יום ראשון, 07.12.2025 שעה 01:29
כדורגל עולמי  >> גביע איטלקי

לפני נאפולי: יובנטוס גברה 0:2 על אודינזה בגביע

חמישה ימים לפני המפגש נגד התכולים בליגה, הגברת הזקנה לא התקשתה בשמינית גמר והעפילה לשלב הבא. דייויד (23') כבש ראשון, לוקאטלי (68') הכפיל

|
שחקני יובנטוס חוגגים (IMAGO)
שחקני יובנטוס חוגגים (IMAGO)

במשחקי האמצע השבוע קיבלנו אצל הרבה מדינות את המפגשים של הגביעים שלהן, כאשר הערב (שלישי) נפתח הגביע האיטלקי, כשיובנטוס ניצחה 0:2 את אודינזה בשלב שמינית הגמר.

בליגה, ההפרשים בין הקבוצות לא גבוה במיוחד, כשהגברת הזקנה במקום השביעי עם 23 נקודות ולעומת זאת היריבה במקום התשיעי. אולם, על כר הדשא זה היה אחרת, כאשר אודינזה כמעט ולא איימה לשער למעט שלוש הזדמנויות, כשמנגד יובנטוס שלטה ללא עוררין.

את השער הראשון במשחק כבש ג’ונתן דייויד, כבר אחרי 23 דקות, כאשר מנואל לוקאטלי הכפיל את היתרון בדקה ה-68 וחתם את ההתמודדות. כעת, יובנטוס עלתה לרבע הגמר, כשביום ראשון מצפה לה מפגש מרתק מול נאפולי בליגה. מנגד, אודינזה תקווה לחזור למסלול הניצחונות כשתארח את גנואה.

