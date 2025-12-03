יום רביעי, 03.12.2025 שעה 09:59
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
3717-4414פ.ס.וו. איינדהובן1
3117-3514פיינורד2
2423-3614ניימיכן3
2422-2614אלקמאר4
2319-2514אייאקס5
2119-2514אוטרכט6
2019-2214טוונטה אנסחדה7
2021-1914כרונינגן8
1822-2014פורטונה סיטארד9
1724-2314גו אהד איגלס10
1724-2314הירנביין11
1728-1614ספרטה רוטרדם12
1624-1414אקסלסיור רוטרדם13
1630-1814זוולה14
1424-1714וולנדם15
1336-2214הראקלס אלמלו16
1223-1514נאק ברדה17
1024-1614טלסטאר18

"אוסקר גלוך צריך להיות ה-10 הקבוע של אייאקס"

בהולנד החמיאו לקשר שבישל בניצחון על כרונינגן: "הראה את האיכויות שלו". המאמן פרד גרים חשף מה עבר על השחקנים לאחר פיצוץ המשחק במועדו המקורי

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

ניצחונה של אייאקס 0:2 על כרונינגן הוביל לשיח חיובי בהולנד, ובתקשורת המקומית סימנו את אוסקר גלוך, שסיים עם בישול, כאחד המרוויחים הגדולים מהמשחק. לצד זאת, המאמן הזמני פרד גרים שיתף בתחושות הקבוצה לאחר הימים הסוערים שעברה.

בסקירה שלאחר המשחק נכתב: "אייאקס הראתה התקדמות מול גרונינגן", וכי במחצית הראשונה "הקבוצה נראתה טוב עם הכדור לפרקים", כאשר אחרי השער השני "אייאקס כבר לא הייתה מאוימת כלל". יחד עם זאת, הודגש כי לפני ההפסקה כרונינגן הצליחה להגיע למצבים, ורק כמה הצלות של יארוש מנעו בעיות.

אחת הנקודות המרכזיות שהתייחסו אליה בתקשורת הייתה ההחלטה לפתוח עם אוסקר גלוך, שהחליף את רייאן בונידה שחלה. בהולנד טענו: "הצבת גלוך היא אות ברורה לשחקנים האחרים. אוסקר הגיע הרבה לאמצע ככנף ימין, שיחק כסוג של קשר התקפי נוסף, וברגעים מסוימים הראה את האיכות שלו. גלוך פשוט צריך להיות העשר הקבוע של אייאקס".

אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)

במסיבת העיתונאים לאחר המשחק, המאמן הזמני פרד גרים תיאר את המצב בקבוצה בימים האחרונים: "זה היה די קשה. די היסטרי. יום ראשון באמת השפיע מאוד, והשחקנים הרגישו את זה". לדבריו, אחרי ביטול המשחק ביום ראשון השחקנים היו מלאי אדרנלין ורצו להתאמן מיד, אך הצוות קיבל החלטה אחרת.

"הם אפילו רצו להתאמן מיד, אבל לא חשבנו שזה רעיון טוב. אתמול ריכזנו את הקבוצה ובאימון התמקדנו באנרגיה, בהתלהבות, בלחימה ובתשוקה. צריך לומר שהם הגיבו לזה בצורה יוצאת מן הכלל, ועל המגרש הייתה קבוצה אמיתית".

גרים הסביר שגם הרצון של השחקנים לרדת להתאמן ביום הביטול היה טבעי: "זה לא כל כך יוצא דופן. כשאתה מלא אדרנלין ורוצה לפרוק אותו, אפשר להבין את זה. אבל עדיין הייתה אפשרות שנשחק ביום שני, ולכן שמרנו את כולם בפנים".

