25 נקודות ושיא קריירה באסיסטים לדני אבדיה

פורטלנד רשמה עוד הפסד צמוד הלילה (בין שלישי לרביעי), 121:118 לטורונטו, כשמי שגנב את ההצגה והיה אחד הבולטים על הפרקט היה דני אבדיה. הישראלי סיפק משחק אדיר עם 25 נקודות, 14 אסיסטים (שיא קריירה) ו-8 ריבאונדים, והמשיך להציג יציבות ורמת כדורסל גבוהה שמציבה אותו כאחד השחקנים המשפיעים ביותר של הבלייזרס העונה.

אבדיה היה מנוע מרכזי בניסיונות הקאמבק של פורטלנד. הוא שלט בקצב, חילק מסירות מדויקות והיה בכל מקום, גם בריבאונד וגם בניהול ההתקפה. לצד אבדיה, שיידון שארפ תרם 23 נקודות וטומאני קמארה קלע 21 והוסיף שבעה ריבאונדים במשחק מצוין שלו משני צידי המגרש. למרות השלישייה המרשימה, הבלייזרס לא הצליחו למחוק את הפיגור שנוצר לאחר ריצה גדולה של טורונטו בין הרבע הראשון לשני, 4:22 שהפכה יתרון 8 של פורטלנד לפיגור 10.

מהעבר השני, סקוטי בארנס הוביל את טורונטו עם 28 נקודות, שבעה ריבאונדים ושבעה אסיסטים. עמנואל קוויקלי הוסיף 23 נקודות ב-9 מ-11 מהשדה ו-5 מ-6 לשלוש, וגריידי דיק תרם 14. הבלייזרס ספגו הפסד שלישי ברציפות וירדו למאזן 13:8.

דני אבדיה (רויטרס)

אחת הבעיות שחזרו על עצמן אצל פורטלנד הייתה התלות בקליעה מבחוץ. הבלייזרס פתחו את המשחק בסערה עם 7 מ-9 מחוץ לקשת ברבע הראשון בדרך ל-39 נקודות, אך משם ההידרדרות הייתה ברורה: רק 8 קליעות מתוך 31 ניסיונות עד לסיום. השלשות המוצלחות בדקות הסיום שיפרו מעט את התמונה, אך הרצף הארוך של החטאות פגע קשות במומנטום של הקבוצה.

דני אבדיה עולה לסל (רויטרס)

על אף ההפסד, אבדיה ממשיך לבלוט ולספק מספרים נדירים, כשהוא מציג שילוב של יצירתיות, יעילות וניהול משחק ברמה הגבוהה ביותר. גם בלילה שבו פורטלנד שוב פספסה ניצחון, היה ברור מי האיש שמחזיק אותה במשחק עד השנייה האחרונה.