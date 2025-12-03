יום רביעי, 03.12.2025 שעה 06:57
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
88%1936-203217דטרויט פיסטונס
65%2029-210417מיאמי היט
62%1792-189316ניו יורק ניקס
62%1890-193516פילדלפיה 76'
61%2071-212518אטלנטה הוקס
61%2086-213218טורונטו ראפטורס
61%2081-213818קליבלנד קאבלירס
59%1877-198017בוסטון סלטיקס
53%1981-202617אורלנדו מג'יק
50%1946-193116שיקגו בולס
39%2132-206618מילווקי באקס
29%2001-195417שארלוט הורנטס
19%1917-175016ברוקלין נטס
18%2076-188317אינדיאנה פייסרס
12%2025-181316וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1804-205417אוקלהומה ת'אנדר
79%1552-172914יוסטון רוקטס
75%1856-200816דנבר נאגטס
69%1864-188216לוס אנג'לס לייקרס
69%1820-190116סן אנטוניו ספרס
65%1990-205317מינסוטה טימברוולבס
59%1917-196917גולדן סטייט ווריורס
56%2069-211218פיניקס סאנס
38%1989-193616יוטה ג'אז
35%2059-202917פורטלנד בלייזרס
33%2059-197718דאלאס מאבריקס
33%2117-202518ממפיס גריזליס
29%2085-191717סקרמנטו קינגס
18%1996-187517לוס אנג'לס קליפרס
17%2218-200618ניו אורלינס פליקנס

25 נקודות ושיא קריירה באסיסטים לדני אבדיה

הישראלי רשם עוד הופעה נהדרת בה היה דמות מרכזית, כולל 14 אסיסטים ו-8 ריבאונדים, אך פורטלנד ספגה הפסד שלישי ברציפות, הפעם 121:118 מול טורונטו

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד רשמה עוד הפסד צמוד הלילה (בין שלישי לרביעי), 121:118 לטורונטו, כשמי שגנב את ההצגה והיה אחד הבולטים על הפרקט היה דני אבדיה. הישראלי סיפק משחק אדיר עם 25 נקודות, 14 אסיסטים (שיא קריירה) ו-8 ריבאונדים, והמשיך להציג יציבות ורמת כדורסל גבוהה שמציבה אותו כאחד השחקנים המשפיעים ביותר של הבלייזרס העונה.

אבדיה היה מנוע מרכזי בניסיונות הקאמבק של פורטלנד. הוא שלט בקצב, חילק מסירות מדויקות והיה בכל מקום, גם בריבאונד וגם בניהול ההתקפה. לצד אבדיה, שיידון שארפ תרם 23 נקודות וטומאני קמארה קלע 21 והוסיף שבעה ריבאונדים במשחק מצוין שלו משני צידי המגרש. למרות השלישייה המרשימה, הבלייזרס לא הצליחו למחוק את הפיגור שנוצר לאחר ריצה גדולה של טורונטו בין הרבע הראשון לשני, 4:22 שהפכה יתרון 8 של פורטלנד לפיגור 10.

מהעבר השני, סקוטי בארנס הוביל את טורונטו עם 28 נקודות, שבעה ריבאונדים ושבעה אסיסטים. עמנואל קוויקלי הוסיף 23 נקודות ב-9 מ-11 מהשדה ו-5 מ-6 לשלוש, וגריידי דיק תרם 14. הבלייזרס ספגו הפסד שלישי ברציפות וירדו למאזן 13:8.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

אחת הבעיות שחזרו על עצמן אצל פורטלנד הייתה התלות בקליעה מבחוץ. הבלייזרס פתחו את המשחק בסערה עם 7 מ-9 מחוץ לקשת ברבע הראשון בדרך ל-39 נקודות, אך משם ההידרדרות הייתה ברורה: רק 8 קליעות מתוך 31 ניסיונות עד לסיום. השלשות המוצלחות בדקות הסיום שיפרו מעט את התמונה, אך הרצף הארוך של החטאות פגע קשות במומנטום של הקבוצה.

דני אבדיה עולה לסל (רויטרס)דני אבדיה עולה לסל (רויטרס)

על אף ההפסד, אבדיה ממשיך לבלוט ולספק מספרים נדירים, כשהוא מציג שילוב של יצירתיות, יעילות וניהול משחק ברמה הגבוהה ביותר. גם בלילה שבו פורטלנד שוב פספסה ניצחון, היה ברור מי האיש שמחזיק אותה במשחק עד השנייה האחרונה.

