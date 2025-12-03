יום רביעי, 03.12.2025 שעה 13:23
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
88%1936-203217דטרויט פיסטונס
65%2029-210417מיאמי היט
62%1792-189316ניו יורק ניקס
62%1890-193516פילדלפיה 76'
61%2071-212518אטלנטה הוקס
61%2086-213218טורונטו ראפטורס
61%2081-213818קליבלנד קאבלירס
59%1877-198017בוסטון סלטיקס
53%1981-202617אורלנדו מג'יק
50%1946-193116שיקגו בולס
39%2132-206618מילווקי באקס
29%2001-195417שארלוט הורנטס
19%1917-175016ברוקלין נטס
18%2076-188317אינדיאנה פייסרס
12%2025-181316וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1916-217818אוקלהומה ת'אנדר
79%1552-172914יוסטון רוקטס
75%1856-200816דנבר נאגטס
69%1864-188216לוס אנג'לס לייקרס
69%1820-190116סן אנטוניו ספרס
65%1990-205317מינסוטה טימברוולבס
56%2041-208118גולדן סטייט ווריורס
56%2069-211218פיניקס סאנס
38%1989-193616יוטה ג'אז
35%2059-202917פורטלנד בלייזרס
33%2059-197718דאלאס מאבריקס
33%2117-202518ממפיס גריזליס
29%2085-191717סקרמנטו קינגס
18%1996-187517לוס אנג'לס קליפרס
17%2218-200618ניו אורלינס פליקנס

"דני אבדיה פשוט אדיר", "סופרסטאר אמיתי"

בתקשורת ארצות הברית לא נותרו אדישים לעוד מופע של הישראלי, שכנס לרשימה אחת עם יוקיץ', דונצ'יץ' וקנינגהאם: "מרגיש קטנוני לבקש ממנו לקלוע יותר"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה ממשיך לפרוץ גבולות ולהפוך לאחד הסיפורים הגדולים של תחילת העונה ב-NBA. במשחק שבו פורטלנד הפסידה 121:118 מול טורונטו, הישראלי סיפק עוד הצגה מהדהדת עם שיא קריירה של 14 אסיסטים לצד 25 נקודות ושמונה ריבאונדים, כשהוא רחוק רק שני כדורים חוזרים מטריפל דאבל נוסף. אבדיה לא רק שולט בקצב, יוצר לאחרים ומוביל את הבלייזרס בשקט ובביטחון, אלא גם מציג מספרים של כוכב על, ועושה זאת ערב אחרי ערב. משחק כזה כבר לא מפתיע, הוא פשוט מציב רף חדש למה שאבדיה מסוגל להיות.

“דני אבדיה פשוט אדיר שם על המגרש. הוא קלע 10 מ-15 מהעונשין. אפשר להסתכל על זה בשתי דרכים: הוא סחט 15 זריקות עונשין, מעולה, והוא גם החטיא 5. זה אולי מרגיש קטנוני לבקש ממנו לקלוע יותר. זה גם מרגיש קטנוני לציין את העבירה התוקפת במהלך של פורטלנד לפני-לפני האחרון במשחק, או את החסימה שספג במהלך שלפני האחרון באמת, שני מהלכים שהיו יכולים לשנות את התוצאה. אבל נהיה קצת קטנוניים, תוך הודאה מלאה שבסך הכל, דני פשוט נראה כמו סופרסטאר אמיתי שם”, נכתב בתקשורת בפורטלנד.

“אבדיה סיים את משחק יום שלישי רק שני ריבאונדים מטריפל דאבל שני ברציפות ושלישי העונה. הוא הגיע לדאבל-פיגרס באסיסטים משחק שני ברציפות, וה-14 שלו עלו על שיא הקריירה שקבע מול גולדן סטייט ב-21 בנובמבר, כאשר חילק 13 אסיסטים. אבדיה נמצא בעונת שיא, והשחקן בשנתו השישית בליגה עומד העונה על ממוצעים של 25.8 נקודות, 7.1 ריבאונדים, 6.1 אסיסטים ו-0.7 חסימות ב-34.2 דקות למשחק”, נכת ב-’CBS’.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה מדורג רביעי ב-NBA העונה במשחקים של 25 נקודות ומעלה, 10 אסיסטים ומעלה ו-5 ריבאונדים ומעלה: ניקולה יוקיץ׳ עם 9, לוקה דונצ׳יץ׳ עם 5, קייד קנינגהאם עם 5 ודני אבדיה, 4.

