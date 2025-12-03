יום ראשון, 07.12.2025 שעה 01:29
4020-4716ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2419-2515בטיס5
2416-1814אספניול6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1815-1315אלאבס9
1715-1314ראיו וייקאנו10
1617-1514אלצ'ה11
1622-1915ריאל סוסיאדד12
1619-1614סלטה ויגו13
1623-1914סביליה14
1422-1515מיורקה15
1422-1314ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

"אין לי מושג איך ראפיניה לא זכה בכדור הזהב"

דייגו סימאונה פירגן לאחר ההפסד של אתלטיקו מדריד לברצלונה: "אני בוחר בו". הקשר אמר על מצבו הפיזי: "ביקשתי להיות מוחלף בגלל העייפות, גם פדרי"

|
ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה (IMAGO)

ברצלונה השיגה ניצחון מרשים וחשוב כשגברה אמש (שלישי) 1:3 על אתלטיקו מדריד ועצרה את רצף הניצחונות שלה. מי שעמד במוקד המשחק היה ראפיניה, שכבש את שערו השלישי העונה בליגה והיה במשחק מצוין. 

“אין לי מושג איך ראפיניה לא זכה בכדור הזהב השנה”, פירגן מאמן היריבה דייגו סימאונה לאחר המשחק. “כולם בוחרים מי שבא להם, אבל אני בוחר בו”.

השחקן עצמו דיבר לאחר המשחק: “הדבר החשוב הוא להאמין בעבודה שלנו. אנחנו יודעים שיש הרבה משחקים ואנחנו יכולים להיקלע לפיגור. נצטרך להיות מוכנים לזה ולדעת להפוך את התוצאה, בדיוק כמו שעשינו הפעם”.

מהפך אדיר: בארסה הופכת עם 1:3 על אתלטיקו

בנוגע לביקורת על הלחץ הגבוה שחושף את ההגנה אמר: “ככל שאנחנו לוחצים גבוה יותר, ככה אנחנו קרובים יותר לשער של היריב. אם אנחנו מצליחים לחלץ כמה שיותר כדורים בחלק ההתקפי זה הרבה יותר טוב, בגלל שזה מאפשר לנו לקבל הרבה הזדמנויות לכבוש שערים”.

ראפיניה הוסיף על כושרו ומצבו הפיזי: “אני בכושר טוב מאוד, אבל אני רוצה לחזור לגרסא הכי טובה שלי פיזית. כמובן שבמשחק כזה הייתה לי קצת עייפות, אבל בסוף בגלל זה ביקשתי להיות מוחלף. לא הייתי יכול להמשיך יותר, ככה גם פדרי”.

