"דני אבדיה פשוט אדיר", "סופרסטאר אמיתי"

דני אבדיה ממשיך לפרוץ גבולות ולהפוך לאחד הסיפורים הגדולים של תחילת העונה ב-NBA. במשחק שבו פורטלנד הפסידה 121:118 מול טורונטו, הישראלי סיפק עוד הצגה מהדהדת עם שיא קריירה של 14 אסיסטים לצד 25 נקודות ושמונה ריבאונדים, כשהוא רחוק רק שני כדורים חוזרים מטריפל דאבל נוסף. אבדיה לא רק שולט בקצב, יוצר לאחרים ומוביל את הבלייזרס בשקט ובביטחון, אלא גם מציג מספרים של כוכב על, ועושה זאת ערב אחרי ערב. משחק כזה כבר לא מפתיע, הוא פשוט מציב רף חדש למה שאבדיה מסוגל להיות.

“דני אבדיה פשוט אדיר שם על המגרש. הוא קלע 10 מ-15 מהעונשין. אפשר להסתכל על זה בשתי דרכים: הוא סחט 15 זריקות עונשין, מעולה, והוא גם החטיא 5. זה אולי מרגיש קטנוני לבקש ממנו לקלוע יותר. זה גם מרגיש קטנוני לציין את העבירה התוקפת במהלך של פורטלנד לפני-לפני האחרון במשחק, או את החסימה שספג במהלך שלפני האחרון באמת, שני מהלכים שהיו יכולים לשנות את התוצאה. אבל נהיה קצת קטנוניים, תוך הודאה מלאה שבסך הכל, דני פשוט נראה כמו סופרסטאר אמיתי שם”, נכתב בתקשורת בפורטלנד.

“אבדיה סיים את משחק יום שלישי רק שני ריבאונדים מטריפל דאבל שני ברציפות ושלישי העונה. הוא הגיע לדאבל-פיגרס באסיסטים משחק שני ברציפות, וה-14 שלו עלו על שיא הקריירה שקבע מול גולדן סטייט ב-21 בנובמבר, כאשר חילק 13 אסיסטים. אבדיה נמצא בעונת שיא, והשחקן בשנתו השישית בליגה עומד העונה על ממוצעים של 25.8 נקודות, 7.1 ריבאונדים, 6.1 אסיסטים ו-0.7 חסימות ב-34.2 דקות למשחק”, נכת ב-’CBS’.

דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה מדורג רביעי ב-NBA העונה במשחקים של 25 נקודות ומעלה, 10 אסיסטים ומעלה ו-5 ריבאונדים ומעלה: ניקולה יוקיץ׳ עם 9, לוקה דונצ׳יץ׳ עם 5, קייד קנינגהאם עם 5 ודני אבדיה, 4.