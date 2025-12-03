יום רביעי, 03.12.2025 שעה 08:36
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
3717-4414פ.ס.וו. איינדהובן1
3117-3514פיינורד2
2423-3614ניימיכן3
2422-2614אלקמאר4
2319-2514אייאקס5
2119-2514אוטרכט6
2019-2214טוונטה אנסחדה7
2021-1914כרונינגן8
1822-2014פורטונה סיטארד9
1724-2314גו אהד איגלס10
1724-2314הירנביין11
1728-1614ספרטה רוטרדם12
1624-1414אקסלסיור רוטרדם13
1630-1814זוולה14
1424-1714וולנדם15
1336-2214הראקלס אלמלו16
1223-1514נאק ברדה17
1024-1614טלסטאר18

"קרויף הגיע לאמסטרדם ונפגש עם אנשי אייאקס"

דיווח בהולנד: חזרתו של קרויף לאייאקס כמנהל הספורטיבי מתקרבת, כשהוא צפה מקרוב ב-0:2 על כרונינגן ושוחח עם כמה בכירים במועדון וביניהם המנכ"ל

|
ג'ורדי קרויף (IMAGO)
ג'ורדי קרויף (IMAGO)

אייאקס מגבירה את העניין בג'ורדי קרויף, והמהלך נכנס בימים האחרונים לשלב חדש ומשמעותי. על פי מספר גורמים, כולל ‘טלחרף’ בהולנד, קרויף בן ה-51 הגיע בתחילת השבוע לאמסטרדם וגם ביקר במשחקה של אייאקס מול חרונינגן, שהסתיים בניצחון 0:2. הוא נחת בנמל התעופה סכיפהול ביום שני בערב, וביום שלישי כבר נפגש עם כמה מבעלי התפקידים הבכירים והדירקטוריון של המועדון.

הגעתו של קרויף מהווה הצהרת כוונות ברורה: הוא מעוניין לרשת את אלכס קרוס בתפקיד המנהל הטכני של אייאקס. עבור חלק מהנוכחים הייתה זו פגישה ראשונה עם קרויף ג’וניור, שכבר בשבוע שעבר קיים שיחה מעמיקה בברצלונה עם המנכ"ל מנאו חילן ועם המנהל הספורטיבי מריין בוקר.

ג'ורדי קרויף שיחק בעבר בברצלונה ובמנצ'סטר יונייטד, ובישראל הוא כמובן מוכר היטב גם מתקופתו במכבי תל אביב, שם כיהן כמנהל מקצועי ובהמשך גם כמאמן. העובדה שכעת נפגש גם עם חברי מועצת הפיקוח מעידה כי אייאקס מעלה הילוך בפנייה אליו וכי קרויף נמצא בצמרת רשימת המועמדים, זאת במיוחד לנוכח העובדה שדני בלינד, המנהל הטכני הנוכחי, כבר הבהיר כי בכוונתו לעזוב וישמש בתפקידו רק עד למציאת מחליף, והוא אף ציין שאינו מעוניין עוד להיות חלק מהחלטות משמעותיות.

כעת, האחריות עוברת לשני חברי הפיקוח שנותרו, דירק אנביק וסיריק גומן, שלהם המילה האחרונה בתהליך. לאייאקס היו גם שיחות עם מועמדים נוספים, כמו מקס חויברטס ומקסוול, אך לאחר פגישתו הרשמית של קרויף עם כל הדרגים הרלוונטיים, הוא נראה כרגע כמועמד המוביל ללא עוררין לתפקיד המנהל הטכני הבא של המועדון.

