יום שלישי, 10.03.2026 שעה 01:32
כדורגל עולמי

בדרך לרבע הגמר: 0:1 ללברקוזן על דורטמונד

סגנית האלופה המשיכה לשלב שמונה האחרונות בגביע הגרמני, מאזא כבש את השער שהכריע את המשחק. גם לייפציג העפילה עם 1:3 על מגדבורג מהליגה השנייה

|
אבראהים מאזא חוגג עם יונאס הופמן (IMAGO)
אבראהים מאזא חוגג עם יונאס הופמן (IMAGO)

משחקי שמינית גמר הגביע הגרמני התקיימו הערב (שלישי) ולא הביאו לנו הפתעות גדולות מדי, אך כן מפגש לוהט בין דורטמונד לבאייר לברקוזן שנגמר עם 0:1 לסגנית אלופת גרמניה, שהעפילה לשלב הבא. במקביל, לייפציג שאירחה את מגדבורג מהליגה השנייה, עלתה לרבע הגמר עם 1:3 אחרי מהפך.

דורטמונד – לברקוזן 1:0

שתי הקבוצות נפגשו רק בשבת האחרונה במסגרת הליגה, אז הצהובים שחורים ניצחו 1:2. הפעם, החבורה של קספר יולמן יצאה עם ידה על העליונה. אבראהים מאזא נעזר בבישול של גרימלדו כדי לשים את האורחים ביתרון, קבוצת הבית התקשתה לאיים על המסגרת ובסופו של דבר גם לא כבשה עד להדחה. לברקוזן תהיה במעמד שמונה האחרונות.

לייפציג – מגדבורג 1:3

חניכיו של אולה ורנר הופתעו בתחילת ההתמודדות, כשפנדל מוצלח של סילאס גנאקה נתן יתרון לאורחת. אבל ההובלה של היריבה מהבונסדליגה השנייה החזיקה שמונה דקות בלבד, עד שאנטוניו נוסא השווה (19’). בהמשך, צמד של כריסטוף באומגרטנר (29’, 54’) השלים את המהפך עבור לייפציג שהתקדמה כאמור לרבע הגמר.

תוצאות נוספות

בורוסיה מנשנגלדבך – סט. פאולי 2:1
הרטה ברלין – קייזרסלאוטרן 1:6

