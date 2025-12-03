יום רביעי, 03.12.2025 שעה 06:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

אנשי מכבי חיפה צריכים לבקש סליחה מגיא מלמד

האזינו לפודקאסט: הסאגה סביב החלוץ, הקאמבק של אוחנה, ההחלטות של בכר שהביאו שינוי, הגישה החדשה באימונים, המיקום של חזיזה ומה עוד צריך לשפר?

|
גיא מלמד בטירוף (רדאד ג'בארה)
גיא מלמד בטירוף (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה חוזרת לנצח אחרי זמן רב והרבה לחץ, עם 1:2 על הפועל תל אביב אמש (שלישי) באצטדיון סמי עופר. אחרי המשחק הזה, אנשי מכבי חיפה צריכים לבקש סליחה מגיא מלמד. ללא ספק, מגיעה לו התנצלות מכל מי שהחליטו לייבש אותו בחוץ מפתיחת העונה - מליאור רפאלוב ואיציק עובדיה, דרך דייגו פלורס ועד ברק בכר שחזר לחייך בזכותו.

פודקאסט מכבי חיפה ב-ONE עם אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב על הסאגה סביב החלוץ שחזר לדשא וכבש, הקאמבק של מיכאל אוחנה, ההחלטות שלקח ברק בכר שהביא את השינוי, הגישה החדשה באימונים, ואפילו הצוות המקצועי התנהג אחרת בדקות הסיום המלחיצות.

על פניו, נדמה שהדברים מתחילים להסתדר, גם אם יש עוד מה לשפר. היכולת האדירה של עלי מוחמד באמצע, המיקום של דולב חזיזה ואיפה הוא צריך לשחק, ההתבלטות לגבי עמדת המגן השמאלי בין ינון פייגנזיכט לפייר קורנו, מצוקת הבלמים עם לכתו של עבדולאי סק לאליפות אפריקה, השינויים שצריך לבצע בחלון ההעברות הקרוב והמושאלים שיחזרו בינואר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */