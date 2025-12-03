האדיה התרגש: ניצחון שיכול לשנות את העונה

דמעות של אושר פרצו אתמול (שלישי) בקרב שחקני ואנשי בני ריינה. הקבוצה רשמה ניצחון דרמטי בדקה האחרונה של תוספת הזמן משער של המחליף עבדאללה ג'אבר, שהעניק למועדון תקווה מחודשת שאולי עוד ניתן יהיה להציל את העונה.

בסיום אמר אמר ג'אבר: "אני שמח מאד על השער. התרגשתי בסיום כי כל כך הגיע לנו הניצחון הזה אחרי שמתחילת העונה לא ניצחנו. אני מקווה שזה ייתן לנו דחיפה למשחקים הבאים. ניצחנו בזכות אמונה ועבודה קשה".

לאורך כל הימים שקדמו למשחק האווירה בריינה לא הייתה פשוטה. נראה שהשיחה הקשה שניהל הבעלים סעיד בסול עם השחקנים חלחלה היטב אצל כל אחד מהם: "הניצחון נתן לנו מנת חמצן ותקווה להמשך ולמשחק הבא מול בני סכנין. אנחנו חייבים לנצח ולחזור לליגה, ואנחנו לא רחוקים. זה היה ניצחון קריטי, נצטרך לרדת לקרקע. אין זמן לחגוג", הוסיפו בריינה.

עבדאללה ג'אבר בועט (חג'אג' רחאל)

אדהם האדיה, שלאורך כל הדרך מרגע הגעתו מנסה להחדיר ביטחון בשחקנים ששום דבר לא אבוד למרות התוצאות הפחות טובות, ביצע מספר שינויים אתמול שהוכיחו את עצמם. זה התחיל בעמדת השוער כאשר החליט להרכיב בשער את ליאור גליקליך על חשבון גד עמוס, כשהבלם עאיד חבשי לא נכלל בסגל.

האדיה דיבר לאחר המשחק: "הזזנו את העגלה מהבוץ קצת, עברנו תקופה קשה מאוד. לסחוב על הגב סיטואציה כזאת זה דבר לא פשוט, הקבוצה שיחקה והייתה ממושמעת טקטית. זה ניצחון שיכול לשנות את כל העונה וייתן לנו הרבה אמונה להמשך".