המתנות בהגנה לא מפסיקות: הבעיות של ב"ש

אחרי הניצחון על הפועל חיפה, הפועל באר שבע רצתה להמשיך את המומנטום ולהשיג ניצחון שני ברציפות לפני משחק העונה נגד מכבי תל אביב, אבל שוב בעטה בדלי. החבורה של רן קוז'וק כבר הובילה 1:0 בחוץ על הפועל פתח תקווה, אבל סיימה רק ב-1:1 והיא מאבדת עוד שתי נקודות במאבק האליפות.

איציק כלפי ודובב גבאי מסכמים תיקו נוסף של באר שבע, שנותן עוד הזדמנות למכבי תל אביב ובית"ר ירושלים להתקרב אליה בפודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של ONE.

המתנות בהגנה לא מפסיקות, שינוי המערך של רן קוז'וק, הבעיות, הספסול המפתיע של אליאל פרץ, האם היכולת הקיימת תספיק להיאבק על האליפות ועוד. האזנה נעימה.