה לעבר קאלו, שנגח מעל סנטוס. הכדור הגיע לשועה, שדחק מקרוב אל הרשת והשלים שלושער מהיר
-
'18
- אילסון טבארש ראה את הכרטיס הצהוב
-
'12
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:2: שועה השלים צמד עם ביצוע פנומנלי. הכוכב של הקבוצה מהבירה כבש ישירות מהקרן בסיבוב מרהיב וגרם אפילו לעומר אצילי וברק יצחקי לתפוס את הראש ולא להאמין
-
'8
- שער! בית״ר ירושלים עלתה ל-0:1: טבארש מצא את אצילי בכדור עומק, סנטוס יצא לא טוב לכדור, שנהדר אל ירדן שועה, שבעט מקצה הרחבה מול השער הריק פנימה
-
'1
- השופט נאאל עודה הוציא את ההתמודדות לדרך!