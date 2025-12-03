יום רביעי, 03.12.2025 שעה 10:00
ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

"אחד הפנדלים הגרועים בהיסטוריה של לה ליגה"

לבנדובסקי שלח לשמיים את הבעיטה שלו מ-11 מטרים מול יאן אובלק והפך ליחיד בתולדות ברצלונה שבועט 2 פנדלים מחוץ למסגרת באותה עונה. צפו בהחמצה

|
רוברט לבנדובסקי אחרי הפנדל הנורא (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי אחרי הפנדל הנורא (IMAGO)

רוברט לבנדובסקי לא מדויק מהנקודה הלבנה העונה. מי שאחראי לבעיטות הפנדל בברצלונה כבש רק אחד מתוך שלושת הפנדלים שבעט העונה, וזה היה מול סלטה ויגו.

מול אתלטיקו מדריד, לבנדובסקי יכול היה לעלות על לוח התוצאות. זה קרה בדקה ה־36, כשהשופט הצביע על הנקודה לאחר הכשלה של פבלו באריוס על אולמו אושרה בעזרת ה-VAR.

הפולני של בארסה לקח את הכדור וניגש לבעוט, כפי שקורה בדרך כלל. האנזי פליק מינה אותו לבועט הפנדלים הרשמי של הקבוצה, ורק אם לבנדובסקי לא נמצא על המגרש, שחקנים אחרים כמו לאמין ימאל או אולמו הם אלו שניגשים לבעוט.

מהפך אדיר: בארסה הופכת עם 1:3 על אתלטיקו

במקרה הזה, עם הריצה הקצרה המוכרת והאופיינית שלו, לבנדובסקי פגע בכדור נמוך מדי, כאילו הדשא גרם לו למעידה קטנה. הכדור עלה גבוה מדי ויצא הרחק מעל המשקוף של השער של יאן אובלק.

מתוך שלושת הפנדלים שבעט לבנדובסקי, הוא כבש רק אחד: זה היה מול סלטה, שער שהיה חיוני להבטחת שלוש הנקודות. לעומת זאת, הוא החטיא מול סביליה ומול אתלטיקו.

בנוסף, לבנדובסקי הופך לשחקן הראשון בתולדות ברצלונה שבועט שני פנדלים מחוץ למסגרת בעונה אחת של הליגה הספרדית. ב'אס' לא ריחמו: "לבנדובסקי בעט את אחד הפנדלים הגרועים בהיסטוריית לה ליגה. לא ייאמן לאן הכדור הגיע".

