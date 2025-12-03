יום רביעי, 03.12.2025 שעה 10:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

האדיה התרגש: ניצחון שיכול לשנות את העונה

אנחת רווחה בבני ריינה לאחר שגברו בדקה ה-98 על הפועל ירושלים, והשיגו 3 נקודות ראשונות העונה. ג'אבר: "מקווה שזה ייתן לנו דחיפה למשחקים הבאים"

|
אדהם האדיה (אורן בן חקון)
אדהם האדיה (אורן בן חקון)

דמעות של אושר פרצו אתמול (שלישי) בקרב שחקני ואנשי בני ריינה. הקבוצה רשמה ניצחון דרמטי בדקה האחרונה של תוספת הזמן משער של המחליף עבדאללה ג'אבר, שהעניק למועדון תקווה מחודשת שאולי עוד ניתן יהיה להציל את העונה.

בסיום אמר אמר ג'אבר: "אני שמח מאד על השער. התרגשתי בסיום כי כל כך הגיע לנו הניצחון הזה אחרי שמתחילת העונה לא ניצחנו. אני מקווה שזה ייתן לנו דחיפה למשחקים הבאים. ניצחנו בזכות אמונה ועבודה קשה".

לאורך כל הימים שקדמו למשחק האווירה בריינה לא הייתה פשוטה. נראה שהשיחה הקשה שניהל הבעלים סעיד בסול עם השחקנים חלחלה היטב אצל כל אחד מהם: "הניצחון נתן לנו מנת חמצן ותקווה להמשך ולמשחק הבא מול בני סכנין. אנחנו חייבים לנצח ולחזור לליגה, ואנחנו לא רחוקים. זה היה ניצחון קריטי, נצטרך לרדת לקרקע. אין זמן לחגוג", הוסיפו בריינה. 

עבדאללה געבדאללה ג'אבר בועט (חג'אג' רחאל)

אדהם האדיה, שלאורך כל הדרך מרגע הגעתו מנסה להחדיר ביטחון בשחקנים ששום דבר לא אבוד למרות התוצאות הפחות טובות, ביצע מספר שינויים אתמול שהוכיחו את עצמם. זה התחיל בעמדת השוער כאשר החליט להרכיב בשער את ליאור גליקליך על חשבון גד עמוס, כשהבלם עאיד חבשי לא נכלל בסגל.

האדיה דיבר לאחר המשחק: "הזזנו את העגלה מהבוץ קצת, עברנו תקופה קשה מאוד. לסחוב על הגב סיטואציה כזאת זה דבר לא פשוט, הקבוצה שיחקה והייתה ממושמעת טקטית. זה ניצחון שיכול לשנות את כל העונה וייתן לנו הרבה אמונה להמשך".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */