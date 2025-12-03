"קרויף הגיע לאמסטרדם ונפגש עם אנשי אייאקס"

אייאקס מגבירה את העניין בג'ורדי קרויף, והמהלך נכנס בימים האחרונים לשלב חדש ומשמעותי. על פי מספר גורמים, כולל ‘טלחרף’ בהולנד, קרויף בן ה-51 הגיע בתחילת השבוע לאמסטרדם וגם ביקר במשחקה של אייאקס מול חרונינגן, שהסתיים בניצחון 0:2. הוא נחת בנמל התעופה סכיפהול ביום שני בערב, וביום שלישי כבר נפגש עם כמה מבעלי התפקידים הבכירים והדירקטוריון של המועדון.

הגעתו של קרויף מהווה הצהרת כוונות ברורה: הוא מעוניין לרשת את אלכס קרוס בתפקיד המנהל הטכני של אייאקס. עבור חלק מהנוכחים הייתה זו פגישה ראשונה עם קרויף ג’וניור, שכבר בשבוע שעבר קיים שיחה מעמיקה בברצלונה עם המנכ"ל מנאו חילן ועם המנהל הספורטיבי מריין בוקר.

ג'ורדי קרויף שיחק בעבר בברצלונה ובמנצ'סטר יונייטד, ובישראל הוא כמובן מוכר היטב גם מתקופתו במכבי תל אביב, שם כיהן כמנהל מקצועי ובהמשך גם כמאמן. העובדה שכעת נפגש גם עם חברי מועצת הפיקוח מעידה כי אייאקס מעלה הילוך בפנייה אליו וכי קרויף נמצא בצמרת רשימת המועמדים, זאת במיוחד לנוכח העובדה שדני בלינד, המנהל הטכני הנוכחי, כבר הבהיר כי בכוונתו לעזוב וישמש בתפקידו רק עד למציאת מחליף, והוא אף ציין שאינו מעוניין עוד להיות חלק מהחלטות משמעותיות.

כעת, האחריות עוברת לשני חברי הפיקוח שנותרו, דירק אנביק וסיריק גומן, שלהם המילה האחרונה בתהליך. לאייאקס היו גם שיחות עם מועמדים נוספים, כמו מקס חויברטס ומקסוול, אך לאחר פגישתו הרשמית של קרויף עם כל הדרגים הרלוונטיים, הוא נראה כרגע כמועמד המוביל ללא עוררין לתפקיד המנהל הטכני הבא של המועדון.