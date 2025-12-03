סיום: מכבי נתניה - מ.ס אשדוד 2:2

משחק צמרת מתקיים בשעה זו באצטדיון מרים, כשמכבי נתניה מארחת את מ.ס אשדוד במסגרת המחזור ה-12 בליגת העל. לא הרבה חשבו בפתיחת העונה שמפגש בין שתי הקבוצות הללו ישפיע על פסגת הטבלה, אך המציאות היא שהמנצחת תעקוף את הפועל תל אביב ותטפס עד למקום הרביעי.
החניכים של יוסי אבוקסיס מגיעים להתמודדות לאחר המשחק הנהדר נגד בית”ר ירושלים בטדי שלצערם נגמר בהפסד, אך הם יכולים להיות מעודדים מהיכולת שהציגו ומהמאבק שנתנו ב-10 שחקנים. בנתניה, שחסרים את עזיז אוואטרה המורחק, מצפים ללמעלה מ-6,500 אוהדים שיגיעו למשחק ומקווים לניצחון שיצמיד אותם לצמרת הגבוהה.
מנגד, בקבוצה מעיר הנמל סופרים כבר שבעה משחקים ללא הפסד, כשהאחרון שלהם היה תיקו מרשים מול האלופה מכבי תל אביב ביום שבת. חיים סילבס ושחקניו רושמים פתיחת עונה מרשימה ומפתיעה והם ניצבים במקום השביעי בטבלה. תוך כך, במועדון מפגינים יכולת מרשימה והם כבר לוטשים עיניים אל עבר הפלייאוף העליון.
ארבעה מתוך חמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות נגמרו בחלוקת נקודות, כשהאחרון מביניהם היה בגביע הטוטו בחודש יולי האחרון, אז סיימו ב-1:1 משערים של עמנואל אג’יי ו-ווילסון האריס. המשחק האחרון ביניהן שנגמר בהכרעה היה בגביע הטוטו של העונה שעברה, אז ניצחו היהלומים 0:5.
מחצית שניה
-
'83
- עמית כהן נכנס במקומו של הריברטו טבארש
-
'76
- כדור נהדר של ליאון מזרחי מהאגף, הגיע לדאבו שלא הצליח למצוא את המסגרת
-
'75
- עוז בילו פינה את מקומו לווילסון האריס
-
'73
- לי-און מזרחי החליף את רותם קלר
-
'73
- שער! מ.ס אשדוד צימקה ל-2:1: אורי עזו מצא את אילי תמם, הקשר מסר רוחב לאנסה שהבקיע מקרוב. לאורחים יש עוד סיכוי?
-
'69
- לני נאנג'יס החליף את מוחמד עאמר
-
'68
- אנסה קיבל את הכדור על סף הרחבה, בעט בעיטה עוצמתית, אך ניראון זינק בצורה נהדרת לכדור
-
'61
- עמנואל אדג'יי החליף את רועי גורדנה
-
'58
- רותם קלר דהר על האגף והרים כדור נהדר למרכז, עוז בילו הגיע אליו, אך זה הלך החוצה
-
'54
- ג'וניור דוימנדה פינה את מקומו לבאסם זערורה
-
'53
- עזו דהר לכיוון הרחבה, בעט את הכדור, אך הוא הלך לשמיים
-
'49
- גורדנה היה להוט לצמק! הקפטן הגיע מקו שני עד סוף הרחבה, שלח בעיטה שטוחה, אך ניראון קלט זאת יפה והדף
-
'46
- אורי עזו נכנס במקומו של אסף ארניה למחצית השנייה
מחצית ראשונה
-
'44
- שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:2: לאחר שהוכשל ברחבה על ידי דיאקטה, דאבו ניגש לבעיטה מ-11 מטרים והבקיע בבעיט7ה שטחוה ונפלאה
-
'40
- לאחר התקפה ארוכה וקבוצתית של אשדוד, רועי גורדנה מצא את נועם מוצ'ה, הקיצוני בעט מרחוק, אך לא מצא את המסגרת. האם האורחים ישוו לפני ההפסקה?
-
'36
- טבארשש הצליח לחטוף את הכדור מאסף ארניה באזור מסוכן ליד השער של הדרומיים, שלח בעיטה ארוכה, אך לא הצליח למצוא את הרשת
-
'34
- מאור לוי הצליח מוא את בילו עם מסירת עומק טובה, החלוץ ליהטט בין שני שחקנים אדומים אך הכדור נבלם על ידי איברהים דיאקטה בסופו של דבר
-
'31
- רועי גורדנה חטף את הכדור, דהר לכיוון השער ובעט, אך ניראון הצליח להגיע ולתפוס
-
'27
- נועם מוצ'ה מצא את אנסה עם כדור עומק פשוט נהדר, אך איתי בן שבת שלח את האורחים לקרן
-
'23
- עוז בילו רץ לבדו לצד שני שחקני הגנה אדומים, בעט את הכדור מסף הרחבה, אך התרשל והכדור הגיע בקלות לקרול נימצ’יצקי
-
'21
- מאור לוי ניסה להרים כדור מהאגף הימני, אך אף אחד לא הגיע לכדור שהיה קרוב להיכנס לשער ופגע לבסוף בקורה
-
'19
- אילי תמם מסר ליוג'ין אנסה שבעט את הכדור היישר לידיו של עומר ניראון
-
'18
- הריברטו טבארש ראה את הכרטיס הצהוב לאחר שביצע עבירה, זהו הצהוב החמישי שלו העונה והוא לא ישחק במחזור הבא
-
'4
- שער! מכבי נתניה עלתה ליתרון 0:1: מתיאס דאבו דהר על האגף לאחר שקיבל מסירה מרותם קלר, הגיע עד לשער ומסר רוחב לעוז בילו שהבקיע את הראשון למארחים
-
'1
- השופט דקל צינו הוציא את ההתמודדות באצטדיון מרים לדרך! מי תעלה למקום הרביעי ותעקוף את הפועל ת"א? האם תהיה זו הקבוצה מהשרון או שמא הקבוצה מעיר הנמל הדרומית תהיה זו שתסיים עם ידה על העליונה?