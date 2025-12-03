חזרה לחייך: יבנה ניצחה 76:82 את מעלה אדומים

אמש (שלישי) קיבלנו את פתיחת המחזור ה-9 בליגה הלאומית Winner בכדורסל כשבמוקד אליצור יבנה ניצחה את מכבי מעלה אדומים, בנוסף, מכבי אשדוד הביסה את הפועל חיפה ומכבי רחובות הביסה את מכבי פתח תקווה ועלתה למקום הראשון.

אליצור יבנה - מכבי מעלה אדומים 76:82

זה הלך קשה, אבל לבסוף אליצור יבנה קטעה את רצף ההפסדים שלה עם ניצחון ביתי יקר, הרביעי שלה העונה. מנגד, במעלה אדומים נותרים עם ניצחון בודד העונה והם עמוק בתחתית הטבלה.

היבנאים החלו טוב את המשחק עם מטווח שלשות, אבל מעלה אדומים נשארה קרובה, 21:27. גם ברבע השני הביתיים החזירו ביתרון קטן, כאשר כריס ג'ונס ורום כיטכס משאירים את מעלה אדומים בתמונה, 43:47 במחצית. התסריט חזר על עצמו לאורך החצי השני, כאשר ברבע האחרון הפער כבר ירד למינוס 2 אבל יבנה ידעה הפעם לאסוף ניצחון עם שלשה גדולה מהפינה של שגיב דוד.

קלעו ליבנה: עוז חולי 18 נקודות, סי ג'יי ווקר 16 נק', אורי חי 12 נק', שגיב דוד 8 נק', יריב עמירם ואור פורר 7 נק' כ"א, איאן מרטינז 6 נק', דניאל גריידי 5 נק', יהלי שושן 4 נק', קיירי בראון 1 נק'.

קלעו למעלה אדומים: רום כיטכס 18 נקודות, כריס ג'ונס 16 נק', איתי קרביוב 13 נק', עדי כהן סבן 9 נק', ברק אוריון 8 נק', בר שפע 5 נק', טל צוויפלר 4 נק', איתי אפניג'ר 3 נק'.

מכבי אשדוד - הפועל חיפה 76:96

הפסד שני העונה להפועל חיפה שנכנעה באשדוד. הקבוצה מהדרום הסתערה כבר בפתיחת המשחק על יריבתה והובילה בפער דו ספרתי בשלב מוקדם. החבורה של דן קציר קלעה ב-69 אחוזים לשתי נקודות וסיימה את החצי הראשון עם 59 נקודות. מן העבר השני, בצד האדום של חיפה ידעו להתגבר בשני המשחקים האחרונים על חסרונו של ווסלי האריס אבל הפעם זה היה יותר מדי.

הקבוצה של רובן נייברגר לא הצליחה להתמודד עם רוברט טרנר ועמית ראובן וספגה הפסד. כבר בפתיחת המשחק הכיוון היה ברור, מכבי אשדוד התנפלה על יריבתה וסגרה את הרבע הראשון ביתרון 16:30. גם בהמשך הביתיים רצו יותר ושלשה של רוברט טרנר קבעה 20 הפרש בתוצאה של 37:57. לקראת ההפסקה הפועל חיפה צימקה מעט ל-46:59. בחצי השני הקצב נרגע, אבל זה לא הפריע למכבי אשדוד לרשום ניצחון יקר.

קלעו לאשדוד: רוברט טרנר 21 נקודות, עמית ראובן ודוויט ווילסון 14 נק' כ"א, בר שינבוים 12 נק', רביב פיטשון ואמרי שביט 10 נק' כ"א, שחר שלמון 6 נק', בן גולד 5 נק', נועם יעקובי 2 נק'.

להפועל חיפה: אקסבייר ג'ונסון 17 נקודות, ראיין טוראל 14 נק', דניאל רוזנבאום 12 נק', שוהם גת 11 נק', דנאל כוזהינוף 10 נק', עידו רומי 8 נק', רותם לוינשטיין 3 נק', רותם עובדיה 1 נק'.

מכבי פתח תקווה - מכבי רחובות 97:60

במעמד צד אחד. מכבי רחובות דרסה בלי תנאי את מכבי פתח תקווה, כשהיא קיבלה 22 נקודות מטאז שרמן בהופעת הבכורה שלו בקבוצה, קלעה ב-65 אחוזים לשתי נקודות ובעיקר הציגה הגנה נהדרת שהעניקה לה את הניצחון. לאור ההפסד של הפועל חיפה, הקבוצה של יניב בורגר ניצבת בראשות הטבלה.

