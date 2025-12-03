יום רביעי, 03.12.2025 שעה 10:01
כדורגל ישראלי

הפועל חיפה תגיש עתירה מנהלית נגד העירייה

המאבק מחריף בעקבות הקיצוץ המשמעותי בתקציב מחלקת הנוער של המועדון שיעמוד על 30,000 ש"ח: "החלטה שערורייתית". שחקנים מחו מול בניין העירייה

|
מחלקת הנוער של הפועל חיפה (פרטי)
מחלקת הנוער של הפועל חיפה (פרטי)

מחריף המאבק בין הפועל חיפה לעיריית חיפה בעקבות הקיצוץ המשמעותי בתקציב קבוצת הנוער וההחלטה להעמידו על 30 אלף שקלים בלבד.

הפועל חיפה יצאה בהודעה הבוקר: “במועדון החליטו בעקבות ההחלטה השערורייתית של מליאת מועצת העיר חיפה לקבל את המלצת ועדת התמיכות ולקצץ את תקציב העירוני לקבוצה ב-92 אחוז ולהעמידו על 30 אלף שקלים בלבד, בתום יגיש המועדון עתירה מנהלית בדרישה לבטל את הקיצוץ החד”.

ההחלטה הגיעה בתום ישיבה סוערת. במליאה נכחו נציגי המועדון ומנכ"ל איתי רק, אשר מחה במהלך הישיבה על הפגיעה במחלקת הנוער. אנשי האבטחה של העירייה מנעו מעשרות שחקנים מקבוצות נערות ונערים שהגיעו לתמוך במועדון כניסה לבניין העירייה (אפשרו רק לכמה מהן כניסה).

שחקני מחלקת הנוער של הפועל חיפה מחוץ לעירייה (פרטי)שחקני מחלקת הנוער של הפועל חיפה מחוץ לעירייה (פרטי)

רק אמר: "אנחנו מאוכזבים מהחלטת המועצה שנבעה מכך שראש העיר הטיל משמעת קואליציוניות וחברי מועצה שתומכים בנו נאלצו להצביע בניגוד לדעתם. ציפינו ממליאת המועצה לתמוך בספורט ובמחלקת הנוער ומודים לסגנים ולחברי המועצה הרבים שעמדו לצידנו. מבחינתנו המאבק ממשיך במלוא הכוח ויגיע כעת לבית המשפט. לא ננוח ולא נשקוט עד שהצדק ייצא לאור".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */