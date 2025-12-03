הפועל חיפה תגיש עתירה מנהלית נגד העירייה

מחריף המאבק בין הפועל חיפה לעיריית חיפה בעקבות הקיצוץ המשמעותי בתקציב קבוצת הנוער וההחלטה להעמידו על 30 אלף שקלים בלבד.

הפועל חיפה יצאה בהודעה הבוקר: “במועדון החליטו בעקבות ההחלטה השערורייתית של מליאת מועצת העיר חיפה לקבל את המלצת ועדת התמיכות ולקצץ את תקציב העירוני לקבוצה ב-92 אחוז ולהעמידו על 30 אלף שקלים בלבד, בתום יגיש המועדון עתירה מנהלית בדרישה לבטל את הקיצוץ החד”.

ההחלטה הגיעה בתום ישיבה סוערת. במליאה נכחו נציגי המועדון ומנכ"ל איתי רק, אשר מחה במהלך הישיבה על הפגיעה במחלקת הנוער. אנשי האבטחה של העירייה מנעו מעשרות שחקנים מקבוצות נערות ונערים שהגיעו לתמוך במועדון כניסה לבניין העירייה (אפשרו רק לכמה מהן כניסה).

שחקני מחלקת הנוער של הפועל חיפה מחוץ לעירייה (פרטי)

רק אמר: "אנחנו מאוכזבים מהחלטת המועצה שנבעה מכך שראש העיר הטיל משמעת קואליציוניות וחברי מועצה שתומכים בנו נאלצו להצביע בניגוד לדעתם. ציפינו ממליאת המועצה לתמוך בספורט ובמחלקת הנוער ומודים לסגנים ולחברי המועצה הרבים שעמדו לצידנו. מבחינתנו המאבק ממשיך במלוא הכוח ויגיע כעת לבית המשפט. לא ננוח ולא נשקוט עד שהצדק ייצא לאור".