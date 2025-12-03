"אין הרבה קבוצות שמשחקות ככה מול ב"ש"

נראה שהמשחקים האחרונים של הפועל פ"ת מהווים תקליט שבור: הקבוצה של עומר פרץ זוכה ללא מעט מחמאות, מציגה יכולת טובה, אך לא מצליחה להכריע את המשחק לטובתה, כאשר אמש יש לציין, היא סיימה בתיקו 1:1 עם משוכה קשה הרבה יותר, המוליכה הפועל באר שבע.

המשחק נפתח בצורה רעה עבור חניכיו של עומר פרץ, שנקלעו לפיגור מוקדם משער של איגור זלאטנוביץ' לאחר טעות של מתן גושה, אך למרות החשש מכך שהמשחק ילך לאיבוד מהר, פ"ת חזרה לעצמה, הצליחה להשוות לאחר מבצע אדיר של ג'וסלין טאבי וגם לא הייתה רחוקה מלנצח.

"היה לנו אחלה משחק, מגיע כל הכבוד לשחקנים. אין הרבה קבוצות שמשחקות ככה נגד הפועל ב"ש. זה בטח לא מובן מאליו לחזור ככה אחרי שמקבלים שער מוקדם. זה אולי מצחיק להגיד, אבל מבחינת היכולת אנחנו בין שש הקבוצות הטובות בליגה", אמרו בפ"ת, שזכתה למחמאות על המשחק מאנשי הפועל ב"ש בסיום.

תגובות מהמשחק בין הפועל פ"ת להפועל ב"ש

במועדון החמיאו לג'וסלין טאבי, שסוף סוף לצד היכולת הטובה, גם הצליח בשלב המספרים, כשכבש את שער השוויון: "הוא פשוט התעלל בהגנה של ב"ש”. גם בוני אמיין, שקיבל צ'אנס רגע לפני עזיבה אפשרית בינואר, הותיר רושם טוב ובמועדון הבהירו שזאת ההזדמנות שלו להוכיח.

מי שלא שותף, היה הקשר יונתן כהן, כשהסיבה היא שלאור קצב המשחק הגבוה והעובדה שעדיין לא נכנס לכושר משחק מלא, בצוות המקצועי לא חשבו שיהיה נכון לשלבו במשחק מסוג זה כרגע. עידן כהן, סובל מרגישות במפשעה וייבדק לקראת המשחק מול הפועל תל אביב ביום שבת.

"דיברנו המון בפגרה על כך שספגנו שערים קלים מחוסר רעות ואני חושב שבשני המשחקים האחרונים איזנו את זה. מפה והלאה זה יהיה קל יותר עבורנו כי אנחנו מבינים את החשיבות שלנו. אנחנו מאוד רוצים לנצח ומגיעים לכל משחק כדי לעשות את זה. היום שיחקנו נגד הקבוצה הכי טובה בארץ ולא קל לרדוף אחריהם מתחילת המשחק. דווקא היום, הנקודה הזאת כן מאוד חשובה לנו וחסרה לנו רגל מסיימת כדי להביא שלוש נקודות", סיכם הבלם איתי רוטמן.