שורצברג צפה בחבריו מנצחים את מכבי חיפה

נאחל לו בריאות איתנה: אורון שורצברג, נער צעיר שכל חייו לפניו, משמש כשחקן בכנף שמאל בקבוצת נערים ב' של הפועל באר שבע (קבוצת שנתון 2010). לאחרונה, אובחן עם מחלה שמונעת ממנו לשחקן כדורגל עם חבריו, כשבעוד שהוא עובר טיפולים על מנת להשאיר המחלה מאחוריו, השחקן הגיע בסוף השבוע לעודד את החבר'ה, בניצחון 0:2 את מכבי חיפה במסגרת הגביע.

מכבי חיפה של שנתון 2010 עד לאותו בוקר של יום שבת (29/11) לא הפסידה העונה, ואם לא די בזאת, היא גם חולקת היא המקום הראשון יחד עם מכבי תל אביב בטבלת ליגת נערים ב' - על, כשלשתיהן 30 נקודות. הירוקים הגיעו אז למגרש 'וסרמיל 1', שם לקח לבאר שבע 64 דקות של משחק לשבור את הסכר מהכרמל. שערים של אורי אברזל ועידן מולא העלו אותם שלב בגביע.

מולא, שעלה מהספסל של בר הרוש בדקה ה-70, כבש לראשונה העונה בדקה ה-78, כשקבע 0:2 למקומיים מבירת הנגב. בדקה ה-64, אורי אברזל, בשערו השישי העונה בכל המסגרות, הבקיע את הראשון לזכות הפועל באר שבע. מכבי חיפה של אליעזר בן אהרון תנסה "לנקום" כבר בשבת, כשהשתיים ייפגשו פעם נוספת, הפעם במסגרת המחזור ה-13 בליגה.

הפועל באר שבע נערים ב' (באדיבות המדיה של המועדון)

אורון הצעיר, שכאמור הגיע למגרש וחגג בתום ההתמודדות עם חבריו לקבוצה, החל את דרכו בכדורגל הישראלי בנובמבר 2019, אז היה חלק ממחלקת הנוער של הפועל ברנר. במשך שלוש עונות רצופות היה חלק מהמועדון, כשאת עונת 2022/23 החל עם מכבי רחובות. לאחר שנתיים באזור השפלה, ירד לדרום הארץ וחבר למחלקת הנוער של הפועל באר שבע.

את עונת 2024/25 התחיל עם קבוצת נערים ג' של הפועל מרמורק, מחלקת נוער שעובדת בשיתוף פעולה עם החבר'ה בברנר וברחובות מזה שנים ארוכות. לאחר ארבעה חודשים, נחת בבירת הנגב בקבוצת נערים ג' של הפועל ב”ש, ששיחקה בליגה הבכירה בשנתון שלו. לשחקן כבר 22 הופעות במחלקת הנוער של האדומים.