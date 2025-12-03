יום רביעי, 03.12.2025 שעה 21:33

סיום: מכבי נתניה - מ.ס אשדוד 2:2

ליגת העל, מחזור 12: משחק נהדר בנתניה. בילו הבקיע בדקה הרביעית מבישול של דאבו שהרשית (44') בפנדל לאחר שהוכשל ברחבה, המארחת נראית נפלא בביתה

תומר חבז | 03/12/2025 19:30
יום רביעי, 03/12/2025, 19:30אצטדיון מריםליגת העל Winner - מחזור 12
מ.ס אשדוד
שער יוג'ין אנסה (73)
בישול בישול: אילי תמם
הסתיים
2 2
שופט: דקל צינו
שער עוז בילו (4)
בישול בישול: מתאוס דאבו
פנדל מתאוס דאבו (44)
מכבי נתניה
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14
הרכבים וציונים
 
 

משחק צמרת מתקיים בשעה זו באצטדיון מרים, כשמכבי נתניה מארחת את מ.ס אשדוד במסגרת המחזור ה-12 בליגת העל. לא הרבה חשבו בפתיחת העונה שמפגש בין שתי הקבוצות הללו ישפיע על פסגת הטבלה, אך המציאות היא שהמנצחת תעקוף את הפועל תל אביב ותטפס עד למקום הרביעי.

החניכים של יוסי אבוקסיס מגיעים להתמודדות לאחר המשחק הנהדר נגד בית”ר ירושלים בטדי שלצערם נגמר בהפסד, אך הם יכולים להיות מעודדים מהיכולת שהציגו ומהמאבק שנתנו ב-10 שחקנים. בנתניה, שחסרים את עזיז אוואטרה המורחק, מצפים ללמעלה מ-6,500 אוהדים שיגיעו למשחק ומקווים לניצחון שיצמיד אותם לצמרת הגבוהה.

מנגד, בקבוצה מעיר הנמל סופרים כבר שבעה משחקים ללא הפסד, כשהאחרון שלהם היה תיקו מרשים מול האלופה מכבי תל אביב ביום שבת. חיים סילבס ושחקניו רושמים פתיחת עונה מרשימה ומפתיעה והם ניצבים במקום השביעי בטבלה. תוך כך, במועדון מפגינים יכולת מרשימה והם כבר לוטשים עיניים אל עבר הפלייאוף העליון.

ארבעה מתוך חמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות נגמרו בחלוקת נקודות, כשהאחרון מביניהם היה בגביע הטוטו בחודש יולי האחרון, אז סיימו ב-1:1 משערים של עמנואל אג’יי ו-ווילסון האריס. המשחק האחרון ביניהן שנגמר בהכרעה היה בגביע הטוטו של העונה שעברה, אז ניצחו היהלומים 0:5.

מחצית שניה
  • '83
  • חילוף
  • עמית כהן נכנס במקומו של הריברטו טבארש
  • '76
  • החמצה
  • כדור נהדר של ליאון מזרחי מהאגף, הגיע לדאבו שלא הצליח למצוא את המסגרת
  • '75
  • חילוף
  • עוז בילו פינה את מקומו לווילסון האריס
  • '73
  • חילוף
  • לי-און מזרחי החליף את רותם קלר
  • '73
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד צימקה ל-2:1: אורי עזו מצא את אילי תמם, הקשר מסר רוחב לאנסה שהבקיע מקרוב. לאורחים יש עוד סיכוי?
  • '69
  • חילוף
  • לני נאנג'יס החליף את מוחמד עאמר
  • '68
  • החמצה
  • אנסה קיבל את הכדור על סף הרחבה, בעט בעיטה עוצמתית, אך ניראון זינק בצורה נהדרת לכדור
  • '61
  • חילוף
  • עמנואל אדג'יי החליף את רועי גורדנה
  • '58
  • החמצה
  • רותם קלר דהר על האגף והרים כדור נהדר למרכז, עוז בילו הגיע אליו, אך זה הלך החוצה
  • '54
  • חילוף
  • ג'וניור דוימנדה פינה את מקומו לבאסם זערורה
אילי תמם מול דניס קוליקוב (ראובן שוורץ)
  • '53
  • החמצה
  • עזו דהר לכיוון הרחבה, בעט את הכדור, אך הוא הלך לשמיים
  • '49
  • החמצה
  • גורדנה היה להוט לצמק! הקפטן הגיע מקו שני עד סוף הרחבה, שלח בעיטה שטוחה, אך ניראון קלט זאת יפה והדף
  • '46
  • חילוף
  • אורי עזו נכנס במקומו של אסף ארניה למחצית השנייה
מחצית ראשונה
שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)
מתאוס דאבו חוגג (ראובן שוורץ)מתאוס דאבו חוגג (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)
  • '44
  • שער בפנדל
  • שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:2: לאחר שהוכשל ברחבה על ידי דיאקטה, דאבו ניגש לבעיטה מ-11 מטרים והבקיע בבעיט7ה שטחוה ונפלאה
  • '40
  • החמצה
  • לאחר התקפה ארוכה וקבוצתית של אשדוד, רועי גורדנה מצא את נועם מוצ'ה, הקיצוני בעט מרחוק, אך לא מצא את המסגרת. האם האורחים ישוו לפני ההפסקה?
  • '36
  • החמצה
  • טבארשש הצליח לחטוף את הכדור מאסף ארניה באזור מסוכן ליד השער של הדרומיים, שלח בעיטה ארוכה, אך לא הצליח למצוא את הרשת
  • '34
  • החמצה
  • מאור לוי הצליח מוא את בילו עם מסירת עומק טובה, החלוץ ליהטט בין שני שחקנים אדומים אך הכדור נבלם על ידי איברהים דיאקטה בסופו של דבר
  • '31
  • החמצה
  • רועי גורדנה חטף את הכדור, דהר לכיוון השער ובעט, אך ניראון הצליח להגיע ולתפוס
אילי תמם מול דניס קוליקוב (ראובן שוורץ)
  • '27
  • החמצה
  • נועם מוצ'ה מצא את אנסה עם כדור עומק פשוט נהדר, אך איתי בן שבת שלח את האורחים לקרן
  • '23
  • החמצה
  • עוז בילו רץ לבדו לצד שני שחקני הגנה אדומים, בעט את הכדור מסף הרחבה, אך התרשל והכדור הגיע בקלות לקרול נימצ’יצקי
  • '21
  • החמצה
  • מאור לוי ניסה להרים כדור מהאגף הימני, אך אף אחד לא הגיע לכדור שהיה קרוב להיכנס לשער ופגע לבסוף בקורה
  • '19
  • החמצה
  • אילי תמם מסר ליוג'ין אנסה שבעט את הכדור היישר לידיו של עומר ניראון
  • '18
  • כרטיס צהוב
  • הריברטו טבארש ראה את הכרטיס הצהוב לאחר שביצע עבירה, זהו הצהוב החמישי שלו העונה והוא לא ישחק במחזור הבא
שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)
  • '4
  • שער
  • שער! מכבי נתניה עלתה ליתרון 0:1: מתיאס דאבו דהר על האגף לאחר שקיבל מסירה מרותם קלר, הגיע עד לשער ומסר רוחב לעוז בילו שהבקיע את הראשון למארחים
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דקל צינו הוציא את ההתמודדות באצטדיון מרים לדרך! מי תעלה למקום הרביעי ותעקוף את הפועל ת"א? האם תהיה זו הקבוצה מהשרון או שמא הקבוצה מעיר הנמל הדרומית תהיה זו שתסיים עם ידה על העליונה?
