סיום: מכבי נתניה - מ.ס אשדוד 2:2

הרכבים וציונים

משחק צמרת מתקיים בשעה זו באצטדיון מרים, כשמכבי נתניה מארחת את מ.ס אשדוד במסגרת המחזור ה-12 בליגת העל. לא הרבה חשבו בפתיחת העונה שמפגש בין שתי הקבוצות הללו ישפיע על פסגת הטבלה, אך המציאות היא שהמנצחת תעקוף את הפועל תל אביב ותטפס עד למקום הרביעי.

החניכים של יוסי אבוקסיס מגיעים להתמודדות לאחר המשחק הנהדר נגד בית”ר ירושלים בטדי שלצערם נגמר בהפסד, אך הם יכולים להיות מעודדים מהיכולת שהציגו ומהמאבק שנתנו ב-10 שחקנים. בנתניה, שחסרים את עזיז אוואטרה המורחק, מצפים ללמעלה מ-6,500 אוהדים שיגיעו למשחק ומקווים לניצחון שיצמיד אותם לצמרת הגבוהה.

מנגד, בקבוצה מעיר הנמל סופרים כבר שבעה משחקים ללא הפסד, כשהאחרון שלהם היה תיקו מרשים מול האלופה מכבי תל אביב ביום שבת. חיים סילבס ושחקניו רושמים פתיחת עונה מרשימה ומפתיעה והם ניצבים במקום השביעי בטבלה. תוך כך, במועדון מפגינים יכולת מרשימה והם כבר לוטשים עיניים אל עבר הפלייאוף העליון.

ארבעה מתוך חמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות נגמרו בחלוקת נקודות, כשהאחרון מביניהם היה בגביע הטוטו בחודש יולי האחרון, אז סיימו ב-1:1 משערים של עמנואל אג’יי ו-ווילסון האריס. המשחק האחרון ביניהן שנגמר בהכרעה היה בגביע הטוטו של העונה שעברה, אז ניצחו היהלומים 0:5.