יום רביעי, 03.12.2025 שעה 08:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"אין הרבה קבוצות שמשחקות ככה מול ב"ש"

בהפועל פ"ת יצאו מעודדים מהתיקו: "לא מובן מאליו לחזור ככה". מחמאות לטאבי: "התעלל בהגנה שלהם". וגם: מדוע יונתן כהן לא שותף. עידו כהן ייבדק

|
ג'וסלין טאבי רץ לחגוג (שחר גרוס)
ג'וסלין טאבי רץ לחגוג (שחר גרוס)

נראה שהמשחקים האחרונים של הפועל פ"ת מהווים תקליט שבור: הקבוצה של עומר פרץ זוכה ללא מעט מחמאות, מציגה יכולת טובה, אך לא מצליחה להכריע את המשחק לטובתה, כאשר אמש יש לציין, היא סיימה בתיקו 1:1 עם משוכה קשה הרבה יותר, המוליכה הפועל באר שבע.

המשחק נפתח בצורה רעה עבור חניכיו של עומר פרץ, שנקלעו לפיגור מוקדם משער של איגור זלאטנוביץ' לאחר טעות של מתן גושה, אך למרות החשש מכך שהמשחק ילך לאיבוד מהר, פ"ת חזרה לעצמה, הצליחה להשוות לאחר מבצע אדיר של ג'וסלין טאבי וגם לא הייתה רחוקה מלנצח.

"היה לנו אחלה משחק, מגיע כל הכבוד לשחקנים. אין הרבה קבוצות שמשחקות ככה נגד הפועל ב"ש. זה בטח לא מובן מאליו לחזור ככה אחרי שמקבלים שער מוקדם. זה אולי מצחיק להגיד, אבל מבחינת היכולת אנחנו בין שש הקבוצות הטובות בליגה", אמרו בפ"ת, שזכתה למחמאות על המשחק מאנשי הפועל ב"ש בסיום. 

תגובות מהמשחק בין הפועל פ"ת להפועל ב"ש

במועדון החמיאו לג'וסלין טאבי, שסוף סוף לצד היכולת הטובה, גם הצליח בשלב המספרים, כשכבש את שער השוויון: "הוא פשוט התעלל בהגנה של ב"ש”. גם בוני אמיין, שקיבל צ'אנס רגע לפני עזיבה אפשרית בינואר, הותיר רושם טוב ובמועדון הבהירו שזאת ההזדמנות שלו להוכיח.

מי שלא שותף, היה הקשר יונתן כהן, כשהסיבה היא שלאור קצב המשחק הגבוה והעובדה שעדיין לא נכנס לכושר משחק מלא, בצוות המקצועי לא חשבו שיהיה נכון לשלבו במשחק מסוג זה כרגע. עידן כהן, סובל מרגישות במפשעה וייבדק לקראת המשחק מול הפועל תל אביב ביום שבת.

"דיברנו המון בפגרה על כך שספגנו שערים קלים מחוסר רעות ואני חושב שבשני המשחקים האחרונים איזנו את זה. מפה והלאה זה יהיה קל יותר עבורנו כי אנחנו מבינים את החשיבות שלנו. אנחנו מאוד רוצים לנצח ומגיעים לכל משחק כדי לעשות את זה. היום שיחקנו נגד הקבוצה הכי טובה בארץ ולא קל לרדוף אחריהם מתחילת המשחק. דווקא היום, הנקודה הזאת כן מאוד חשובה לנו וחסרה לנו רגל מסיימת כדי להביא שלוש נקודות", סיכם הבלם איתי רוטמן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */