מכה לברצלונה: אולמו לא יחזור לשחק ב-2025

אחרי שסיפק, ככל הנראה, את המשחק הטוב ביותר שלו העונה, דני אולמו חווה חוסר מזל אכזרי מול אתלטיקו מדריד. ברגע שבו כבש את ה-1:2 ממצב לא פשוט, הספרדי נפל בצורה רעה ופגע בכתפו. שמחת חבריו בעקבות שער קריטי התנגשה במראה פניו המיוסרות של השחקן.

אולמו, שסבל כבר מפציעה שרירית בחלק הראשון של העונה, התחיל סוף סוף רצף הופעות טובות ולהתקרב לרמתו הטובה באמת. הקשר חשוב מאוד במערך של האנזי פליק, שחקן מכריע באמצע ובהגעה לשליש האחרון.

כשנפצע, הצוות הרפואי, בראשות הדוקטור פרונה, ניגש מיד למגרש. הם מיששו את האזור וביקשו לבצע חילוף. באותו רגע נכנסו למגרש מרקוס רשפורד ופראן טורס במקומו ובמקום רוברט לבנדובסקי. המכה הזו הותירה תחושת מועקה מסוימת, במיוחד כשמדובר בשחקן שפשוט אין לו מזל.

העניין הוא שקיימת דאגה ממשית במועדון, משום שאולמו כבר נותח באזור הזה בדיוק לפני שנתיים. בנובמבר 2023 הוא עבר ניתוח, בזמן ששיחק בלייפציג, בעקבות הישנות של אותה פציעה בכתפו.

במועדון מודעים לכך שכמעט בלתי אפשרי שהוא יחזור לשחק עוד ב-2025, וצופים היעדרות של לפחות שלושה שבועות. עם זאת, עד לבדיקות שייערכו לא ניתן יהיה לקבוע את היקף הפגיעה המדויק.