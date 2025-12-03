יום רביעי, 03.12.2025 שעה 09:58
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
88%1936-203217דטרויט פיסטונס
65%2029-210417מיאמי היט
62%1792-189316ניו יורק ניקס
62%1890-193516פילדלפיה 76'
61%2071-212518אטלנטה הוקס
61%2086-213218טורונטו ראפטורס
61%2081-213818קליבלנד קאבלירס
59%1877-198017בוסטון סלטיקס
53%1981-202617אורלנדו מג'יק
50%1946-193116שיקגו בולס
39%2132-206618מילווקי באקס
29%2001-195417שארלוט הורנטס
19%1917-175016ברוקלין נטס
18%2076-188317אינדיאנה פייסרס
12%2025-181316וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1916-217818אוקלהומה ת'אנדר
79%1552-172914יוסטון רוקטס
75%1856-200816דנבר נאגטס
69%1864-188216לוס אנג'לס לייקרס
69%1820-190116סן אנטוניו ספרס
65%1990-205317מינסוטה טימברוולבס
56%2041-208118גולדן סטייט ווריורס
56%2069-211218פיניקס סאנס
38%1989-193616יוטה ג'אז
35%2059-202917פורטלנד בלייזרס
33%2059-197718דאלאס מאבריקס
33%2117-202518ממפיס גריזליס
29%2085-191717סקרמנטו קינגס
18%1996-187517לוס אנג'לס קליפרס
17%2218-200618ניו אורלינס פליקנס

"השיא שלי? תפקידי זה לעשות את המהלך הנכון"

דני אבדיה סחט מחמאות מחבריו והתייחס לעלייה בכמות העבירות שהוא סוחט: "סוג של אומנות, אם מנסים לעצור אותי בצורה אגרסיבית אני רוצה לנצל את זה"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

עונת השיא של דני אבדיה נמשכת. הפורוורד הישראלי, ששימש הלילה כרכז לכל דבר, רשם עם פורטלנד הפסד שלישי ברציפות וכואב במיוחד, הפעם 121:118 בטורונטו. הוא סיים עם 25 נקודות ולא פחות מ-14 אסיסטים, שיא קריירה. הוא גם סיים כקלע המוביל של קבוצתו ואף רשם 7 ריבאונדים ב-37 דקות (שוב הנתון הגבוה בקבוצתו). הבלייזרס שוב עלו בסגל חסר, כששני מובילי הכדור המובילים, ג'רו הולידיי וסקוט הנדרסון, ממשיכים להיעדר בשל פציעות. מי שחזר אחרי שהחסיר שני משחקים, הוא הסנטר דונובן קלינגן.

אבדיה עמד על 6 אסיסטים כבר בתחילת הרבע הראשון, בזמן שטורונטו התמקדה בו עם דאבל טים ושמירה צמודה במיוחד. את המחצית הוא סיים עם 9 נקודות ובתחילת הרבע השלישי, כשהראפטורס ברחו ליתרון 25 נקודות, הוא החליט לקחת את המשחק עליו גם בקליעה. אסיסט לשלשה של טומאני קמארה ועוד שלשה אחת שלו, צימקו את הפער ל-4 נקודות ברבע האחרון. לקראת הסיום הוא הצליח לשמור את פורטלנד במשחק כמעט לבד, כשהוא לוקח את הקבוצה על הגב שלו.

בסופו של דבר, עבירת תוקף גבולית שנשרקה כנגדו בשניות הסיום ועוד החטאה בקלאץ', עשו את ההבדל, אבל מהרבה בחינות מדובר בעוד משחק שהוא קפיצת מדרגה עבור מי שהפך לכוכב של פורטלנד. "דני הוא שחקן אדיר. הוא יודע ללכת לטבעת, הוא יודע מה אנחנו צריכים כקבוצה והוא עזר לנו בדקות האחרונות. אבל בסוף זה עלינו. אנחנו חייבים להיות מוכנים לשחק מהתחלה. להילחם על כל כדור", אמר בסיום קלינגן.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

המאמן טיאגו ספליטר התלונן בסיום על ההגנה הרכה שהציגה קבוצה בדקות האחרונות: "אני יודע שזו חבורה צעירה של שחקנים, אבל יש הרבה דברים שהחבר'ה צריכים להשתפר בהם - בעיקר בהגנה. במשחק יש בערך 110 פוזשנים ואנחנו צריכים להתייחס לכל פוזשן כמו זהב", אמר הברזילאי, ובהתייחסו לאבדיה הוסיף: "עשינו התאמות במחצית. ניסינו לסדר לו יותר מרווח. שינינו את הכיוון ממנו השחקנים פתחו לו למסירה וניסינו לשלוח אותו שמאלה בפיק אנד רול, כדי שיהיה לו יותר נוח, אבל למען האמת הבעיה לא הייתה בהתקפה. אני חושב שפשוט לא שיחקנו הגנה טובה, כקבוצה".

אבדיה עצמו סיכם בשיחה עם ONE את שיא האסיסטים: "אני מנסה תמיד לעשות את המהלך הנכון ובמקביל להיות אגרסיבי. לפעמים זה מתבטא בחדירות לסל ולפעמים זה בלמצוא את החברים שלי לקבוצה כשהם פנויים. בסופו של דבר היריבה מתכוננת אלי. הם יודעים שאני רוצה לחדור לסל, אז הם מצופפים את הצבע והתפקיד שלי זה להיות אחראי, לעשות את המהלך הנכון ולסמוך על החברים שלי שיקלעו וגם ייכנסו למשחק".

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

כשנשאל על התפקיד המורחב שהוא מקבל העונה בבלייזרס, הוסיף אבדיה: "אני עדיין לומד ואני אולי לא יעיל כמו שהייתי. ברור שיש כאבי גדילה בתהליך הזה ויש לי עוד הרבה עבודה, אבל אני סומך על המאמנים ועל החברים שלי לקבוצה. אני מבחינתי לא חושב יותר מדי על יעילות. אני חושב על איך לשחק את המשחק שלי ולספק את המהלך הנכון בזמן הנכון. זה כרגע מה שמעניין אותי".

אחרי המשחק מול אוקלהומה, לאחריו נשמעו תלונות על שריקות תכופות מדי של השופטים על עבירות נגדו, אבדיה שוב מצא את עצמו על הקו לא מעט, אף הפעם הסתפק ב-10 מ-15 מהעונשין. כשנשאל האם סחיטת עבירות היא סוג של אומנות, הוא ענה: "כן, זו אומנות. אני מבין את הביקורת נגד הסגנון הזה, כי זה מאט את המשחק. זה ברור, אבל בסופו של יום, אני משחק חזק ואם היריבים שלי עושים עלי עבירות אני לא יכול לשלוט בזה. אם אני חודר לסל, אני לא יכול לאפשר לשחקנים להרביץ לי מבלי שהם ייענשו על זה. הרבה קבוצות באות ומשחקות אגרסיבי מולי בניסיון לעצור אותי, אז אני רוצה לנצל את זה".