רחובות בפסגה (צילום: מכבי רחובות)

רחובות החלה את המשחק טוב ולאחר חמש דקות הובילה 6:16. בסוף הרבע הראשון 14:22 לרחובות. הראל דדון פתח את הרבע השני עם שלשה ולאחר מכן דרק ווקר השלים נקודות בצבע בדרך ל-22:35. המלאבסים התקשו לייצר נקודות וראו את טאז שרמן ודרק ווקר מגדילים את היתרון של קבוצתם ל-22:40. מירון כץ קבר שלשה וטאז שרמן קבע 24:50 במחצית. החצי השני כבר היה לפרוטוקול בלבד כאשר מכבי רחובות משיחות לניצחון משכנע.

קלעו לפתח תקווה: אריאל דרעי 12 נקודות, אלונזו סולה 9 נק', שלו ז'אן ואייל ננקין 8 נק' כ"א, גל גילינסקי 7 נק', אופיר גולדשטיין 6 נק', טרה מקולום 4 נק', נועם נאור 3 נק', איתי ירום 2 נק', שגיב גורמן 1 נק'.

קלעו לרחובות: טאז שרמן 22 נקודות, דרק ווקר 18 נק', ג'וש אלדריך 11 נק', עמית מנחם 10 נק', הראל דדון ועמית אהרוני 8 נק' כ"א, טל פלד 7 נק', דניאל שרון 6 נק', יותם וסר 4 נק', מירון כץ 3 נק'.

מ.ס צפת - עירוני נהריה 74:89

הניצחון הרביעי ברציפות של עירוני נהריה, שטרם הפסידה מאז השינוי שביצעה במצבת הזרים. הסגולים שוב סיפקו משחק התקפי טוב, שהתבסס על עומר בן דוד (21 נקודות) ומרסלוס ארלינגטון (20 נקודות) בדרך לניצחון. צפת, מן העבר השני, קיבלה 28 נקודות מג'וש נזיקור שבלט, אך הצפוניים חסרו את דשון בורק וכשהם עם זר אחד בלבד היה להם קשה לאתגר את עירוני נהריה.

הביתיים פתחו טוב את המשחק עם נועם אקריש וג'וש נזיקור, אבל שלשות של יוגב אוחיון ותומר לוינסון צימקו ל-10:20. כריס קלארק ומרסלוס ארלינגטון השתלטו על המשחק ברבע השני ושלשות של עומר בן דוד ויניר בנימין הגדילו ל-32:41. צפת מסירה נזקים והלוח הראה 40:46 לנהריה במחצית. בחצי השני הסגל העמוק של נהריה כבר שיחק תפקיד, והפער גדל לדו ספרתי בדרך לניצחון משכנע.

קלעו לצפת: ג'וש נזיקור 28 נקודות, נועם אקריש ודביר אוחנה 13 נק' כ"א, דניאל קופרברג 11 נק', רז מור 5 נק', אור חן וטל חדד 2 נק' כ"א.

קלעו לנהריה: עומר בן דוד 21 נקודות, מרסלוס ארלינגטון 20 נק', כריס קלארק (14 ריבאונדים) 14 נק', יוגב אוחיון 10 נק', תומר לוינסון 9 נק', אלכס צוברביץ 7 נק', עידו דוידי ויניר בנימין 4 נק' כ"א.

א.ס עירוני אשקלון - א.ס אשקלון/קריית גת 82:86

משחק רב תהפוכות הסתיים בניצחון של א.ס עירוני אשקלון שקטעה רצף של שני הפסדים, ועל הדרך גם עצרה רצף של שני ניצחונות מבחינת האורחים. הקבוצה של דרור כהן פתחה את המשחק מהוססת וברבע הראשון נגמר בתוצאה 13:14 לקריית גת. ברבע השני קלארק רוזנברג ומייקל גרין השתלטו על העסק וזה 25:37 אחרי שלשה של הראשון.

אשקלון צימקה עם עידו פליישר ועומר פולג ל-39:42, אבל שוב רוזנברג היה שם עם שלשת באזר מטורפת - 39:48 לקריית גת במחצית. מייקל גרין פתח טוב את הרבע השלישי אבל עמית סנקר ורון כהן כפו משחק צמוד ושלשה של הראשון סגרה את הרבע ב-63:68 לביתיים. ברבע האחרון היו אלה האורחים שנאלצו לרדוף אחרי אשקלון, אבל בכל פעם שהתקרבו לקבוצה של דרור כהן הייתה התשובה והמשחק הוכרע.

קלעו לאשקלון: ברנדון באומן 21 נקודות, ג'יי אר גלאספר 19 נק', רון כהן 12 נק', עמית סנקר ועידו פליישר 9 נק' כ"א, עוז לביא 6 נק', ג'מארי סמית ועומר פולג 4 נק' כ"א, עמית זיס 2 נק'.

קלעו לקריית גת: מייקל גרין (6/14 לשלוש) 30 נקודות, קלארק רוזנברג 26 נק', ניב בלול 11 נק', בן אונצ'ה 7 נק', דניאל נג'ר 5 נק' זיו מעוז 3 נק'.

במשחק הנוסף, הפועל אילת גברה 72:83 על א.ס רמה"ש